En fotos: de la alfombra roja de Penélope Cruz y Ricky Martin a la visita de Megan Fox a un cirujano plástico

Noche de homenaje para Penélope Cruz . La actriz, que este año apunta a una nueva nominación al Oscar por la flamante película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, fue el centro de todas las miradas el miércoles en la gala del MoMa en Nueva York presentada por Chanel, en la que se le brindó un merecido homenaje a una de sus principales embajadoras. En dicho evento se la pudo ver con un impactante vestido rojo escarlata con brocados de cristal y un moño en el pecho.

Penélope Cruz y Ricky Martin en el Museo de Arte Moderno de Nueva York Grosby Group - REX Features/Shutterstock /The G

La madrileña fue descrita como “una artista de importancia global” en la velada en la que se mostró muy feliz por el reconocimiento y por el aluvión de artistas que acudieron a felicitarla. Entre ellos, el músico Ricky Martin, quien se mostró cómplice con la actriz, y otras figuras como Rebecca Hall, Kristen Wiig, Anne Hathaway, Riley Keough, Rosalía, y Diane Kruger.

“No recibiría este homenaje en el MoMa si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes que me han inspirado, enseñado, me han ayudado a crecer como artista y como persona. Quiero agradecerles a todos esta noche, y en especial a mi Pedro, que me instruyó para no tener miedo y confiar en mí misma. Con él sigo aprendiendo a actuar”, expresó la actriz en el marco del homenaje, y luego de ver un video repaso de su carrera y de escuchar palabras elogiosas de Almodóvar.

Megan Fox, a la salida de un instituto de belleza, donde se habría sometido a una cirugía estética Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Por otro lado, en Beverly Hills, la actriz Megan Fox, lejos de mostrarse como Cruz, apeló a un look de incógnito cuando observó la presencia de los flashes de los paparazzi a la salida de The Diamond Face Institute, un instituto de belleza donde se habría sometido a una cirugía estética a manos de un conocido cirujano de famosos, según informa el portal de The Daily Mail. A la salida del lugar, la actriz de 35 años fue directo a su vehículo con un look oversized e intentó proteger su cara de las cámaras.

Además, Jason Momoa tuvo una jornada de surf en Hawái, Natalie Portman y Charlize Theron fueron vistas en diferentes actividades, y Nicole Kidman continúa con el tour de promoción de la biopic Being the Ricardos.

Jason Momoa practicando surf en Hawái Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Charlize Theron salió a hacer compras navideñas en un reconocido local de Beverly Hills Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Natalie Portman, en un paseo con su hija Amalia en Los Feliz Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group