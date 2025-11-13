Florence Pugh contó el motivo por el que ya no habla de sus parejas: el ciberacoso que recibió su ex, Zach Braff

Florence Pugh (Oxford, 29 años) admitió la razón por la que ya no habla públicamente de su vida romántica: los trolls. En 2019, la actriz británica mantuvo una relación con el actor Zach Braff (Nueva, Jersey, 50 años) y recibieron muchos comentarios negativos por sus 21 años de diferencia. Y ese acoso online fue algo difícil de afrontar para la entonces pareja, motivo por el que la intérprete ya no habla de eso.

“En este mundo, con las relaciones y el romance, da igual si hablás mucho o poco de ello, a la gente no le importa. Quieren una historia”, dijo Pugh en una entrevista en The Louis Theroux Podcast. “Quieren un reality show, así que da igual cuánto digas que amas a alguien o cuánto te haga feliz; si no les gusta y no encaja con la imagen que tienen de vos, no les importa”.

La historia de amor de la actriz de películas como Mujercitas o No te preocupes cariño con Braff, quien se hizo conocido en los años 2000 por la serie Scrubs, duró de 2019 a 2022. Cuando la pareja hizo pública la relación, Pugh contó ahora que recibió “una cantidad razonable de insultos solo por la diferencia de edad”. En específico, recuerda una ocasión en la que subió una foto de él a su Instagram —donde hoy acumula 10 millones de seguidores— para celebrar su cumpleaños: “A los ocho minutos de publicar la foto, aproximadamente el 70% de los comentarios eran insultos y comentarios horribles. Básicamente, estaban acosando a alguien en mis redes”, relata. “Es la primera vez en toda mi trayectoria en Instagram que he tenido que desactivar los comentarios. Nunca he sido una cuenta de Instagram que fomente ese tipo de comportamiento. Nunca me ha gustado ese ambiente tóxico”.

Florence Pugh con su entonces pareja, Zach Braff

La actriz continúa la entrevista contando que a partir de ese suceso decidió subir un video para hablar con sus seguidores. En él dice: “No voy a permitir este comportamiento en mi cuenta. Tengo 24 años, vengo trabajando desde los 17 y soy adulta desde los 18, no necesito que me digan a quien puedo o no amar y tampoco le diría a nadie eso, no es su lugar. No sé desde cuándo el ciberbullying se volvió trendy y cool. Si no te gusta, deja de seguirme“.

“Yo lo defendí, lo defendí a él y defendí que se me permitiera hacer lo que me diera la gana, y eso sí que cambió la opinión de algunas personas”, dice al anfitrión. “Llegó un punto en que era horrible ver a alguien cercano recibir eso, y nunca fue contra mí, solo contra él. Creo que necesitaba asegurarme de que todos estuvieran bien informados, así que hice un video que tuvo mucho apoyo, lo cual fue genial. Creo que es importante recordarles a las personas en internet que somos reales”.

Esa no fue la única vez que Pugh ha tenido que enfrentarse a críticas. En 2022 recibió comentarios negativos sobre su cuerpo después de lucir un vestido en el que se transparentaban sus pechos. De nuevo en su Instagram, escribió: “No es la primera vez, y desde luego no será la última, que una mujer escucha lo que está mal en su cuerpo de una multitud de extraños, lo preocupante es lo vulgares que algunos hombres pueden llegar a ser”. Y añadía: “Muchos de vosotros han querido hacerme saber agresivamente lo decepcionados que estaban con mis ‘tetas diminutas’ o lo avergonzada que debería estar por tener ‘el pecho plano’. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy totalmente consciente del tamaño de mi pecho y no tengo miedo de ello”.

Florence Pugh y un vestido que generó mucha polémica Daniele Venturelli - WireImage

Pugh y Braff terminaron la relación de manera muy discreta y sin decir los motivos. “Hemos intentado llevar a cabo esta separación sin que el mundo lo sepa, porque ha sido una relación sobre la que todo el mundo opina”, dijo en 2022 a la revista Harper’s BAZAAR. La ruptura fue muy difícil por todo lo que tuvieron que enfrentar en la relación. La actriz ha contado en el podcast que era tanto el dolor que terminó autolesionándose. “Me lastimaba constantemente. Cortaba cosas y me arrancaba enormes trozos de las manos. Nunca lo he vuelto a hacer. Mi cuerpo estaba en pánico total. Me lastimaba para cuidarme, lo cual es curioso, mi cuerpo pidiendo ayuda. Creo que cada vez era más evidente que algo andaba mal”, admite.

A la intérprete le ha costado mucho trabajo superar ese episodio y no solo con los seguidores, también con sus seres queridos. “Creo que durante mucho tiempo no expuse esa parte de mi vida, ni siquiera a mis amigos. Y claro, entonces te encontrás en un pozo o en un lío”. Sin embargo, Pugh admite que tiene pareja y que se siente “muy bien”, aunque claro, no revelará su identidad.