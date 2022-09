Festival de Venecia: del esperado arribo de Olivia Wilde y Harry Styles al glamour de Penélope Cruz e Irina Shayk

Desde hace unos días, Venecia se convirtió en la meca del cine gracias a la 79º edición del Festival de Venecia, que reúne a algunas de las más grandes estrellas de la industria del cine internacional. La ciudad Italiana se llenó de glamour para celebrar junto a los protagonistas de los largometrajes más destacados de los últimos días, entre los que se encuentran los argentinos Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre.

El cantante británico Harry Styles hizo su debut en la alfombra roja del Festival en donde presentó su film No te preocupes, cariño, el cual es parte de la competencia. Luciendo un pantalón estilo Oxford azul, un saco natural con rayas azules, musculosa blanca, pañuelo de seda al cuello, zapatos de lagarto y enormes lentes de sol para coronar su look ‘70s, la estrella enloqueció a sus fanáticos.

Harry Styles desfiló por la alfombra roja del festival TIZIANA FABI - AFP

Harry Styles presentó su película, No te preocupes, cariño, que fue dirigida por su pareja, Olivia Wilde Vianney Le Caer - Invision

Olivia Wilde también dijo presente en la alfombra roja. La actriz y directora lució un traje verde manzana durante la presentación del largometraje No te preocupes, cariño en el histórico Palacio del Cine de la isla italiana. Su presencia llega en medio de una gran polémica: en primer lugar, por los entredichos que mantuvo con Shia LaBeouf acerca de su salida del film -de hecho, solicitó que durante la rueda de prensa no se le hagan preguntas sobre el tema-, y por otro, por el supuesto enojo de Florence Pugh, la protagonista femenina de la película. Según se supo, la actriz de Mujercitas estará en la Mostra, pero no será parte de la conferencia de prensa, en un claro gesto de incomodidad con Wilde.

Olivia Wilde arriba a la Mostra enfundada en un sensual traje verde MARCO BERTORELLO - AFP

Olivia Wilde también dijo presente en el festival TIZIANA FABI - AFP

La estrella de Stanger Things Sadie Sink presentó la película The Whale junto a sus compañeros de equipo: Brendan Fraser, Hong Chau, el director Darren Aronofsky y Samuel D. Hunter. Los actores posaron en la alfombra roja minutos antes de ser ovacionados por el público y la crítica.

Brendan Fraser, Hong Chau, el director Darren Aronofsky, Sadie Sink y Samuel D. Hunter Vianney Le Caer - Invision

La estrella de Stranger Things, Sadie Sink, posó para los fotógrafos TIZIANA FABI - AFP

Para el gran evento, Penélope Cruz lució un vestido Chanel floreado en lila y negro. La actriz acudió al festival para presentar su largometraje L’Immensita, el cual protagoniza junto al italiano Vincenzo Amato.

Penelope Cruz llegó a la alfombra roja luciendo un vestido floreado en lila y negro TIZIANA FABI - AFP

Penelope Cruz presentó su nueva película, "L'Immensita" TIZIANA FABI - AFP

Chris Pine y Gemma Chan también deslumbraron con sus looks. Mientras él optó por un pantalón rojo, camisa blanca y saco azul, ella eligió llevar un pantalón dorado con un top en blanco y negro.

Chris Pine y Gemma Chan llegaron juntos al Hotel Excelsior MARCO BERTORELLO - AFP

Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine y Olivia Wilde se robaron todas las miradas durante la alfombra roja TIZIANA FABI - AFP

La actriz norteamericana Sigourney Weaver no dejó de saludar a sus fans al llegar al Hotel Excelsior de Venecia, el lugar elegido para que desfile por la alfombra roja frente a fotógrafos y cámaras de televisión. Allí también estuvo Colin Farrell, que esbozó una sonrisa y posó para las cámaras.

La actriz Sigourney Weaver llegó en barco al festival MARCO BERTORELLO - AFP

Colin Farrell también dijo presente en el Hotel Excelsior de Venecia, para participar del festival MARCO BERTORELLO - AFP

Colin Farrell está en el festival presentando su película, "The Banshees of Inisherin" TIZIANA FABI - AFP

La actriz británica Jodie Turner-Smith causó sensación al llegar a la presentación de The Whale luciendo un despampanante vestido en azul francia. Su compañero, Brendan Fraser, también fue protagonista de los flashes, justo antes de sorprender a la crítica con su majestuosa interpretación en el largometraje.

La británica Jodie Turner-Smith deslumbró con un vestido azul MARCO BERTORELLO - AFP

Brendan Fraser emocionó al público y a la crítica con su interpretación en The Whale MARCO BERTORELLO - AFP