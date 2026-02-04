Los mensajes que revelan la cercana relación entre Soon-Yi Previn, esposa de Woody Allen, y Jeffrey Epstein: “El MeToo llegó demasiado lejos”

La nueva apertura de archivos dispuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein dejó en evidencia los estrechos vínculos que numerosos hombres -en su mayoría, empresarios y políticos- mantuvieron con el delincuente sexual fallecido en 2019. La documentación salpica a decenas de personalidades de varios países, pero entre los miles de documentos, misivas, videos, fotografías y mails que conforman la causa y salieron a la luz el viernes pasado, uno llamó especialmente la atención de la prensa: una serie de mensajes de 2018 en el que de Soon-Yi Previn, hija de Mia Farrow y actual esposa del director de cine Woody Allen, le señala al agresor sexual que el movimiento #MeToo había “llegado demasiado lejos” en Hollywood.

Woody Allen y Soon-Yi Previn, en 2024 Bruce Glikas - WireImage

Concretamente, Previn, ahora de 55 años, se envió a sí misma —y luego reenvió a Epstein— un mensaje cuyo asunto decía: “Así como el movimiento #Me Too ha ido demasiado lejos, también lo ha hecho el bótox”. No está claro si el correo contenía más texto o imágenes.

Previn está casada con Allen, de 90 años, desde diciembre de 1997; la pareja tiene dos hijas, Bechet y Manzie , a quienes adoptaron. Previn es hija de Mia Farrow, quien la adoptó junto a su exmarido André Previn. Años después, mientras Allen estaba en pareja y convivía con Farrow, el director inició una aventura con Soon-Yi que culminó en su ruptura con Farrow, en 1992. No está claro qué edad tenía la mujer cuando comenzó su relación amorosa con el director -Allen y Farrow comenzaron su relación en 1980-, pero cuando estalló el escándalo, tenía 21 años.

Una de las imágenes que muestran a un sonriente Jeffrey Epstein junto a Allen y una joven mujer cuya identidad se mantiene en reserva House Oversight Committee

Ese no fue el único intercambio entre la hija de Farrow y Epstein. La última publicación de documentos incluye varios correos electrónicos que Previn y Epstein cruzaron entre 2016 y el verano de 2018. En un correo electrónico con fecha de septiembre de 2016, Previn envió a Epstein un artículo del Daily Mail sobre el excongresista estadounidense Anthony Weiner y las acusaciones de que había intercambiado mensajes de texto sexuales con una joven de 15 años. “Aquí está el artículo de Weiner, por si aún no lo has leído. Gracias por la cena de anoche”, decía el asunto del correo de Previn. Cuando Epstein respondió, simplemente escribió: “¡Guau!”, y Previn respondió que los diversos escándalos públicos de sexting del congresista eran “una historia increíble”.

Woody Allen con Jeffrey Epstein House Oversight Committee

“Tienes que sentir lástima por él. Parece que no aprende. Y lo más importante, siento lástima por su esposa. También me pareció repugnante lo que le hizo la joven de 15 años”, escribió Previn en el intercambio de correos electrónicos. “Odio a las mujeres que se aprovechan de los hombres, y ella sin duda es una de ellas. Sabía exactamente lo que hacía y lo vulnerable que era [Weiner], y lo atrapó como pez en la carnada”, agregó. En aquel momento, Previn describió a la menor en cuestión en el escándalo de sexting de Weiner como “una persona despreciable y repugnante que se aprovecha de los [débiles]” y dijo que la noticia fue “muy manipuladora por su parte”.

Previn también le envió un correo electrónico a Epstein sobre su hermanastro Ronan Farrow , luego de que el reconocido periodista publicara varios artículos sobre el movimiento MeToo y se pusiera públicamente del lado de su hermana Dylan, cuando la mujer reiteró una grave acusación: que Allen abusó sexualmente de ella mientras era pareja de su madre.

En octubre de 2017, Previn le reenvió a Epstein un artículo de Deadline centrado en la cobertura de Ronan sobre las acusaciones de violación contra el infame productor de cine Harvey Weinstein. En septiembre de 2018, Previn se reenvió a sí misma un correo electrónico con el asunto: “Me pareció gracioso esto en la sección de Artes del New York Times de hoy”, en el que escribió que el artículo en cuestión “le da a Ronan Farrow demasiado prestigio. Más del que merece”.

Ronan Farrow

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes pasado un nuevo y último conjunto de archivos relacionados con el difunto delincuente sexual, reanudando las divulgaciones bajo una ley destinada a revelar qué sabía el gobierno sobre el abuso sexual de menores por parte del millonario financiero y sus interacciones con los ricos y poderosos, entre ellos, el actual presidente norteamericano Donald Trump.

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, informó que el departamento estaba publicando más de tres millones de páginas de documentos en esta última divulgación. Los archivos, publicados en el sitio web del departamento, incluyen 2000 videos, 180.000 imágenes y millones de páginas de registros que, según los funcionarios, se retuvieron de una divulgación inicial en diciembre. Dentro de ese paquete de documentos, hay varias imágenes que muestran a Epstein junto a Allen en distintas situaciones.

Woody Allen con Jeffrey Epstein House Oversight Committee

Epstein fue arrestado y acusado de tráfico sexual en julio de 2019. Anteriormente, cumplió aproximadamente 13 meses de prisión tras declararse culpable de contratar a una menor de 18 años para prostitución en Florida en 2008.

Fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA, por sus siglas en inglés), la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

En 2008 y 2009, Epstein estuvo en la cárcel en Florida después de declararse culpable de promover la prostitución de una menor de 18 años. En ese momento, los investigadores habían reunido evidencia de que Epstein había abusado sexualmente de chicas menores de edad en su casa en Palm Beach, pero la fiscalía federal acordó no procesarlo a cambio de su declaración de culpabilidad por cargos estatales menores.

Epstein se suicidó en una celda de cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.