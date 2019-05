Brad Pitt y Leonardo DiCaprio finalmente volverán a caminar por la alfombra roja del festival de Cannes cuando se estrene Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino Crédito: Twitter

Como si se tratara de la trama de una de sus películas, el estreno mundial en el festival de Cannes del noveno de film de Quentin Tarantino , Once Upon a Time in Hollywood estuvo en duda hasta último momento. Finalmente hoy se anunció que la película protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio formará parte de la competencia oficial de la muestra de cine más prestigiosa del mundo.

A poco menos de dos semanas del comienzo del festival en la Costa Azul, muchos empezaban a dudar de que Tarantino, que en 2018 fue presidente del jurado -tarea que esta vez desempeñará Alejandro González Iñárritu-, consiguiera terminar la película a tiempo.

A mediados de abril, cuando presentó la programación, el director artístico Thierry Fremaux adelantó que el film no estaba terminado, pero esperaban contar con ella. Es que Cannes es casi la cuna cinematográfica de Tarantino, que en 1994 ganó la Palma de Oro por Pulp Fiction y presentó allí A prueba de muerte y Bastardos sin gloria. Además, se anunció hoy también que a la competencia oficial también se sumará la nueva película de otro ganador de la Palma de Oro, Abdellatif Kechiche ( La vida de Adele), Mektoub, My Love: The Intermezzo.

Once Upon a Time in Hollywood tiene fecha de estreno en la Argentina para el 8 de agosto y transcurre en la Los Ángeles de los sesenta. Sigue las desventuras de Rick Dalton (DiCaprio) un actor de western en busca de revivir su alicaída carrera y Cliff Booth (Pitt), su compinche y doble de riesgo. En medio de las idas y vueltas de la industria del cine y la TV se cruzarán con el personaje que interpreta Al Pacino y quedarán enredados en el surgimiento del clan Manson y el asesinato de la actriz Sharon Tate ( Margot Robbie )