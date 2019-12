Globos de Oro: la guerra del streaming llegó a la temporada de premios

El irlandés, la gran candidata para temporada de premios, sumó cinco nominaciones para los Globo de Oro Crédito: Netflix

La temporada de premios 2020 ya es una de las más interesantes de los últimos años. Aunque la marea de alfombras rojas apenas está preparándose, la combinación de un calendario apurado y las películas en competencia insinúan tiempos entretenidos para los seguidores de las premiaciones de Hollywood. La campana de largada oficial sonó esta mañana, cuando en Los Ángeles se anunciaron los nominados a los Globo de Oro y, previsiblemente, Netflix resultó el más nominado, con 34 repartidas entre cine y TV. La guerra de las plataformas de streaming encontró un nuevo campo de batalla.

Eso indicó también el ingreso de Apple TV+ a la contienda gracias a las tres nominaciones que recibió The Morning Show - Jennifer Aniston y Reese Witherspoon fueron nominadas como mejores actrices y el programa, como mejor drama-, la firme presencia en el ruedo de Amazon Prime Video, gracias a las tres menciones para Fleabag, que probablemente repita su buena fortuna de los Emmy en las categorías de mejor comedia y mejor actriz de comedia para Phoebe Waller-Bridge y tal vez consiga que Andrew Scott, el favorito de todos en 2019, se lleve su primer Globo de Oro.

Más allá de que el tema de la temporada será la metamorfosis de la industria del cine, hay cosas que, lamentablemente no parecen cambiar demasiado a la hora de los premios más tradicionales. Así, los Globo de Oro insisten este año también en dejar de lado a las realizadoras en la categoría de mejor director. Desde 2015, cuando Ava DuVernay fue nominada por su trabajo en Selma: el poder de un sueño, ninguna directora participó de la terna. Curiosamente, donde sí aparecen representadas las directoras es en la categoría de mejor película extranjera. Ahí, dos de las cinco películas nominadas, The Farewell y Retrato de una mujer en llamas, fueron dirigidas por mujeres.

Aunque ya se dijo y ya se sabe que los galardones que entrega la Asociación de Prena Extranjera de Hollywood no tienen la representatividad -son poco más de cien integrantes los que votan-, ni la legitimidad de los premios de los críticos ni de los sindicatos dedicados al cine y mucho menos de los premios de la Academia, sí cuentan con la ventaja de ser la primera gran fiesta de la temporada. Temporada que este año comenzará más temprano que nunca.

El 5 de enero se celebrará la 77a. ceremonia de entrega los Globo de Oro, que tiene la ventaja no sólo de ser la primera en la lista de glamorosas celebraciones de Hollywood sino también de ser uno de los pocos premios en reconocer películas y series. Por una noche, las estrellas del cine y la TV comparten espacio y, este año, la desgracia de ser presas de Ricky Gervais. El comediante británico regresará al papel de anfitrión de los Globo de Oro por quinta vez, una vuelta que según él será su despedida.

Con la ventaja de tener categorías separadas para el drama y la comedia, estos premios suelen reconocer a películas que los Oscar suelen dejar de lado y al mismo tiempo esa división resulta a veces en algunas decisiones discutibles. Este año, por ejemplo, una de las grandes contendientes de la temporada, Había una vez en...Hollywood, quedó relegada a la categoría de mejor comedia, lo que podría asegurarle un galardón y le evita enfrentarse con El irlandés, que tiene todas las de ganar en el rubro de mejor drama. Casi parece una mención consuelo para Quentin Tarantino, que difícilmente considere a su película una comedia pero que de todos modos se enfrentará a Martin Scorsese en la categoría de mejor director que también integran Sam Mendes ( 1917), Bong Joon-ho ( Parasite) y Todd Phillips ( Guasón).

Aunque tradicionalmente se mencionaba a los Globo de Oro como la antesala de los Oscar, lo cierto es que la influencia que tienen los integrantes de la Asociación sobre los votantes de la Academia es escasa. Los primeros suelen elegir películas y series que les aseguren una lista de invitados del mayor calibre, mientras que en el caso de los Oscar lo que suele regir las elecciones es la búsqueda de prestigio. O lo que se considera prestigioso en el círculo de fuego de la industria del cine.

Aun antes de que Tim Allen, Dakota Fanning y Susan Kelichi leyeran un solo nombre de la lista de nominados se sabía que la guerra de las plataformas de streaming haría su aparición en la competencia. En pleno proceso de cambio y reacomodamientos estratégicos en Hollywood, la primera gran prueba para los nuevos jugadores del streaming era ver si lograban extender su tiempo como tema favorito del consumo popular durante la temporada de premios. Un objetivo que Netflix y Apple TV+ cumplieron con creces.

En el caso del pionero de la plataformas de contenido, el hecho de haber conseguido la mayor cantidad de nominaciones no sólo reafirma su liderazgo en el universo de las series sino que también confirma que poderío en el cinematográfico. De hecho, de las cinco películas nominadas en la categoría de mejor película dramática, tres - El irlandés, Historia de un matrimonio y Los dos papas - fueron producidas por Netflix, lo mismo que Yo soy Dolemite es mi nombre que competirá por el premio a la mejor comedia.

En el caso de las nominaciones televisivas, lo que suele destacar a los Globo de Oro del resto de los premios dedicados a la TV es que suelen reconocer a programas aun en su primera temporada. Aun si sus méritos todavía no quedaron demostrados.

Este año eso fue lo que ocurrió con The Politician, la ficción producida por Ryan Murphy, nominada como mejor comedia y mejor actor (Ben Platt) y The Morning Show, dos ciclos de alto perfil que no recibieron el mejor reconocimiento de la crítica. De todos modos, cuando se trata de las series, es difícil establecer un patrón en los gustos de los votantes de los Globo de Oro.

Más allá de su interés por "descubrir" nuevos programas, estos premios marcan su propia agenda: entre los dramas nominados además de The Mornig Show aparecen Big Little Lies, Killing Eve y Succession. Los dos primeros tuvieron segundas temporadas algo decepcionantes, mientras que el tercero confirmó su lugar como una de las mejores series de los últimos tiempos. El rubro se completa con la notable tercera temporada de The Crown, que pisó fuerte con la nominación de sus dos nuevas protagonistas: Olivia Colman y Helena Bonham Carter.