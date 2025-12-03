Quentin Tarantino eligió las mejores películas del siglo y sorprendió con algunos títulos

Quentin Tarantino es uno de los mejores y más influyentes directores de su generación y de la historia del cine. Su trabajo no solo fue reconocido por la crítica, sino que también cautivó al público con su condimento autoral, ese “sabor” cinematográfico que se destaca ante el resto y logra que sus producciones calen hondo. Creador de éxitos como Pulp Fiction, Kill Bill y Bastardos sin gloria, el estadounidense de 62 años sorprendió al revelar cuáles son algunas de las películas del siglo.

En una entrevista para el pódcast Bret Easton Ellis, el cineasta se sinceró sobre sus gustos, pero se limitó a decir la segunda mitad de las producciones que componen su lista favorita. Descubrí a continuación cuáles son:

10. Amor sin barreras (2021, Steven Spielberg)

“En esta, Steven demuestra que aún tiene talento”, expresó sobre la cinta que sigue a la ciudad de Nueva York de la década de 1950, donde dos adolescentes de orígenes étnicos distintos se enamoran. Su romance alimenta el odio entre los Jets y los Sharks, dos pandillas rivales que se disputan el dominio de las calles del barrio.

Amor sin barreras, tráiler oficial

9. Fiebre de cabina (2002, Eli Roth)

“Hay algo tan encantador. El sentido del humor de Eli, su sentido del humor sangriento... funciona de maravilla. La gente olvida la tensión de la primera mitad porque se vuelve genuinamente divertida en los últimos 20 minutos. Puede que Hostel sea su mejor película, pero esta es mi favorita”, expresó Tarantino sobre el film que sigue a Bert, un estudiante universitario que está de vacaciones con sus amigos en las montañas y que por error dispara a un hombre local con una infección de la piel. En pánico, abandona la escena y deja al hombre muerto. Cuando el hombre cae en un reservorio, infecta el suministro de agua, y pronto uno de los amigos de Bert se contagia, por lo que ahora los amigos luchan para detener la contagiosa enfermedad que desata una voracidad por comer carne.

Fiebre de cabina, tráiler

8. El juego de la fortuna (2011, Bennett Miller)

“La actuación de Brad Pitt fue una de mis actuaciones estelares favoritas de los últimos 20 años: una estrella de cine que llegó y te recordó por qué era una estrella de cine y simplemente llevó la película sobre sus hombros”, comentó sobre la película basada en hechos reales que cuenta cómo en 2001 el mánager deportivo del equipo de béisbol Oakland Athletics, Billy Beane se hizo famoso al conseguir grandes éxitos por medio del método Moneyball, que consistía en planificar y construir un equipo competitivo con mucho menos recursos económicos que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas.

El juego de la fortuna, tráiler

7. Chocolate (Prachya Pinkaew, 2008)

“Aquí hay una película de la que probablemente nunca hayas oído hablar. Gente emborrachándose de la forma más espectacular. Entrenaron a una niña de 12 años durante cuatro años para protagonizar esta película. Esta es una de las mejores peleas de kung-fu que he visto en una película”, dijo el cineasta sobre la cinta, que retrata la historia de una mujer autista con una gran habilidad para las artes marciales que intenta vengarse de una pandilla. Chocolate se puede ver en Apple TV.

Cocholate, tráiler

6. Los renegados del diablo (Rob Zombie, 2005)

“Esa voz áspera de Peckinpah, vaquero y Manson... Esa voz no existía antes, y la refinó en esta película. Peckinpah no formaba parte del terror antes de esto”, explicó Tarantino. “La fusionó con personajes rurales enfermizos, y ahora se ha popularizado. Se reconoce al cruzar la calle, pero eso no existía antes”, añadió sobre la película que gira en torno a los Firefly, una familia de asesinos, que emprenden una sangrienta huida al escapar de un alguacil con sed de venganza.

Los renegados del diablo, tráiler

5. La pasión de Cristo (Mel Gibson, 2004)

“Me reí muchísimo durante la película. No porque intentáramos ser perversos, riéndonos de Jesús enloquecido; la violencia extrema me resulta divertida, y cuando vas más allá de lo extremo, se vuelve cada vez más divertida. Simplemente, nos quejábamos y reíamos de lo jodido que era esto. Mel hizo un trabajo de dirección magnífico. Me situó en esa época. Hablé con Mel Gibson sobre esto y me miró como si estuviera completamente loco”, aseguró sobre la película que retrata la agonía de las últimas horas de Jesús de Nazaret.

La pasión de Cristo, tráiler

4. Escuela de rock (Richard Linklater, 2003)

“Lo pasamos genial en el cine”, recordó Tarantino. “Fue una proyección divertidísima. Creo que esta tuvo la explosión de Jack Black combinada con Rick Linklater y Mike White; eso la hizo especial. Es lo más cercano a Bad News Bears que hemos visto jamás”, añadió sobre la producción que cuenta la historia de un guitarrista desempleado que se hace pasar por maestro en una escuela.

Escuela de rock, trailer

3. Jackass: la película (Jeff Tremaine, 2002)

“No recuerdo haberme reído así de principio a fin desde Richard Pryor... Mientras rodaba Kill Bill, pensé que esta película era tan graciosa que tuve que enseñársela al equipo, así que encontramos una copia, la vimos y simplemente nos morimos”, lanzó en cuanto a la comedia.

Jackass 2: la película, tráiler

2. Lobos feroces (Aharon Keshales y Navot Papushado, 2013)

“No solo es la mejor película de Busan, es la mejor película del año”, dijo Tarantino sobre la cinta que sigue una serie de brutales asesinatos que ponen en contacto a tres hombres: el padre de la última víctima, sediento de venganza; un justiciero detective de policía que opera en los límites de la ley y el principal sospechoso de los homicidios, un profesor de religión arrestado y luego liberado debido a una negligencia policial.

Lobos feroces, tráiler

1. Juego sangriento (Kinji Fukasaku, 2000)

Tarantino recordó haber visto la película antes de su estreno en Estados Unidos mientras buscaba localizaciones para Kill Bill en Japón. “No tenía ni idea de qué carajos estaba a punto de ver... Fue una locura”, aseguró sobre la película que gira en torno a cuarenta y dos estudiantes de noveno grado que son enviados a una isla desértica con comida, con varias armas y con la misión de matarse entre ellos y ser el último en sobrevivir.