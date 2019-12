Netflix: Historia de un matrimonio muestra a dónde va el amor cuando termina

Scarlett Johansson y Adam Driver en Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach, estreno en Netflix Crédito: Netflix

Historia de un matrimonio (Marriage Story, EE.UU. / 2019). Dirección: Noah Baumbach. Guion: Noah Baumbach. Fotografía: Robbie Ryan / Elenco: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Ray Liotta. Duración: 136 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: excelente.

Historia de un matrimonio contiene en su título una premisa que se desarrolla durante la película: que en el final de una pareja está contenido el resto de su historia. Por qué se amaron y por qué ya no pueden seguir viviendo juntos, aunque ese amor no se extinga sino que se transforme.

Pero para que eso suceda ambos tienen que pasar por el proceso de separación y divorcio, que comienza con serenidad y un reconocimiento de lo que cada uno ama del otro para luego convertirse en una batalla y llegar a una instancia final de paz. Noah Baumbach equipara la separación como un proceso similar al duelo, una serie de estados por los que cada uno va pasando hasta llegar a la aceptación y la posibilidad de seguir adelante.

Durante el film vemos las distintas maneras en las que atraviesan su separación Charlie, un director de teatro muy talentoso, y Nicole, una actriz que llegó a la fama gracias a su participación en una película adolescente pero abandonó su carrera en el cine para actuar en las obras de su marido Al principio no quieren involucrar abogados pero la decisión de dónde vivirá su pequeño hijo los lleva a la contienda legal. Él dice que son una familia de Nueva York, mientras que ella quiere volver a su Los Ángeles natal. Pero detrás de esa pelea, que parece meramente geográfica, está el origen de todos sus problemas y que tiene que ver con el lugar secundario que ella ha tomado frente a las ambiciones de él.

Tanto en el guion como en la puesta en escena, Baumbach logra un equilibrio perfecto entre el estudio clínico del desarrollo de la separación y un enorme compromiso emocional con lo que está contando. El director se inspiró en Persona, de Ingmar Bergman, para ciertos planos del film, que le dan una necesaria intimidad y maneja con igual maestría escenas devastadoras en su tristeza con momentos de humor. Y hay mucho humor en la película de este realizador que suele ser comparado con Woody Allen pero que ya demostró, más allá de sus influencias, que tiene una sensibilidad y mirada propias.

Historia de un matrimonio es implacable con los sentimientos del espectador pero no es manipuladora. Hay una verdad que traspasa la pantalla y que permite que cualquiera se reconozca en gestos o problemas de estos personajes, que viven una realidad muy lejana a la de la mayoría de los espectadores. Baumbach no toma partido por alguno de sus personajes y explota la universalidad de lo particular, logrando que el film tenga tanta potencia como capacidad reflexiva.

En todo esto, el director cuenta con dos enormes aliados en Scarlett Johansson y Adam Driver, además del resto de un elenco brillante. Los protagonistas ofrecen las mejores interpretaciones de su carrera, que en ambos casos es mucho decir. Cada uno tiene escenas en las que se lucen pero lo que importa finalmente es cómo construyen entre los dos a esa pareja que cambia durante la película. Lo hacen con pasión pero también con la sutileza que el film requiere, como en un gesto cotidiano del final que parece contener la clave de a dónde va el amor cuando el matrimonio se termina.