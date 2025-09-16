Jane Fonda y la sentida despedida a Robert Redford, su gran compañero

“Esta mañana cuando leí que Bob se fue sentí un golpe durísimo. No puedo para de llorar. Él significaba mucho para mí y era una hermosa persona en todo el sentido de la palabra. Él defendía a una América por la que tenemos que seguir luchando”, escribió Jane Fonda en el comunicado que difundió a la prensa unas horas después de que se conoció la noticia de la muerte de Robert Redford, su amigo y colega por más de cinco décadas. Una sociedad creativa que comenzó cuando ambos participaron del film La jauría humana, de Arthur Penn, y continuó en películas como Descalzos en el parque, El jinete eléctrico y Nosotros en la noche, su último trabajo juntos.

#RIP & thank you RobertRedford, a tremendously influential cultural figure for the creative choices made as an actor/producer/director & for launching the Sundance Film Festival which supercharged America’s Independent Film movement. Artistic Gamechanger https://t.co/HswHhmWq2D — Ron Howard (@RealRonHoward) September 16, 2025

Our film, CODA, came to the attention of everyone because of Sundance. And Sundance happened because of Robert Redford. A genius has passed. RIP Robert. pic.twitter.com/nwttVD1GvL — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) September 16, 2025

Además de la despedida de Fonda, otras figuras de la industria del cine recordaron al actor, director y productor esta mañana. “QEPD y gracias Robert Redford, una figura cultural de influencia inmensa por las elecciones creativas que hizo como actor/productor/director y por haber creado el festival de cine de Sundance que energizó el movimiento del cine independiente americano. Un revolucionario artístico”, posteo Ron Howard en su cuenta de X.

En la misma línea, Marlee Matlin, intérprete y productora de CODA, la película ganadora del Oscar, agradeció las contribuciones de Redford al cine independiente. “Nuestro film, CODA, logró la atención de todo el mundo gracias a Sundance. Y Sundance existe gracias a Robert Redford. Ha muerto un genio. QEPD Robert”, posteó Matlin en las redes sociales.

Robert Redford falleció a los 89 años

Thierry Fremaux, el director del festival de cine de Cannes despidió a Redford con un texto en el que repasó su larga y distinguida carrera frente y detrás de las cámaras. “Robert Redford para siempre. Para siempre el cowboy, el fugitivo, el candidato, el prisionero, el Gran Gatsby, el estafador, el estudiante, el playboy, el solitario, el criptógrafo, el soldado, el periodista, el campeón de rodeo, el amante, la estrella de béisbol, el marinero, el señor de los caballos...Más de setenta personajes, nueve films dirigidos, fundador del festival de cine de Sundance. Y, durante toda su vida se dedicó al cine con una elegancia sin igual asumió sus compromisos y dificultades. Redford fue más que una leyenda: fue un modelo a seguir. Para siempre Robert Redford, el jinete eléctrico que amaba la libertad”.

I grew up with his movies: his quiet, unforced performances and ever-present grace. He was THE movie star, and will be greatly missed. Rest in Peace, Robert. If you want to watch a Redford movie that isn't the Sting or Butch Cassidy, here are ten I love:

Three Days of the Condor… pic.twitter.com/ZrkZffzRH3 — James Gunn (@JamesGunn) September 16, 2025

El director James Gunn (Superman) también ensayó un tributo a la carrera del actor y director fallecido a los 89 años: “Crecí con sus películas: sus interpretaciones sutiles y naturales y su elegancia siempre presente. Fue LA estrella de cine y se lo echará de menos. Descansa en paz, Robert. Si quieren ver una película de Redford que no sea El golpe o Butch Cassidy aquí hay diez que amo: Los tres días del cóndor, Todos los hombres del presidente, El mejor, Todo está perdido, Gente como uno, Brubaker, La ley del talión, Descalzos en el parque, Capitán América y el soldado del invierno y El candidato”.

En las redes, el actor Colman Domingo le despidió: “con amor y admiración. Gracias señor Redford por su eterna influencia. Estará presente por generaciones”. Y por allí también lo homenajeó Rosie O’Donnell que publicó una imagen de la película Nuestros años felices junto a un emotivo mensaje: “Oh, Hubbell (el nombre del personaje de Redford en el film). No volveremos a ser los mismos. Buenas noches, Bob. Qué legado“.