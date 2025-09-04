Homo Argentum sigue al tope de la taquilla y ya tiene fecha de estreno en streaming

Dos novedades se suman en estos días al gran poder de convocatoria que Homo Argentum sigue despertando tres semanas después de su tan comentado estreno en los cines de la Argentina. Por un lado, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella superará el millón y medio de entradas vendidas este fin de semana, y por el otro quedó oficialmente fijada para el 19 de diciembre su llegada al catálogo de la plataforma Disney+.

Aunque Homo Argentum bajó en los últimos siete días un 47% en la venta de tickets, comparando estos números con los de la semana anterior, mantiene una repercusión suficiente como para liderar con holgura la taquilla local, dejando al resto de los títulos de la cartelera muy atrás. Según los números de Ultracine, la película sumó hasta la noche del miércoles 3 un total de 1.442.474 tickets en 21 días, de los cuales 259.348 correspondieron a la última semana.

Homo Argentum festeja la consolidación de su liderazgo en la taquilla Prensa

Estas cifras llevaron al mismo tiempo a Homo Argentum a ocupar muy rápido el cuarto lugar entre las películas más vistas en los cines argentinos en lo que va de 2025. Y si se mantiene la concurrencia en el nivel actual ascenderá en los próximos días al tercero, ocupado actualmente por Jurassic World: Renace (1.570.796 tickets). Los estrenos más taquilleros del año en los cines locales son por ahora inalcanzables para la película de Francella: Lilo y Stitch (3.715.473) y Una película de Minecraft (1.817.791).

Aunque experimentó semana a semana una baja natural y previsible en la venta de entradas, Homo Argentum sigue ejerciendo un liderazgo amplio en la cartelera local. Si bien su convocatoria bajó de un total de 488.788 tickets vendidos en su segunda semana a 259.348 al término de la tercera, se mantuvo constante la amplísima distancia en términos de convocatoria entre la película argentina y el resto de los títulos disponibles en los cines, que disminuyeron la concurrencia en igual proporción.

Trailer de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella

En su tercera semana, Homo Argentum volvió a llevarse el 55% de la concurrencia total a los cines. Llevó de nuevo más público por las suyas que la suma del medio centenar de películas restantes. La tendencia podría cambiar de aquí en adelante porque a partir de este jueves encontrará un rival fuerte como El conjuro 4, capítulo final de una de las sagas de terror más atractivas de los últimos años en términos de taquilla. De hecho, los dos primeros capítulos de El conjuro convocaron en 2013 y 2016, respectivamente, a más de un millón de personas en los cines locales.

Los próximos días serán en consecuencia otra prueba de fuego en la taquilla para Homo Argentum, que al mismo tiempo tendrá la oportunidad de ratificar la tendencia histórica para los estrenos nacionales de mayor convocatoria: lo normal es que mantengan o inclusive eleven la concurrencia en la medida en que logran afirmarse dentro de la cartelera. Y esto ocurre después de la tercera o cuarta semana.

Gastón Duprat y Mariano Cohn DIEGO SPIVACOW / AFV

Mientras tanto, la película de Cohn y Duprat ya tuvo su estreno en los cines de Chile y de Uruguay, y seguirá el recorrido de lanzamientos en pantalla grande dentro de la región en Paraguay (4 de septiembre), Perú (23 de septiembre), Ecuador (16 de octubre) y Brasil (20 de noviembre).

El éxito en los cines explica la decisión de Disney (distribuidora local del film) de demorar más de lo habitual el estreno en streaming. Habrá que esperar hasta fin de año para que Homo Argentum esté disponible online en la plataforma del Ratón Mickey.