Violencia, venganza y un toque de erotismo: todo lo que tenés que saber de Halloween: La noche final, el cierre definitivo de la icónica saga de terror

Lo apuñalaron, lo acribillaron y lo tiraron por un balcón. Lo quemaron vivo. Lo volvieron a acribillar. Lo hicieron explotar con dinamita. Lo electrocutaron. Se suicidó. Lo volvieron a apuñalar, lo siguieron acribillando y, otra vez, lo prendieron fuego. Lo metieron preso, como si eso fuera a servir para algo. Lo reemplazaron por una runfla impresentable de brujos, científicos locos y androides. Lo convirtieron en parte de una especie de secta satánica. Lo volvieron loco y le dieron una naturaleza sobrenatural. Cuando todo parecía perdido, lo confiscaron en una línea temporal alternativa y lo hicieron empezar de cero, como si nada hubiera pasado. Quisieron deshacerse de él de todas las formas posibles, pero no pudieron. Con su eterno overol de mecánico y la impávida máscara fantasmal cubriéndole el rostro, Michael Myers siempre está volviendo .

Cada noche de Halloween, cuchillo de cocina en mano, reincide en sus crímenes e insiste en intentar asesinar a su eterna némesis, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), dejando atrás un reguero de sangre y cuerpos mutilados. Pero esta vez, el ritual será distinto porque ya no habrá una próxima vez. Cuarenta y cuatro años después de su primer encontronazo, los dos íconos del cine de terror contemporáneo resolverán definitivamente su disputa en Halloween: La noche final (Halloween Ends), que se estrena en la Argentina este jueves. Y, por lo que promete la publicidad oficial, sólo uno de ellos sobrevivirá.

“Vamos a hacer lo que nadie espera -adelantó a la prensa inglesa David Gordon Green, director del film que cierra la última trilogía y la saga toda-. Intencionalmente quise que esta película no fuera el baño de sangre que fue la anterior. Sé que algo así siempre es divertido y catártico, pero nadie quería volver a ver lo mismo. Por eso, esta vez nos volcamos hacia la interrelación entre los personajes; y hasta pusimos una historia de amor en el medio. Me atrevería a decir que, de alguna manera, es la entrega más pasional de toda la serie. Llegar a este resultado final fue arduo y muy difícil, porque tuvimos que luchar con mucha gente de la industria, que sólo quería una seguidilla de gritos y asesinatos. Que están, por supuesto, pero no son lo más importante”.

Los reyes del sablazo

Jamie Lee Curtis en Halloween, de 1978

325.000 dólares. En 1978, con este presupuesto ínfimo, la presencia de Donald Pleasence al frente de un grupo de actores completamente desconocidos, una inconfundible melodía de corte electrónico y una descartada máscara de látex con el rostro de William Shatner (el Capitán Kirk de Viaje a las estrellas original), John Carpenter hizo el milagro. En una época en que la fiesta de Halloween no había alcanzado el actual status global y la pregunta de ¿dulce o truco? la formulaban sólo los niños de los Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda y la Canadá angloparlante, el director que se había consagrado con el violento policial Asalto en la comisaría del distrito 13 (1976), logró el éxito más grande del cine de terror independiente contemporáneo.

Con Halloween, el futuro hacedor de La niebla, La cosa y 1997: Rescate en Nueva York, lanzó a la fama a Jamie Lee Curtis, por entonces sólo la hija de Tony Curtis y Janet Leigh; y (re)inventó el subgénero del slasher, instalando cada uno de los tópicos que hoy son clichés. Entre otros, la amenaza de un psicópata brutal y enmascarado, que se dedica a asesinar adolescentes de la manera más truculenta y gráfica posible, preferentemente con elementos corto-punzantes; el toque de sexualidad light; una condescendiente mirada al consumo de sustancias problemáticas; la superabundancia de gritos y la glorificación final de una figura femenina empoderada por la peripecia dramática .

Para medir el impacto de Halloween en la moderna cultura popular, basta señalar que, sin esta película, no hubieran existido Freddy Krueger, Chucky, el Jason de Viernes 13, el Ghostface de Scream o el Jigsaw de El juego del miedo. Mucho menos las series de La masacre de Texas, Sé lo que hiciste el verano pasado o Candyman, por nombrar algunas de las más taquilleras. Tampoco nuestro Charly, días de sangre (dirigido por Carlos Galettini en 1990), con Fabián Gianola como el deforme asesino serial que se las agarra con los jóvenes Adrián Suar, María Pía Galiano y Julieta Melogno. Para James Jude Courtney, el hombre detrás de la máscara de Michael Myers, la vigencia del slasher es mérito exclusivo de Carpenter y Debra Hill, cocreadores de la saga de Halloween. “ Creo que lograron encauzar el poder arquetípico de los mitos -afirmó-. Y le dieron forma reconocible a un primitivo sistema subconsciente de liberación de las emociones más negativas que carga el ser humano. Pero como no soy psicólogo, puedo estar diciendo cualquier pavada ”.

Simple y perturbadora recreación de la leyenda urbana del Hombre de la Bolsa, la premisa de Halloween sigue los pasos de Michael Myers, encerrado durante los últimos quince años por haber apuñalado a su hermana mayor hasta matarla. El día de Halloween de 1978, logra escapar y, ataviado con su clásico atuendo de máscara y overol, deambula entre los inocentes y disfrazados ciudadanos de la ficticia ciudad suburbana de Haddonfield (Illinois). Sin ningún tipo de remordimiento, va asesinando a todo aquel que se interponga en su camino, pero tiene en la mira específicamente a una adolescente, Laurie Strode. La chica todavía no lo sabe, pero terminará descubriendo, junto con los espectadores, que es la menor de los Myers, adoptada por la familia Strode tras la masacre cometida por Michael.

Michael Myers, el siniestro asesino que inspiró a decenas de personajes en la pantalla grande

El suceso de Halloween fue descomunal e imparable. En todo el mundo, el público la abrazó sin condicionamientos; y la crítica le colgó la cucarda de mejor película de su estilo después de la Psicosis de Hitchcock. Con estos pergaminos, la secuela se hizo inevitable. Carpenter y Hill estrenaron Halloween 2 en 1981, con Jamie Lee Curtis retomando su papel con el único motivo de terminar, de una vez y para siempre, con la encarnación viva del Mal que es su hermano.

Volver a empezar

Según contó Cameron, después de la segunda parte “la idea original era cerrar el ciclo de los Myers y transformar a Halloween en una franquicia de terror, con historias autoconclusivas y elencos rotativos. El único punto que todas tendrían en común es que sucederían durante la noche de Halloween”. Desavenencias con Universal Pictures terminaron alejando a Carpenter, que quedó relegado al rol formal de productor de Halloween 3: Noche de brujas (1982), horroroso pastiche que cambió a los Myers por un cónclave de brujos de medio pelo; y al slasher por una violenta fantasía oscura. La película fue un fracaso, el proyecto general se canceló y la franquicia entró en un imparable declive creativo, ahondado tras cada fallido relanzamiento .

Como Jamie Lee Curtis no quiso saber nada con la trilogía conformada por Halloween 4: El regreso de Michael Myers (1988), Halloween 5: La venganza de Michael Myers (1989) y Halloween 6: La maldición de Michael Myers (1995), quedó establecido que su personaje había muerto en un accidente de auto. Su lugar fue ocupado por el de la pequeña Jamie Lloyd (interpretada primero por Danielle Harris y luego por J.C. Brandy), hija de Laurie Strode y sobrina de Michael. Aun apelando a la tradición familiar y a una secta satánica celta, la cosa no terminó de cuajar. Por eso, a la hora de festejar el 20º aniversario del primer film, se decidió cancelar todo lo ocurrido después de Halloween 2 y mandarlo a un universo paralelo. Libre de lastre, Jamie Lee Curtis regresó en Halloween H20: 20 años después (1998) para volver a morir en los primeros diez minutos de Halloween: Resurrección (2002), acuchillada por su hermano.

Con el círculo definitivamente cerrado, Hollywood no tuvo mejor idea que reiniciar la saga, confiándole la dirección al músico, escritor y director Rob Zombie, fundador de la banda de heavy metal White Zombie. Halloween: El comienzo (2007) y Halloween 2 (2009), tienen a Scout Taylor-Compton como la nueva Laurie Strode; y un enfoque claramente dirigido a explicar las motivaciones que mueven a Michael. Los films fueron bien vistos por el público e ignorados por la crítica, razón por la cual Rob Zombie se bajó de la que sería la tercera y última entrega de la serie, que nunca llegó a realizarse. Con la franquicia entrando en su etapa más complicada, Cameron responsabilizó directamente al rockero: “ El problema es que eliminó el misterio de la historia, explicando demasiado sobre el protagonista. A mí no me interesa eso; y al público tampoco. Se supone que Michael Myers es una fuerza de la naturaleza, casi sobrenatural. Y eso le quedó demasiado grande ”.

Último acto

Una década después del intento fallido, estaba claro que Halloween funcionaba sólo cuando John Carpenter tomaba las riendas de la franquicia. Y como David Gordon Green quería que su Halloween funcionara, convenció a Carpenter de que produjera y asesora una nueva trilogía, además de entregarle la confección de la banda sonora.

Con Jamie Lee Curtis adentro del tercer relanzamiento, Gordon Green y Carpenter acordaron separar la paja del trigo. Festejando el 40º aniversario de la saga, la Halloween de 2018 se presentó como continuación directa de la de 1978 , eliminando de la continuidad interna todo lo que se había hecho en el medio. Y para que quedara aún más claro, situó la acción en tiempo real. Cuando arranca la trama, Michael Myers (cuerpo de James Jude Courtney y voz de Nick Castle, actor que personificó al asesino en el film de 1978) lleva cuarenta años preso en una cárcel de alta seguridad; y Laurie Strode (Curtis) ha dedicado cada uno de esos días preparándose para su regreso. Y buscando preparar a su hija Karen Nelson (Judy Greer) y a su nieta Allyson Nelson (Andi Matichak).

“Desde el principio, todo estuvo pensado como una obra dividida en tres actos -afirmó Gordon Green-. El primero recapturaba la esencia de Michael Myers y restauraba la relación conflictiva que lo une con Laurie, que es el alma de la franquicia. El segundo, Halloween Kills (2021), expuso la devastadora naturaleza de ese conflicto. Y este último se dedica a resolverlo”.

Una resolución que, contra todos los pronósticos, promete ser más íntima y atmosférica que explosiva. Han pasado cuatro años desde la última película y Laurie parece haber superado la pesadilla personal de ver morir a su hija y (aparentemente) tiene resuelto el sentimiento de culpa que estuvo cargando por el legado familiar que la atosigó durante demasiado tiempo. Hasta que un nuevo asesinato en el pueblo la pone en estado de alerta.

Para Jamie Lee Curtis, “ Halloween: La noche final es un tratado sobre la rabia, el trauma y la victimización. Echa una mirada política y sociológica sobre las reacciones comunitarias una vez que la sociedad ha sido inoculada con el virus de la violencia. Ya no se trata sólo de Michael y Laurie, sino de todo el pueblo de Haddonfield. Para mí, la saga entera se resume en causa (la Halloween de 1978) y efecto (la trilogía 2018-2022)”.

Efectos que también se hicieron sentir en la deconstrucción de los contenidos machistas que explotaba el slasher setentista, para incorporar las demandas de la actual agenda de los derechos de la mujer y el respeto a la diversidad. “Aquel era un mundo diferente -declaró Curtis al diario The Guardian-. Mi sensación es que Debra Hill (fallecida en 2005) era feminista; y por eso Laurie Strode es una heroína feminista. Pero es cierto que Debra trabajaba en una industria dominada por hombres, y esa industria exigía que la película tuviera a los tres tipos básicos de mujer: la animadora coqueta, la chica sarcástica y cínica, y Laurie, que era la estudiante seria, romántica y virgen. Podría haber sido escogida para interpretar a cualquiera de los otros modelos, pero el gran milagro de mi vida fue que me eligieran como Laurie, el personaje al que le debo todo”. Según Gordon Green, “la Laurie modelo 2022 dejó la ingenuidad adolescente al costado, para calzarse el uniforme de resolutiva sobreviviente. El que necesita para enfrentar a Michael”.

Jamie Lee Curtis vuelve a enfrentar a Michael Myers en Halloween, de David Gordon Green UIP

Porque lo que todo el mundo está esperando es ese duelo final entre dos de las figuras fundantes del terror cinematográfico contemporáneo. El asesino impiadoso y letal; y la heroína de acción por antonomasia. Un cruce que, por decisión de Curtis y Gordon Green, no será el corazón de la película ni el momento decisivo de la trama, aunque sí marque la conclusión de un viaje que arrancó hace 44 años. “ No podíamos cerrar esta historia sin que ellos volvieran a estar frente a frente -reconoció Curtis-. Y como se trata de la experiencia emocional más fuerte de toda mi vida, ese último momento entre Laurie y Michael se va a hacer desear durante mucho tiempo. Pero va a llegar. Y cuando llegue, será algo sumamente espiritual y bastante erótico. Y físicamente violento, claro. Va a correr sangre de verdad ”.

Quién es quién

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) UIP

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis): La menor de los Myers es la única sobreviviente de la matanza cometida por su hermano Michael en 1978. Estuvo cuatro décadas preparándose para el encuentro final con el asesino de la máscara blanca, y esta noche volverán a verse las caras. Creada por John Carpenter y Debra Hill, debutó en Halloween (1978).

Michael Myers

Michael Myers (James Jude Courtney, con voz de Nick Castle): A los 6 años, asesinó a su hermana mayor con un cuchillo de cocina. En 1978, después de estar aislado durante quince años en un psiquiátrico, escapa para intentar matar a su hermana menor, Laurie Strode. No lo logra y pasa las próximas cuatro décadas encerrado en una prisión de máxima seguridad. Después de huir, reincide en su faena criminal y termina quitándole la vida a Karen Nelson, hija de Laurie. Creado por Carpenter y Hill, se dio a conocer en Halloween (1978), interpretado por Castle.

Alison Nelson (Andi Matichak)

Alison Nelson (Andi Matichak): Nieta adolescente de Laurie e hija de Karen. Se lleva muy bien con su abuela y está consciente del peligro que representa para ella la existencia de Michael Myers. Creada por David Gordon Green, Danny McBride y Jeff Fradley, apareció por primera vez en Halloween (2018).

Frank Hawkins (Will Patton)

Frank Hawkins (Will Patton): Oficial de policía de Haddonfield y viejo conocido de Laurie, que participó del arresto de Michael Myers en 1978. Creado por Gordon Green, McBride y Fradley, debutó en Halloween (2018).

Lindsay Wallace (Kyle Richards)

Lindsay Wallace (Kyle Richards): Residente de Haddonfield, fue una de las niñas que Laurie cuidaba en la fatídica noche de 1978. Siempre interpretada por Richards, la pequeña creada por Carpenter y Hill para Halloween (1978), sobrevivió al ataque de Michael en Halloween Kills (2021) y ahora vuelve buscando venganza.

