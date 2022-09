El silencio incómodo de Benjamín Vicuña en la mesa de Juana Viale: “Tuve un lapsus”

escuchar

Este domingo, entre los invitados de Juana Viale estuvo Benjamín Vicuña. El actor se encuentra atravesando un gran momento profesional con muchos proyectos en marcha. Entre el cine, el teatro, la televisión y sus cinco hijos, el chileno tiene agenda completa y la cabeza ocupada, razón por la cual no es extraño que tenga momentos de cansancio.

En medio de una dinámica charla sobre sus estrenos más recientes, Vicuña tuvo un pequeño lapsus mental que generó un silencio incómodo en la mesa de Almorzando con Juana.

“Estoy con El Método Grönholm”, comenzó diciendo al enumerar los trabajos que lo mantienen activo. “Nos está yendo muy bien, no solo a mí sino a toda la calle Corrientes. Más de 50 mil personas a la semana están acompañando a los espectáculos, mejor que en la prepandemia. Estamos contentísimos”, agregó.

Actualmente, el actor viaja de Chile a la Argentina seguido para mantener sus compromisos al día. “Me muevo bastante”, reveló antes de seguir contándole al resto de los invitados en qué anda. “Estrené una película que se llama Miénteme, con Flor Peña. Eehhhh”, dijo quedándose callado unos segundos y obligando a Juana Viale a salir al rescate. “Flor Peña, sí. Tuve un lapsus”, se disculpó y emitió una risa nerviosa antes de seguir hablando .

Saliendo de la crisis

En medio de la charla sobre el fabuloso presente que vive el teatro en la Argentina, Vicuña recordó lo mal que la pasaron en la pandemia y confesó la gran crisis económica que tuvo que atravesar con sus salas en Chile. El actor celebró que “ya hayamos salido de lo peor” y contó que recién ahora se está “reponiendo de lo vivido”.

“En mi caso ver la platea y a la gente sin barbijo es emocionante”, expresó conmovido. “ Nosotros la pasamos muy mal. Yo tengo cinco salas de teatro, quebramos y perdimos todo lo que habíamos ganado en 14 años ”, confesó. “Ahora nos estamos rearmando”, agregó y bromeó junto a Viale sobre el “gran socio” que tiene, haciendo referencia a Gonzalo Valenzuela, expareja y padre de los hijos menores de la conductora.

La emoción ante el saludo de sus hijos

En el medio del programa, la producción puso al aire un video en donde los tres hijos mayores del actor, fruto de su relación con Pampita Ardohain, contaron un recuerdo vivido junto a su papá. Bautista, de 14 años; Beltrán, de 10 y Benicio, de 7, revelaron algunas anécdotas familiares.

“Hola papá, te acordás cuando fuimos con la abuela a Chile y con Beltrán coleccionamos y yo encontraba cosas abajo de la pizza, en todos lados”, comenzó el más pequeño de los hermanos al rememorar la visita a un restaurante en donde los chicos pueden jugar a distintas atracciones y acumular tickets para cambiar más tarde por premios. “Cuando vos me ayudaste a disparar en la botella cuando estábamos con el Tata loco. Fue muy divertido, quiero volver”, dijo el niño rogando a su papá que lo lleve una vez más al lugar.

“Pá, hace mucho que no vamos a jugar al fútbol con mis hermanos ¡Dale! Llevanos un ratito a jugar, aunque estés medio viejo, pero igual es re divertido”, acotó Beltrán bromeando.

Bautista, el más grande, se puso serio para relatar una de las tantas tardes que pasó junto a su padre en la cancha. “Pá, me dijeron que te tenía que grabar un video, que era una sorpresa y que tenía que decir algún recuerdo que tenía con vos. Se me vino a la cabeza cuando yo estaba en un torneo de fútbol y vos me alentabas desde afuera de la cancha, y me puteabas y me pedías que corra y que meta huevo, y al final tuve una jugada muy importante cuando terminaba el partido y vos te pusiste muy contento, y fue por tu ayuda”, contó el mayor de los tres.

Emocionado, y mientras se secaba las lágrimas, Vicuña le agradeció a la producción por el video y aseguró que es un padre que le pone mucha pasión al deporte de sus hijos.