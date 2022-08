Shia LaBeouf desmiente a Olivia Wilde y dio su propia versión sobre su salida de No te preocupes, cariño: “Yo renuncié”

La nueva película de Olivia Wilde como directora, No te preocupes, cariño, aun no ha llegado a los cines pero ya ha alcanzado la polémica. Las versiones encontradas respecto a la participación de algunas figuras en el proyecto suma un nuevo capítulo después de que Shia LaBeouf negara haber sido despedido del papel que finalmente interpretó Harry Styles, actual pareja de Wilde.

En una entrevista que Variety publicó esta semana, la actriz y realizadora contó que había despedido a LaBeaouf, originalmente contratado para interpretar el personaje de Jack, refiriéndose al supuesto clima que el actor generaba en el set y a cómo ella quiso proteger a la coprotagonista del film, Florence Pugh, y al resto del reparto de su “energía combativa” .

“Digo esto como alguien que es una gran admiradora de su trabajo: su proceso no fue adecuado a la ética que exijo en mis producciones. Tiene un proceder que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa y yo, no. Creo que crear un ambiente seguro y de confianza es la mejor manera de lograr que las personas hagan su mejor trabajo. En última instancia, mi responsabilidad es con la producción y el elenco para protegerlos ”, expresó la cineasta.

A continuación, Wilde aludió a la denuncia por abuso psicológico, emocional y sexual que presentó la cantante y expareja de LaBeaouf, FKA Twigs. “Después de que ocurriese esto, salieron a la luz cosas que me preocuparon mucho en términos de comportamiento. Para nuestra película, lo que realmente necesitábamos era una energía que sirviese como un gran apoyo. Especialmente en una película como esta, sabía que iba a pedir a Florence que estuviera en situaciones muy vulnerables, y mi prioridad era hacerla sentir segura y apoyada ”, señaló. Por último, tuvo unas palabras para el intérprete: “Le deseo salud y evolución, porque creo en la justicia restaurativa”.

En respuesta a sus palabras, a través de un email que envió a Variety, el actor contrapuso que abandonó el proyecto “por falta de tiempo de ensayo”. También le envió al mismo medio un correo electrónico que le había enviado a Wilde en respuesta a sus comentarios sobre su comportamiento en el set .

En el texto, LaBeouf cita un mensaje que afirma haber enviado a la directora de la película: “Estoy un poco confundido acerca de los argumentos por los que me despidieron. Vos y yo sabemos las razones de mi salida. Renuncié a tu película porque tus actores y yo no pudimos encontrar tiempo para ensayar”, remarcó. Y agregó: “ Nunca me despidieron. No es la verdad, así que pido humildemente, como una persona con miras a hacer las cosas bien, que se corrija el discurso lo mejor que se pueda ”.

LaBeouf también incluyó una serie de textos y mensajes que habría intercambiado con Wilde y que, a su entender, demostrarían que fue él quien dejó la película voluntariamente.

Cabe recordar que LaBeouf fue elegido originalmente como el protagonista masculino junto a Florence Pugh en el thriller psicológico que narra la historia de una pareja que vive en una ciudad dominada por una compañía. El actor dejó el papel en agosto de 2020 y fue reemplazado por Styles. Más tarde, LaBeouf fue demandado por su ex novia FKA twigs por agresión sexual y psicológica. El abogado del intérprete dijo en un expediente judicial que el actor “niega general y específicamente todas y cada una de las alegaciones” de la denuncia.

Por otra parte, Wilde también se refirió en los últimos días al rumor en relación a que Styles habría cobrado tres veces más que Pugh por su participación en el film. “Hay muchas cosas por ahí afuera a las que no le presto atención, pero encuentro absurdo los clickbaits inventados y las consecuencias que trae una desigualdad de sueldo inexistente entre nuestros actores principales y en los de reparto. Realmente me enojan esa clase de rumores”, manifestó.

Wilde recordó sus inicios en la industria, cuando luchaba por conseguir buenos roles como actriz y habló sobre cómo la desigualdad salarial la afectó a ella misma, razón por la cual no se comportaría de ese modo como jefa de equipo. “ Soy una mujer que ha estado en este negocio por más de 20 años y [la brecha salarial] es algo con lo que he peleado para mí misma y para otras actrices, especialmente siendo una directora. No hay validez alguna en esos dichos ”, aclaró.

Florence Pugh, protagonista de No te preocupes, cariño Instagram @florencepugh

Hace unas semanas, resonaron también con fuerza las versiones de una discusión y posterior alejamiento de la actriz de la directora. Los rumores cobraron fuerza cuando Pugh publicitó tímidamente el largometraje en sus redes, algo que no suele hacer con otros proyectos. A esto se sumó su curioso silencio a dos recientes publicaciones que Wilde le dedicó exclusivamente a ella. Sin embargo, lo que despertó mayores sospechas fue cómo la actriz se negó a brindarle citas a Variety sobre No te preocupes, cariño, aludiendo “compromisos laborales”. De esta forma, su palabra no forma parte de la cobertura que hizo la publicación de la película que protagoniza.

El origen del enojo de Pugh fue explicado por una usuaria de TikTok, @clairenotdanes, quien es cercana a una persona que trabajó en la producción del film. “El mayor rumor que he escuchado en general, y que supuestamente también provino de los asistentes de producción que trabajaron en el set [es que] que Olivia estaba tan preocupada en pasar tiempo con Harry Styles que eso llevó a Florence a tener que pasar mucho tiempo trabajando y tomando el relevo en la dirección”, reveló.