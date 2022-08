La película de la polémica: Olivia Wilde desmintió que Harry Styles haya cobrado más que Florence Pugh y contó por qué echó a Shia LaBeouf

A pocos días de su premier mundial en el Festival de Cine de Venecia, Olivia Wilde salió a aclarar versiones vinculadas a No te preocupes, cariño, su segunda película como directora protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, que en la Argentina se estrenará el 22 de septiembre.

La directora desmintió rumores de una brecha salarial entre la actriz de Mujercitas y el músico, quien además es su pareja, y también contó el motivo por el que despidió a Shia LaBeouf, quien iba a interpretar al personaje que luego retomó el ex One Direction.

En cuanto al rumor de que Styles había cobrado tres veces más que la actriz nominada al Oscar, la cineasta lo negó rotundamente. “Hay muchas cosas por ahí afuera a las que no le presto atención. Pero encuentro absurdo los clickbaits inventados y las consecuencias que trae una desigualdad de sueldo inexistente entre nuestros actores principales y en los de reparto. Realmente me enojan esa clase de rumores”, manifestó en diálogo con Variety.

Wilde recordó sus inicios en la industria, cuando luchaba por conseguir buenos roles como actriz y habló de cómo la desigualdad salarial la afectó a ella misma, razón por la cual no se comportaría de ese modo como jefa de equipo. “ Soy una mujer que ha estado en este negocio por más de 20 años y [la brecha salarial] es algo con lo que he peleado para mí misma y para otras actrices, especialmente siendo una directora. No hay validez alguna en esos dichos”, aclaró.

Luego, explicó la razón detrás del despido de LaBeouf, originalmente contratado para interpretar el personaje de Jack, y se refirió al clima que el actor generaba en el set y cómo ella quiso proteger a Pugh de su coprotagonista. “ Digo esto como alguien que es una gran admiradora de su trabajo: su proceso no fue adecuado a la ética que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa ”, expresó.

Shia LaBeouf fue desvinculado del film Captura de pantalla

Luego, aludió tangencialmente a la denuncia por abuso psicológico, emocional y sexual que presentó la cantante y expareja del actor, FKA Twigs. “Después de que ocurriese esto salieron a la luz muchas cosas que me preocuparon mucho en términos de comportamiento. Para nuestra película, lo que realmente necesitábamos era una energía que sirviese como un gran apoyo. Especialmente en una película como esta, sabía que iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada ”, señaló. Por último, tuvo unas palabras para el intérprete: “Le deseo salud y evolución, porque creo en la justicia de restaurativa”.

La presunta pelea de Florence Pugh con Olivia Wilde

Hace unas semanas, resonaron con fuerza las versiones de una discusión y posterior alejamiento de la actriz de la directora. Los rumores cobraron fuerza cuando Pugh publicitó tímidamente el largometraje en sus redes, algo que no suele hacer con otros proyectos. A esto se sumó su curioso silencio a dos recientes publicaciones que Wilde le dedicó exclusivamente a ella.

Sin embargo, lo que despertó mayores sospechas fue cómo la actriz se negó a brindarle citas a Variety sobre No te preocupes, cariño, aludiendo “compromisos laborales”. De esta forma, su palabra no forma parte de la cobertura que hizo la publicación de la película que protagoniza.

Florence Pugh y Harry Styles en No te preocupes, cariño Capt

El origen del enojo de Pugh fue explicado por una usuaria de TikTok, @clairenotdanes, quien es cercana a una persona que trabajó en la producción del film. “El mayor rumor que he escuchado en general, y que supuestamente también provino de los asistentes de producción que trabajaron en el set [es que] que Olivia estaba tan preocupada en pasar tiempo con Harry Styles que eso llevó a Florence a tener que pasar mucho tiempo trabajando y tomando el relevo en la dirección”, reveló.

Wilde se encuentra en pareja con el cantante desde hace un año y medio y, de acuerdo al testimonio difundido en las redes, no habría podido trazar un límite en lo laboral . La cineasta y el artista habrían creado un clima poco profesional que no fue del agrado de la protagonista de Midsommar. Hasta el momento, ni ella ni Wilde se pronunciaron respecto a la supuesta disputa, por lo que seguramente se pondrá una atención extra a la premier del film en Venecia.

Wilde y el conflicto con su ex, Jason Sudeikis

Olivia Wilde y Jason Sudeikis comenzaron a salir en 2011 y se comprometieron dos años más tarde, aunque nunca pasaron por el altar y ahora están batallando por la custodia de sus hijos GROSBY GROUP

En abril de este año, en CinemaCon, el evento organizado en Las Vegas por la Asociación Nacional de Propietarios de Cine estadounidense en el que se revelan adelantos de films que buscan distribución, Wilde mostró las primeras imágenes de su película. Sin embargo, el momento se vio eclipsado cuando un hombre de traje le alcanzó un sobre que decía “Personal y confidencial” y la actriz creyó que se trataba de un guion, hasta que vio los papeles que estaban dentro. A pesar del mal momento, continuó la presentación con profesionalismo. Al poco tiempo, se supo que había recibido unos documentos legales enviados por los abogados de su expareja, Jason Sudeikis, vinculados a la custodia de sus dos hijos, Daisy, de 5 años, y Otis, de 8.

En la entrevista con Variety, la directora aludió nuevamente al episodio y lo calificó como “un sabotaje”, aunque no se sorprendió. “Hay una razón por la que dejé esa relación”, apuntó, sin querer ampliar. Por su parte, el actor de Ted Lasso aclaró que instruyó a sus letrados a que notifiquen a Wilde en el aeropuerto de Heathrow.

Olivia Wilde, en el momento en el que recibió los documentos legales Captura Twitter

Olivia Wilde y Jason Sudeikis fueron una de las parejas más consolidadas de la industria. De todas formas, no pudieron sortear varias crisis y todo llegó a su fin en 2020, luego de nueve años de relación. Al año siguiente de la ruptura, Wilde comenzó a mostrarse con Harry Styles y Sudeikis no tardó en reaccionar con curiosas declaraciones a la prensa. En diálogo con la revista GQ, el ganador del Emmy aseguró que estaba “intentando saber qué pasó” para que se haya llegado a esa decisión, dejando entrever que la ruptura no fue de mutuo acuerdo. “Voy a entender mejor por qué [nos separamos] en un año, un poco mejor en dos y mucho mejor en cinco”, dijo el actor.