Festival Escenario: películas sobre música para disfrutar desde casa y también en salas

La relación entre el cine y la música es estrecha y se manifiesta de diversas formas. Casi no hay películas que no contengan alguna composición musical, ya sea creada especialmente para ese film o canciones de la cultura popular, resignificadas por su uso como parte de una narración. Y, por supuesto, hay películas que se ocupan directamente de la música, sus creadores, su producción y las distintas maneras en las que se conecta con el público.

De ese tipo de películas está compuesta la programación del Festival Escenario, cuya tercera edición se está realizando en estos días. Con una modalidad híbrida, tan de moda en estos tiempos pandémicos, a las funciones presenciales que tendrán lugar hasta el sábado 18, en la sala Lugones (Av. Corrientes 1529) y en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551), se suma la posibilidad de ver parte de la programación desde cualquier lado, a través de la plataforma Cont.ar, hasta el 30 de este mes, de manera gratuita (solo hay que sacar un usuario). Las entradas para la sala Lugones tienen un costo de 200 pesos, mientras que las funciones del C.C. San Martín son gratis, aunque requieren una reserva.

La oferta del festival, que tiene una competencia y secciones paralelas, es variada y hay para todos los gustos, desde documentales hasta ficciones musicales, de metal hasta trap y K-Pop. La programación completa se puede encontrar en www.festivalescenario.com.

Aquí algunas recomendaciones de títulos destacados de esta edición de Escenario que tienen funciones presenciales en los próximos días. En Cont.ar ya se puede ver gran parte de la programación y se sumarán más películas a partir de la semana que viene.

Kpop Genesis, de Oum Jisun y Leem Jongyoun (Corea del Sur, 2021 - 49 minutos): este documental narra el surgimiento de las boy bands en la música pop coreana, inspirado por la visita a Corea del Sur de los Backstreet Boys, y su desarrollo y expansión hasta convertirse en un producto de exportación en la actualidad, con un enorme éxito internacional. Sábado 18, a las 21.30, en el C.C San Martín, y online a partir del viernes 24.

Panash, de Christoph Behl (Argentina, 2021, 88 minutos): después de su paso por el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se presenta en Escenario este musical de trap argentino. La película cuenta una historia ambientada en un barrio ficticio de Buenos Aires, en el que las bandas se enfrentan en batallas de gallos, pero también de otras formas más violentas. Homer el Mero Mero, Real Valessa y Lautaro LR, además de otras figuras de la escena local de trap, protagonizan el film, inyectándole la autenticidad de quienes conocen ese universo desde adentro. Sábado 18, a las 21, en la sala Lugones (no disponible online)

El elemento enigmático, de Alejandro Fadel (Argentina, 2020 - 40 minutos): el director de Muere Monstruo Muere dobla la apuesta de la experimentación, construyendo paisajes visuales y sonoros extraños en este hipnótico film experimental. Sábado 18, a las 15, en la sala Lugones, y online a partir del viernes 24.

Radio Olmos, de Gustavo Mosquera R. (Argentina, 2019 - 120 minutos): documental sobre el festival de rock realizado en la cárcel Lisandro Olmos, en 1993. Al registro en vivo de los shows de bandas como Attaque 77, Animal, Massacre y Hermética, se suman los testimonios actuales de los músicos que participaron del evento, reflexionando sobre su experiencia y lo que significó ese festival único. Sábado 18, a las 18, en la sala Lugones, y online a partir del viernes 24.

Freakscene: The Story of Dinosaur Jr., de Philipp Virus (Alemania, 2021 - 82 minutos): documental sobre la banda de indie rock norteamericana, formada a mediados de los 80 por J Mascis, Murph y Lou Barlow. La película hace foco en la relación entre los miembros de la banda y su influencia en la escena alternativa de los 90. Además de material de archivo y entrevistas con los Dinosaur Jr., el documental incluye los testimonios de músicos como Kim Gordon, Thurston Moore, Kurt Ville y Henry Rollins, entre otros. Jueves 16, a las 21, en la sala Lugones (no disponible online)

Stop, de Stanley Sunday (España, 2021 - 55 minutos): comedia musical protagonizada por la banda barcelonesa Doble Pletina. Los músicos hacen de sí mismos y se entregan al humor absurdo de una trama en la que se ven condenados a hacer servicio comunitario en un parque. Por supuesto, la música de la banda está presente y se incluyen cuatro nuevas canciones, producidas por Hidrogenesse. Viernes 17, a las 18, en la sala Lugones, y online a partir del viernes 24.

Especial Vincent Moon: además de dirigir videos musicales, el realizador francés se dedica a registrar la forma en la que la música se crea y toca alrededor del mundo, ya sean conciertos de músicos independientes, shows callejeros o rituales religiosos. Dentro de esta retrospectiva-homenaje, que se podrá ver online, se incluyen cortos, mediometrajes y largometrajes de distintas etapas del trabajo de Moon hasta la actualidad: Burning (Un film en vivo sobre Mogwai), de Vincent Moon y Nathanael Le Scouarnec (Estados Unidos, 2009 - 48 minutos); Cheap Magic Inside (un proyecto con Beirut), de Vincent Moon (Estados Unidos, 2009 - 62 minutos); Little Blue Nothing (Un retrato de Vojtech & Irena Havlovi), de Vincent Moon y Antoine Viviani (República Checa, 2006 - 49 minutos).

Programa 1: Lhasa de Sela: Going In, de Vincent Moon (Canadá, 2009 - 29 minutos)

Programa 2: La Música lo invade todo (88 minutos)

Programa 3: En busca del Espíritu de la Música (111 minutos) Viernes 17, a las 21.30, en el C.C. San Martín

Dentro de las actividades especiales que se realizan de manera presencial, cuya agenda completa se pueden encontrar en el sitio web del festival, se cuenta la presentación de la sección Work in Progress, que reúne a películas aún no terminadas y permite un vistazo hacia el futuro de la música en el cine. El próximo miércoles 22, a las 18, se presentarán los proyectos Un corte inesperado, de Martín Wain y Daniel Flores; Lxs Lindes – De freestyler a artista, de Gastón Franchini, Manuel Perez Vizán y Juan Ignacio Sánchez; Artes y silencios, ruta musical de los pueblos del Este Catamarqueño, de Francisco Pascuali y Lautaro Aledda; Cumbia, Tango y Bolero: Gypsy y el Duo Razzano, de Haroldo Salas; Ush90s, de Jota Pérez; y Mi próximo movimiento, de Walter Lezcano, Karina Fernández y Nahuel Ugazio.