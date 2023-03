Franquicias y universos del cine de terror: un año repleto de nuevas películas basadas en viejos éxitos

escuchar

El cine de terror tiene un público fiel, siempre dispuesto a ir a las salas a ver una nueva película que promete emociones fuertes. Casi todas las semanas se puede encontrar al menos un estreno de terror en la cartelera, algo que no sucede con otros géneros populares como la comedia o el thriller.

En esta época de pospandemia y con una significativa migración de la atención de los espectadores a las ofertas de las plataformas de streaming, el terror sigue convocando a quienes saben que no hay nada como una pantalla enorme, sonido envolvente y, sobre todo, la compañía de otras personas, para tener la experiencia catártica de vivir situaciones límite o ser testigos de fenómenos paranormales, desde la seguridad confortable de una sala de cine.

El teléfono negro

El balance de 2022 fue muy positivo para el cine de terror. Durante el último año se estrenaron películas del género que sorprendieron al público, agradaron a la crítica y tuvieron rendimientos más que satisfactorios en la taquilla . Títulos como Bárbaro, de Zach Cregger; El teléfono negro, de Scott Derrickson; ¡Nop!, de Jordan Peele; X y Pearl, de Ti West, se destacaron como exponentes de un cine de terror original, con directores y guionistas que conocen bien el género y juegan con él para ofrecer algo completamente nuevo.

Más allá de estas películas originales que tuvieron éxito, también se estrenaron films que son parte de franquicias, secuelas o reboots, que apelan al conocimiento previo por parte del espectador de una “marca” que lo atraiga hacia la sala de cine o un servicio de streaming. Desde Halloween: la noche final, cerrando la trilogía dirigida por David Gordon Green, que continúa la historia comenzada por John Carpenter en 1978; pasando por la secuela de bajo presupuesto convertida en fenómeno viral Terrifier 2: el payaso siniestro, de Damien Leone (que llegó a la Argentina en enero de este año); hasta Scream, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, que, a pesar de ser la quinta película de la serie, perdió el número en un intento de darle una nueva vida a la franquicia originada por el guionista Kevin Williamson y el legendario director Wes Craven, en 1996.

La sexta Scream da el puntapié inicial de un año repleto de nuevas entregas de famosas franquicias, que llegarán en todas sus vertientes posibles: precuela, secuela, reboot, o lo que sea que se les ocurra a los productores para seguir sacándole el jugo a una marca establecida. El nuevo film dirigido por Bettinelli-Olpin y Gillett, que ya se puede ver en los cines argentinos, tiene el desafío de continuar la nueva línea narrativa establecida por la película anterior, al mismo tiempo que sorprender al espectador con giros novedosos. Todo esto sin perder de vista el legado de Scream, en especial, la autoconciencia sobre las reglas del cine de terror, incluyendo la reflexión sobre secuelas y franquicias.

La mudanza de los personajes desde Woodsboro, un pueblo que debería ser apacible pero en el que no dejan de producirse asesinatos, le da a Scream 6 la posibilidad de reinventarse junto con sus protagonistas. Las hermanas Sam y Tara Carpenter, interpretadas por Melissa Barrera y Jenna Ortega, respectivamente, intentan recuperarse del trauma por los asesinatos de Ghostface y seguir adelante con sus vidas en Nueva York. Las acompañan sus amigos y también sobrevivientes de los hechos narrados en la película anterior, Mindy y Chad Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding), además de nuevas amistades, posibles romances y el regreso de personajes icónicos de la serie, como Gale Weathers, la periodista interpretada por Courtney Cox. Pero Ghostface, quien quiera que sea esta vez, se apodera de las calles de Manhattan, tal como lo hizo Jason Vorhees en la octava película de la franquicia Martes 13, hace más de 30 años.

El arte del reciclado

Las secuelas, franquicias y universos cinematográficos en el cine de terror no son una novedad del siglo XXI. No se puede culpar a la afición de la industria actual por apelar al reciclado de historias y personajes ya conocidos, cuando es una práctica habitual en el género desde mucho tiempo antes. Basta con remontarse a las décadas del 30, 40 y 50 del siglo pasado y encontrar en los monstruos de Universal a los precursores de Ghostface y Michael Myers (aunque, irónicamente, el estudio aún no pudo reflotar con éxito a su “universo oscuro” en la actualidad).

Nosferatu ullstein bild Dtl. - ullstein bild

Ni siquiera entonces eran una novedad las aventuras de estos monstruos, algunos de los cuales ya habían tenido su representación en el cine mudo. Como Drácula, el personaje creado por Bram Stoker, que tuvo una adaptación no oficial en Nosferatu (1922), de F.W. Murnau. Numerosas películas lo tuvieron luego como protagonista, encarnado por Bela Lugosi bajo la dirección de Ted Browning, en 1931; por Christopher Lee en la producción de la Hammer, de 1958, dirigida por Terence Fisher; y por Gary Oldman en el film de Francis Ford Coppola, en 1992, para nombrar solo algunos.

Este año, Drácula volverá a las pantallas en dos películas que no llevan su nombre en el título. La primera en llegar a los cines será Renfield: asistente de vampiro, centrada en el ayudante del conde de Transilvania, cuyo estreno argentino está previsto para el mes próximo. Lo que más entusiasmo genera por este film , dirigido por Chris McKay, que tendrá un tono de comedia de terror, es su dúo protagónico: Nicholas Hoult, en el papel del atribulado asistente, y el gran Nicolas Cage como el mismísimo Drácula.

Por otro lado, en la segunda mitad del año se estrenaría The Voyage of the Demeter, dirigida por André Øvredal, que cuenta el horror al que se enfrentan la tripulación y los pasajeros del barco en el que Drácula se transporta hacia Londres.

Otro personaje con origen literario, aunque en un género completamente distinto, también tendrá su adaptación en forma de película de terror: Winnie the Pooh. El adorable osito fanático de la miel y su amigo Piglet se convierten en asesinos, luego de que Christopher Robin los abandona para irse a la universidad, en Winnie the Pooh: miel y sangre, cuyo estreno se espera para el 23 de marzo (casualmente, compartirá cartel con Oso intoxicado).

Aunque recurra a materiales probados en otros territorios, como la literatura, el cine de terror tiene en su propia historia suficientes personajes y universos que el público está dispuesto a volver a visitar. Es el caso del universo de Evil Dead, que comenzó en 1981 con el estreno de Diabólico, seguida por Noche alucinante, de 1987, y El ejército de las tinieblas, de 1992, todas co-escritas y dirigidas por Sam Raimi.

Más regresos

Diez años después del reboot dirigido por Fede Álvarez, llegará Evil Dead: el despertar, cuyo estreno en la Argentina está previsto para el 20 de abril. Lee Cronin escribió y dirigió esta nueva incursión en el universo de la trilogía original, centrada en una mujer que debe salvar a sus sobrinos del demonio que tiene poseída a su hermana. La gran ausencia será la de Ash Williams, el célebre personaje interpretado por Bruce Campbell en las tres películas originales y protagonista de la serie Ash vs. Evil Dead.

También este año regresarán dos de las franquicias de terror más representativas de los 2000 y 2010: El juego del miedo y La noche del demonio. Ambas comparten en su origen al mismo dúo de director y guionista, James Wan y Leigh Wahnnell.

La aparición de El juego del miedo, en 2004, fue todo un acontecimiento en el cine de género y convirtió a sus creadores en figuras dentro de la industria. La historia de dos extraños que se encuentran encadenados y atrapados en un baño, sometidos a un juego perverso, diseñado por el asesino serial Jigsaw, fue la primera de una serie que completará la decena de películas con el estreno de El juego del miedo 10, previsto para Halloween.

Espiral: el juego del miedo continúa Brooke Palmer

La franquicia había perdido popularidad, pero tuvo una nuevo empujón con la buena recepción de Espiral. El juego del miedo continúa, de 2021, protagonizada por Chris Rock, una película dentro del universo de Jigsaw, pero que no es una continuación de las anteriores. Aún no hay detalles sobre la trama del nuevo film dirigido por Kevin Greutert, realizador que tuvo a cargo las entregas séptima y octava de la serie.

Luego del fenómeno de El juego del miedo, Wan y Wahnnell crearon otra serie de películas muy exitosas, La noche del demonio, cuya quinta entrega también llegará en 2023. Patrick Wilson, quien debuta como director, repetirá junto con Rose Byrne sus roles de los primeros dos films de la franquicia, en esta película que contará lo que sucede cuando el hijo de la pareja Lambert se va a la universidad y los antiguos demonios vuelven a acecharlo.

Wilson también es protagonista de las películas de El conjuro, cuyas primeras dos entregas fueron dirigidas por James Wan y su éxito fundó las bases de un universo cinematográfico, que incluye a los tres films sobre la muñeca poseída Annabelle. Dentro de ese mismo universo se encuentra La monja, de 2018, dirigida por Corin Hardy y escrita por Gary Daubman y James Wan. A pesar de que no tuvo el impacto de la trilogía de El conjuro, ni la buena recepción de las tres Annabelle, La monja ya tiene su secuela, que se estrenará en la segunda mitad del año. Los detalles de la trama aun se mantienen en secreto, pero está confirmado que regresarán Taissa Farmiga en el papel de la hermana Irene y Bonnie Aarons en el rol de la religiosa demoníaca del título.

Dos nuevas entregas de series de películas clásicas del género tendrían su estreno antes de que termine el año. Luego de su trilogía de Halloween, David Gordon Green está trabajando en una secuela directa de El exorcista, la obra maestra de William Friedkin, estrenada en 1973. Ellen Burstyn volverá como Chris McNeil, quien intentará ayudar al personaje interpretado por Leslie Odom Jr. a sobrellevar una situación similar a la que ella vivió con su hija Regan. El film, que se estrenaría en los Estados Unidos para Halloween, será la sexta entrega dentro de la serie de El exorcista y abriría una nueva trilogía, que, según el director, se mantendría dentro del canon.

Ellen Burstyn tendrá su regreso a la saga El exorcista

La otra franquicia clásica cuya nueva entrega llegaría también en 2023 es La profecía. Originada por el film de 1976, dirigido por Richard Donner y protagonizado por Gregory Peck, la serie de películas centrada en el hijo del demonio, Damien, tiene cuatro continuaciones producidas entre los 80 y principios de los 90, además de un reboot de 2006. The First Omen, título del nuevo film, será una precuela y tendrá a Arkasha Stevenson como directora.

A pesar de que el cine de terror se encuentra en un estado de reciclado permanente de sus grandes éxitos, también se producen películas originales que generan secuelas y comienzan nuevos universos cinematográficos . Es el caso de la trilogía de Ti West, que tuvo el año pasado sus dos primeras entregas, X y Pearl. La potencia de estos films, protagonizados por Mia Goth, aumenta la ansiedad por conocer la última parte de la historia, MaXXine, que aun no tiene fecha de estreno, pero se podría ver este año.

La historia del cine de terror se sigue escribiendo y reescribiendo, una y otra vez.