¿Fin de los rumores? El contundente comunicado del equipo de No te preocupes, cariño sobre la supuesta pelea entre Florence Pugh y Olivia Wilde

escuchar

Finalmente, y después de tanta expectativa, No te preocupes, cariño llegó a los cines. Pero a pesar del estreno, la polémica en torno al dificultoso período de filmación y a las reacciones de sus protagonistas en las diversas presentaciones en festivales de cine parecen no haberse calmado. Recientemente salió a la luz una supuesta pelea a los gritos entre su directora, Olivia Wilde y su protagonista, Florence Pugh, que se habría producido en medio del rodaje. Sin embargo, fue el propio equipo de la película que se cansó de los rumores y decidió salir a aclarar la situación.

Ante una publicación del medio Vulture, donde una testigo informó sobre esta supuesta pelea a los gritos entre Pugh y Wilde en pleno rodaje, los cuarenta miembros que formaron parte del equipo de No te preocupes, cariño salieron a desmentir la versión a través de un comunicado. “Como equipo hemos evitado abordar los rumores absurdos que rodean la película de la que estamos tan orgullosos, pero sentimos la necesidad de corregir las fuentes anónimas citadas en un artículo reciente”, comienza el escrito publicado en la revista People.

“Cualquier acusación sobre comportamiento poco profesional en el set de No te preocupes, cariño es completamente falsa”, agregaron. Y enseguida, destacaron la labor de la directora de este film: “Wilde es una líder y directora increíble que estuvo presente e involucrada en todos los aspectos de la producción. Dirigió este rodaje con clase y respeto para todos los involucrados”, señalaron en referencia a los rumores que aseguraban que Olivia Wilde había descuidado el proyecto por su relación con Harry Styles.

“Nunca hubo una pelea a gritos entre nuestra directora ni nadie, y mucho menos un miembro de nuestro elenco”, continuó el comunicado. Y para terminar con las especulaciones, remarcaron que ellos fueron testigos directos de cómo se trabajó puertas adentro. “Estamos felices de poner nuestros nombres en esto, como personas reales que trabajaron en la película y que han sido testigos y se han beneficiado del espacio colaborativo y seguro que Olivia crea como directora y líder”.

Olivia Wilde, Chris Pine y Florence Pugh en la presentación de No te preocupes, cariño en el Festival de Venecia Vianney Le Caer - Invision

El motivo del supuesto enfrentamiento entre la directora y la actriz tendría que ver con el inicio de la relación amorosa entre Wilde y el otro protagonista de la película, Harry Styles. Según algunos testigos, Pugh estaba molesta por la ausencia frecuente e inexplicable de Wilde durante las grabaciones, algo que provocó que ella misma tenga que cargar con algunas responsabilidades que no le correspondían.

“El mayor rumor que he escuchado en general, y que supuestamente también provino de los asistentes de producción que trabajaron en el set, es que Olivia estaba tan preocupada en pasar tiempo con Harry Styles, que eso llevó a Florence a tener que pasar mucho tiempo trabajando y tomando el relevo en la dirección”, reveló una usuaria de TikTok (@clairenotdanes) cercana a una persona que trabajó en la producción de la película.

Sin embargo, otros aseguran que este enfrentamiento podría deberse a la diferencia salarial entre ella y el exintegrante del grupo musical One Direction, quien habría cobrado tres veces más que la actriz. Ante estos rumores, fue la propia Wilde quien salió al cruce. “Hay muchas cosas por ahí afuera a las que no le presto atención. Pero encuentro absurdo los clickbaits inventados y las consecuencias que trae una desigualdad de sueldo inexistente entre nuestros actores principales y los de reparto. Realmente me enojan esa clase de rumores”, manifestó en diálogo con Variety.

Si bien desde adentro del film se han encargado una y otra vez de desmentir todo lo que fue circulando en el último tiempo, lo cierto es que los hechos hablan por si solos. Por ejemplo, a Pugh no se la vio muy comprometida con la promoción del film ni en redes (como sí lo ha hecho con otros proyectos), ni en el Festival de Venecia, donde se la vio paseando en una góndola en el mismo momento en que transcurría la rueda de prensa. “¿Podés aclarar las cosas y decir si hubo disputa y, si es así ¿por qué? Porque es algo que la gente está discutiendo”, le preguntó a Wilde un periodista en medio de la conferencia que se celebró en la Mostra.

“Florence es una gran potencia, y estamos muy agradecidos de que pueda venir esta noche a compartir con nosotros, a pesar de que se encuentra en plena producción de la película Dune. Como directora sé lo perturbador que es perder a un actor aunque sea por un día, así que estoy muy agradecido con ella y con Denis Villeneuve [el director de la secuela de ciencia ficción] por ayudarnos. Estamos encantados de poder celebrar su trabajo esta noche. No puedo decir lo suficientemente honrada que estoy de tenerla como protagonista, ella está increíble en la película”, respondió la cineasta remarcando que la ausencia de su colega se debía a cuestiones laborales y nada tenía que ver con un conflicto entre ambas.