Olivia Wilde y Florence Pugh: rumores de una fuerte pelea y qué rol cumplió Harry Styles en el enfrentamiento

En el marco de la celebración porque su segunda película, No te preocupes, cariño, será exhibida en el Festival de Cine de Venecia, Olivia Wilde enfrenta rumores de una pelea que habría acontecido en el rodaje con nada menos que su protagonista: la nominada al Oscar Florence Pugh.

Las versiones de una discusión y posterior alejamiento de la actriz de quien fuera su directora en el film -que llega a nuestras salas el 22 de septiembre- surgieron, en primera instancia, cuando Pugh no publicitó el largometraje en sus redes, como suele hacer con otros proyectos. A esto se sumó su curioso silencio a dos recientes publicaciones que Wilde le dedicó exclusivamente a ella.

En uno de esos posteos de Instagram se ve a la realizadora mirando el monitor mientras Pugh lleva adelante una escena. “Mirar a esta mujer trabajar fue un maldito disfrute. No veo la hora de mostrarles más”, escribió Wilde, arrobando a la actriz de Mujercitas, quien no solo no comentó la publicación sino que tampoco la likeó.

El origen del enojo de Pugh fue explicado por una usuaria de TikTok, @clairenotdanes, quien es cercana a una persona que trabajó en la producción de la película. “El mayor rumor que he escuchado en general, y que supuestamente también provino de los asistentes de producción que trabajaron en el set [es que] que Olivia estaba tan preocupada en pasar tiempo con Harry Styles [coprotagonista], que eso llevó a Florence a tener que pasar mucho tiempo trabajando y tomando el relevo en la dirección”, reveló la joven.

Wilde se encuentra en pareja con el cantante desde hace un año y medio y, de acuerdo al testimonio difundido en las redes, no habría podido trazar un límite en lo laboral. La cineasta y el ex One Direction habrían creado un clima poco profesional que no fue del agrado de la protagonista de Midsommar . Hasta el momento, ni ella ni Wilde se pronunciaron respecto a la supuesta disputa, por lo que habrá que aguardar a sus entrevistas promocionales en Venecia, cuyo festival se realizará del 31 de agosto al 10 de septiembre.

Al finalizar el rodaje, Wilde no tuvo más que elogios para el trabajo de Styles. “Es difícil encontrar actores que se den cuenta por qué valdría la pena dejar que una mujer esté en el centro de la escena. Y ahí entra Harry Styles, nuestro Jack. No solo solo disfrutó la oportunidad de que la brillante Florence Pugh estuviera en el centro del escenario como nuestra Alice, sino que además le aportó un sentido de humanidad a cada una de sus escenas . Él no tenía necesidad de unirse a nuestro circo, pero lo hizo con humildad y gracia y nos impresionó todos los días con su talento, su amabilidad y su habilidad para manejar en reversa”, escribió Wilde sobre el cantante que se sumó al proyecto luego de que ella decidiera despedir a Shia LaBeouf.

En ese momento, también había escrito un texto muy cálido sobre Pugh. “Trabajar con una intérprete tan talentosa y valiente como Florence Pugh es el sueño de todo director. Te estaré agradecida por siempre, Flo. Fue un honor ser tu capitán. No puedo esperar para que el mundo vea el asombroso trabajo que hiciste en esta película. Las corridas de Tom Cruise + el talento de Meryl = Flo”, escribió la directora sobre la actriz británica.

Olivia Wilde y Harry Styles, de paseo por Londres Backgrid UK/The Grosby Group

Wilde y Styles comenzaron a mostrarse juntos en enero del año pasado luego de que la actriz terminara su relación Jason Sudeikis. Todo llegó a su fin con el actor de Ted Lasso en 2020, luego de nueve años de relación y dos hijos en común, Otis Alexander -nacido en 2014- y Daisy Josephine -en 2016-.

Tras la publicación de imágenes de Olivia con el músico, Sudeikis brindó una reveladora entrevista a GQ, en la que aseguró estar “intentando saber qué pasó” para que se haya llegado a esa decisión, dejando entrever que la ruptura no fue de mutuo acuerdo. “Voy a entender mejor por qué [nos separamos] en un año, un poco mejor en dos y mucho mejor en cinco”, disparó . Asimismo, contó que se sintió descolocado respecto a cómo su relación “pasó de ser un libro a un capítulo, luego a un párrafo, a una palabra, y ahora a un garabato”.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis comenzaron a salir en 2011 y se comprometieron dos años más tarde, aunque nunca pasaron por el altar

Este año, a fines de abril, en CinemaCon, el evento organizado por la Asociación Nacional de Propietarios de Cine estadounidense en el que se revelan adelantos de films que buscan distribución, Wilde mostró las primeras imágenes de No te preocupes, cariño y fue interrumpida de manera inesperada cuando un hombre de traje le alcanzó un sobre que decía “Personal y confidencial”. La actriz y directora creyó que se trataba de un guion hasta que vio los papeles, pero continuó la presentación con profesionalismo. Al poco tiempo, se supo que había recibido unos documentos legales enviados por los abogados de Sudeikis, vinculados a la custodia de sus dos hijos.