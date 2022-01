Echale la culpa al rating: A todo culorr, el programa de Alfredo Casero que terminó en escándalo

Hacer humor en la televisión nunca fue tarea fácil y si bien es cierto que Juan Carlos Altavista, Pepe Biondi, Juan Carlos Calabró, Antonio Gasalla, Juana Molina, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Mario Sapag triunfaron, entre tantos otros, hace tiempo que se perdió el espacio de las risas en la pantalla chica.

Algo que era un hábito en la televisión, el que hubiera por lo menos uno o dos programas dedicados a divertir al público con sketches o gags, se volvió una excepción en los últimos años con resultados dispares como son los ejemplos de Peligro, sin codificar y la edición especial de humor de ShowMatch en 2021.

Así comenzaba A todo culor

En la historia de los ciclos encabezados por humoristas muy destacados, hay una fatídica experiencia que fue la protagonizada de Alfredo Casero en eltrece. El 17 de enero de 2006 debutó en la pantalla de la señal del solcito, a las 23, A todo culorr de la mano del actor. El programa que se promocionaba como “la vuelta de Casero al género con el que revolucionó todo”, contaba con la participación de Leticia Brédice y Diego Ripoll, y lo que lo diferenciaba era que participaban del elenco personas que no eran actores por pedido del creador.

El debut tuvo un monólogo de apertura en el que el humorista agradecía al canal por el recibimiento y aclaraba: “El hecho de volver a hacer mi programa de televisión es realmente muy fuerte porque tengo que ordenar muchas cosas en la cabeza. Y yo soy un tipo bastante caótico, no digo que esté mal ser caótico porque este caos me trajo hasta acá”.

Luego el ciclo se desarrollaba con una sucesión de varios sketches, demasiado extensos para la época, con personajes como una actriz italoucraniana que enloquecía a sus asistentes, o un pastor con poderes extraterrenales y “sesión psicoanalí”, con Concha Forte, una psicóloga muy particular, entre otros.

El envío obtuvo un bajo promedio de 6,5 puntos de rating, en una jornada en donde el segundo capítulo de Sos mi vida, con Natalia Oreiro y Facundo Arana, fue lo más visto del día con 25 puntos. La fórmula de Casero no funcionó. El ciclo no solo tuvo una única emisión de debut y despedida, sino que además terminó con un escándalo en los pasillos del canal. El actor trató de recuperar el espíritu de Cha, Cha, Cha sin buenos resultados, en una televisión que no daba demasiado espacio a las pruebas.

Cuenta la leyenda que mientras grababan la segunda emisión, Casero plantó todo en el momento en que uno de sus chistes no tuvo efecto entre los presentes y decidió no continuar. Mito o realidad, el ciclo terminó envuelto en un escándalo de un día para el otro y el segundo programa nunca vio la luz.

Casero tenía en sus espaldas el éxito que fue Cha cha cha, en América, a mediados de los noventa, programa de culto, del que entre otros surgieron Fabio Alberti, Diego Capusotto, Mex Urtizberea, Pablo Cedrón o Fabio Posca. Un tiempo después le dio un giro a su carrera televisiva cuando fue protagonista de varios unitarios de Polka como Vulnerables, Locas de Amor y Culpables.

Su vuelta a la televisión, con un humorístico, despertó muchas expectativas que no se llegaron a cumplir. Un año más tarde, el capocómico reflexionó sobre las razones del fracaso del programa. “A Suar le dije que no se podía hacer un programa de humor. Sabía que me iban a matar. Él es un tipo al que quiero y A todo culorr quedó como un negocio que hice. En 15 años de carrera, me gané enemigos y gente envidiosa. No puedo hacer todos goles. Me costó entender eso”, afirmó el humorista en declaraciones a LA NACION.

La televisión de 2006

Alfredo Casero, en una escena de A todo Culorr http://www.alfredocaserooficial.com/p/humor-drama-y-comedia-conduccion-humor.html

2006 fue el año en que debutó el minuto a minuto en la televisión argentina, el sistema que arroja lo que mide un programa en tiempo real. Eso cambió muchas cosas, sobre todo en los programas en vivo, en los que un invitado podía estar en cámara cinco minutos o para siempre. Hasta ese momento los productores tenían que esperar hasta la llegada de la planilla, al día siguiente, para saber sobre la performance de cada bloque.

La televisión era otra, sin plataformas a la vista, y con el cable en un segundo plano, aquel año lo ganó Telefe con un promedio anual de rating de 14,5 puntos y el prime time quedó en manos de eltrece con 18,1. Los picos máximos de 2006 fueron para Montecristo con 34,8 puntos, un capítulo de Casados con hijos 2, que hizo 33,4 puntos, ShowMatch, con 32,7 puntos y Sos mi vida con 32,1 puntos.

Estos números demuestran que era imposible de sostener un ciclo con un promedio de 6,5 puntos aunque se emitiera en enero. En su lugar, la gerencia del programación de eltrece decidió reponer Botines, el unitario de Pol-Ka que trataba sobre robos y estafas célebres. Todo programa de TV fallido deja una enseñanza y sobre los errores cometidos Casero fue contundente: “A mí me llamaron para hacer lo que sé hacer. Yo no estaba dispuesto a pelear por levantar el rating. Creo que no volvería a hacer un programa mío”.