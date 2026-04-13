Hollywood resiste: de Jane Fonda a Kristen Stewart y Ben Stiller, más de mil firmas se oponen a la fusión entre Paramount y Warner

En los últimos meses, la industria audiovisual de los Estados Unidos atraviesa una crisis inédita a la que hoy se sumó un nuevo capítulo. Luego de que se confirmara a principios de año que los estudios Warner habían aceptado la oferta de compra presentada por Paramount Skydance en detrimento de la que había planteado Netflix, se esperaba que el proceso de adquisición avanzara para que la familia Ellison, dueños de Paramount, consiguiera que la transacción fuera aprobada por los entes reguladores no solo en los Estados Unidos sino también en los diferentes territorios donde funciona el conglomerado Warner.

Anya Taylor-Joy y Denis Villeneuve en la premiere de Duna: parte dos. El director canadiense se opone a la adquisición de Warner, donde seguirá trabajando hasta el estreno de la tercera entrega de la saga de ciencia ficción ANGELA WEISS - AFP

Claro que mientras esas gestiones se ponían en marcha y los Ellison anunciaban sus proyectos para el nuevo mega estudio y la posibilidad de unir las plataformas Paramount+ y HBO Max, un movimiento de resistencia empezó a surgir desde la cima de Hollywood. El primer resultado público de esa iniciativa es la carta abierta publicada hoy, en el diario The New York Times, entre otros medios norteamericanos, firmada por algunos de los nombres más destacados de la industria del cine y la TV.

Joaquin Phoenix, Jane Fonda, Kristen Stewart, Mark Ruffalo, Ben Stiller, Bryan Cranston y Javier Bardem, entre muchos otros, son algunos de los actores que pusieron su firma en el comunicado que también incluye a algunas de las voces creativas más destacadas del Hollywood actual como los directores y productores David Fincher, Denis Villeneuve, J.J. Abrams, Yorgos Lanthimos y David Chase. Más allá de la notable fuerza que ostentan en Hollywood muchos de los que adscriben a la carta, también llama la atención que algunos de los firmantes como Abrams, Villeneuve y Chase tienen vínculos contractuales con Warner.

David Ellison lideró la compra de Warner para unirla a los estudios Paramount que adquirió el año pasado Evan Agostini - Invision

En total más de mil integrantes de la industria entre artistas y técnicos suscribieron al texto que expresa una “rotunda oposición” a la fusión. “Estamos profundamente preocupados por los apoyos que tiene esta fusión que prioriza los intereses de un pequeño y poderoso grupo de accionistas por sobre el bien común del público en general. La integridad, independencia y diversidad de nuestra industria se verá severamente comprometida. La competencia es parte esencial para una economía y una democracia sanas”, se puede leer en el texto disponible también en la página https://blockthemerger.com/openletter, donde figura la lista completa de firmantes.

Jane Fonda es una de las más combativas integrantes de la resistencia de Hollywood JULIEN DE ROSA - AFP

“Como realizadores, documentalistas y profesionales de todas las áreas del cine y la televisión escribimos esta carta para expresar nuestra unánime y rotunda oposición a la propuesta fusión Paramount-Warner Bros. Discovery. Esta transacción profundizará la concentración que ya existe en nuestra industria, reduciendo la competencia en un momento que tanto nosotros como las audiencias para las que trabajamos menos pueden afrontarlo. El resultado serán menos oportunidades para los creadores, menos trabajo para todo el espectro del ecosistema de producción, costos más altos y menos opciones para el público norteamericano y del resto del mundo. Nos parece alarmante que esta fusión suponga reducir el número de estudios de cine estadounidenses solo a cuatro. Nuestra industria ya está bajo severa presión. Fuimos testigos de cómo declinó la cifra de films producidos y estrenados, además de la limitación del tipo de historias que se cuentan. Cada vez más un pequeño grupo de poderosas entidades determina qué se hace y qué términos, dejando a los creadores y a los productores independientes con menos opciones para sustentar su trabajo”, dice el texto que aún no tuvo una respuesta oficial de parte de Paramount ni Warner.

La carta abierta concluye mencionando que “por fortuna, alguien está haciendo algo con todo esto” en referencia al fiscal general de California, Rob Bonta, que está investigando la transacción y considerando los recursos legales necesarios para bloquearlo. “Estamos agradecidos por su liderazgo. Estamos listos para apoyar todos los esfuerzos para preservar la competencia, proteger el empleo y asegurar el mejor futuro para nuestra industria, la cultura estadounidense y nuestra exportación más significativa”.