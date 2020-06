Woody Allen abrirá el Festival de San Sebastián, y Lucrecia Martel irá a Locarno

Woody Allen estrenará su nueva película en la apertura del Festival de San Sebastiàn Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 15:22

Los grandes festivales de cine europeo están dando sus primeros pasos luego del confinamiento. Por lo pronto, Rifkin's Festival , la última película de Woody Allen, será la que abrirá la 68° edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián , al norte de España. A 1300 kilómetros de allí, el Festival de Locarno, Suiza, la directora argentina Lucrecia Martel competirá en este encuentro dedicado al cine de autor con Chocobar, su último film; y Lisandro Alonso lo hará con Eureka, dos proyectos en proceso.

La película del controvertido director norteamericano será presentada el 18 de septiembre fuera de concurso y tendrá carácter de estreno mundial. El director de Manhattan rodó el film en la ciudad vasca el pasado verano . Es la segunda vez que Woody Allen inaugure el Festival, tras hacerlo en 2004 con Melinda y Melinda cuando el festival le dedicó una retrospectiva. En la nueva película trabajan Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn y Christoph Waltz. Rifkin's Festival es una comedia romántica que narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de San Sebastián y que se enamora del encuentro de cine, de la belleza del lugar y de la fantasía del mundo del cine: "Ella tiene un affair con un brillante director de cine francés y él se enamora de una bella española residente en la ciudad. Es una comedia romántica que se resuelve de un modo divertido", adelantó el certamen. Producida por The Mediapro Studio y Gravier Productions el cineasta trabajó con un equipo de unas 75 personas a los cuales había coincidido cuando filmó Vicky Cristina Barcelona (2008).

La relación del cineasta neoyorquino con este festival se remonta a finales de los años setenta con Manhattan (1979), siguió después con Zelig (1983) y Misterioso asesinato en Manhattan (1993). En 1995, la sección Zabaltegi se inauguró con La rosa púrpura de El Cairo . En los últimos años, varias de sus películas han sido programadas en la sección Perlak: Match Point (2005), Vicky Cristina Barcelona , (2008), con la que volvió a visitar el Festival acompañado de Javier Bardem y Penélope Cruz. El director fue noticia hace pocos días cuando en medio de la promoción de su libro de memorias A propósito de nada , en una entrevista al diario catalán La Vanguardia aseguró que muchos lo recordarán como un pedófilo.

Un trabajo en proceso de Lucrecia Martel fue seleccionado para el Festival de Locarno Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Festival de Locarno

Mientras tanto, hoy el Festival de Locarno, Suiza, dio a conocer al listado de 20 películas locales y las 20 internacionales que participarán de este reconocido encuentro de cine. Entre esos 20 títulos de diferentes países aparece el nuevo trabajo de Lucrecia Martel , con Chocobar , la primera película de no ficción de la creadora de Zama, La mujer sin cabezas y La ciénaga . Las veinte películas que competirán por el premio Pardo 2020 tienen la particularidad de tratarse de proyectos en estado suspendido por el coronavirus . La directora artística del festival, Lili Hinstin, junto a un comité curatorial eligió estos trabajos para la sección The Films After Tomorrow , el capítulo de Locarno 2020, para ofrecer el apoyo adecuado a los cineastas que tuvieron que poner la producción en espera debido al bloqueo. "La inquieta inventiva de la directora argentina Lucrecia Martel describe su primera película de no ficción como un documental híbrido y creativo sobre el asesinato del activista indígena Javier Chocobar por un terrateniente blanco. Después de una década de investigación, Chocobar estaba en una etapa clave de producción cuando se interrumpió", sostiene la página del festival .

Tras evaluar 545 presentaciones de 101 países entre los seleccionados también figura Eureka , de Lisandro Alonso, el director de La libertad, Los muertos o Jauja (2014), la película que protagonizó Viggo Mortensen. "Lisandro Alonso estaba dirigiendo fuera de su Argentina natal por primera vez, con un conjunto de elenco y equipo de países que van desde Finlandia hasta España, cuando el Covid-19 golpeó el rodaje de su western en Portugal. Explorar las conexiones entre las diferentes culturas que habitan una tierra a través del tiempo es el corazón de Eureka ", apunta la información oficial.

"Nuestro papel es actuar como un vínculo entre las películas, la industria y el público; y entonces (cuando Locarno fue cancelado debido a preocupaciones por el coronavirus) buscamos formas alternativas de llevar a cabo esa misión evaluando dónde nuestra intervención podría ser más útil en este momento tiempo ", dijo la directora artística de este prestigioso festival en el cual competirán películas en proceso que el público podrá acceder a una presentación de los proyectos seleccionados en el sitio web del Festival, que tendrá lugar entre el 5 y 15 de agosto.