Los secretos de LOL, el reality show que marca el regreso de Susana Giménez a la pantalla

Susana Giménez regresa en pocos días a la pantalla chica, pero no lo hará con su tradicional ciclo sino como la dueña de una casa en donde la única regla es no reírse. Se trata de LOL: Last One Laughing, un formato japonés que es éxito en México y Colombia y que ahora fue adaptado al gusto local para Amazon Prime Video.

El reality show [así lo llama la productora, aunque técnicamente es una competencia de comediantes] nació en Japón hace algunos años de la mano del cómico Hitoshi Matsumoto que imaginó un programa en el que encerraba por seis horas a diez comediantes quienes debían hacer reír a sus compañeros. Quien resista la tentación es coronado como ganador y dona un jugoso premio monetario a la ONG que elija.

El éxito de la idea hizo que pronto se adaptara a Australia, Alemania, Italia, España, India y Canadá, entre otros países. LOL llegó a América Latina en 2018 y fue un suceso: desembarcó en México, en donde lleva cinco ediciones, cada una más exitosa que la anterior, y el año pasado en Colombia. Y ahora también llega a la Argentina.

En sus versiones latinoamericanas quien está detrás de la producción es Marie Leguizamo, una estadounidense dedicada desde tiempo a los programas de no ficción en América Latina para diversas plataformas como La Voz Kids o Mira Quién Baila. “En estos últimos años creció mucho el interés por este tipo de contenidos en la región. En ocasiones son certámenes de canto o concursos de baile pero también LOL. El desafío es cómo crear cosas nuevas porque las personas muchas veces quieren sorprenderse, quieren ver cosas buenas. Debemos tomar el reto y entender cómo queremos renovarnos, cómo vamos a asombrar a la audiencia para que diga: ‘¡Qué bueno! Quiero más’”, le dijo en exclusiva a LA NACIÓN.

Susana Giménez junto a Grego Rossello Amazon Prime Video

Las adaptaciones, sin embargo, no son fáciles, sobre todo si se trata de hacer reír: “Cada territorio tiene su cosa distinta que lo hace especial. LOL, por ejemplo, funcionan en varios territorios, pero necesitan ser en esencia locales para que funcionen. Es muy importante respetar las culturas en la que estamos produciendo, por eso siempre nos empapamos de lo que sucede, asegurándonos de que respetamos su idiosincrasia”

“LOL es un formato muy simple, pero muy complejo a la vez: es una suerte de experimento en el que encerramos a diez participantes muy diferentes entre sí por seis horas y en ese lapso no pueden reírse. Es el cruce de distintos estilos de comedia con la presión de que nadie puede largar una carcajada ni dejar el lugar”, puntualizó.

Yayo, el participante favorito

Sin dudas la diversidad de los participantes es la clave del ciclo, que en esta primera edición argentina eligió a Migue Granados, Yayo Guridi, Charo López, Dan Breitman, Juampi González, Julián Lucero, Martín Rechimuzzi, Mica Lapegüe, Darío Orsi, y Lucas Spadafora. Leguizamo reconoce que a muchos de los convocados no los conocía, pero que pronto entendió que Yayo era el favorito: “Cuando el resto de los participantes supo que él entraba, entendieron que el juego era en serio”.

Yayo, el gran favorito de la primera edición de LOL instagram.com/launoeltrece/

Una Susana auténtica

Junto con los participantes, la clave del formato es quien lo conduce. Y no hubo que pensarlo mucho para que apareciera el nombre de la diva máxima: “ Tener a Susana ha sido un sueño. El formato de LOL siempre tiene ‘un dueño de casa’, que tiene que ser una figura muy importante. En el caso de México, por ejemplo, es Eugenio Derbez, alguien a quien todo el mundo conoce. Así que queríamos ese mismo tipo de impacto y lo cierto es que la lista de posibles nombres se reducía a no más de tres. Y la primera fue Susana y nos encantó que haya aceptado ser parte”.

Susana Giménez y Grego Rossello, los encargados de llevar adelante el programa Amazon Prime Video

“Conocerla a Susana fue una de las cosas que más me llevo de esta experiencia: mis amigos argentinos me habían dicho que yo la iba a amar pero uno nunca sabe con estas grandes estrellas. Me invitó a su casa, me dio un sweater porque me vio con frío, nos pusimos a charlar y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Susana se volvió la host perfecta porque es transparente y su risa era genuina. Ella se ríe tal cual como se reiría en su casa y creo que eso lo hará muy atrapante”, aseguró.

En LOL Giménez es acompañada por Grego Rosselló, quien viene del mundo de las redes sociales, tal como muchos de los participantes, lo que lo vuelve el complemento ideal en estos tiempos.

Los primeros dos episodios de LOL Argentina se podrán ver en Amazon Prime Video el viernes 17 de marzo; los dos siguientes el viernes 24 y los dos capítulos finales llegarán el viernes 31.