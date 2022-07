Jerry Maguire: el comportamiento obsesivo de Tom Cruise, la desesperación de Renée Zellweger y todos los secretos de un clásico con sabor a revancha

Una película basada en el mundo del deporte, que a su vez era una película romántica y que al mismo tiempo tocaba un tema sensible como lo es la moralidad y la humanidad en el mundo de los negocios. En 1996, Jerry Maguire llegó a la pantalla grande para romper paradigmas y para plantear una nueva manera de hacer cine. El hombre real, de carne y hueso, retratado a la perfección por Tom Cruise y logrando conmover a los espectadores con una historia que podría ser la de cualquier ser humano.

“Solo era una película sobre un agente deportivo y su búsqueda de sentido en un mundo brutal, o algo así” , expresaba Cameron Crowe, director y guionista, durante una entrevista con la revista Rolling Stone en donde se le pedía que describa la trama de la historia. El argumento del largometraje apareció en su mente allá por 1992, justo cuando terminaba el rodaje de Singles, un film que lo dejó con un sabor amargo. “Esta vez quería escribir un guion con una historia real, de esas que aparece en la televisión a altas horas de la noche, normalmente en blanco y negro. Durante meses, después de Singles, me sumergí en los grandes narradores y genios de los personajes del cine, acechando las estanterías de los videoclubes”, revelaba sobre el proceso creativo, que le llevó tres años y medio.

¿Quién es Jerry Maguire?

En medio de su extenso proceso creativo, Crowe encontró la inspiración perfecta para la historia que quería contar en Piso de soltero, una película de 1960 dirigida por Billy Wilder. “Había algo en el retrato mordaz y a la vez conmovedor e hilarante del trabajador de entonces y su agridulce historia de amor con una ascensorista. No puedo mentirles, incluso me dan escalofríos al escribir el nombre de la película. Es mi película favorita y fue la que me inspiró para empezar a escribir mi propio retrato del hombre contemporáneo, ese tipo sin rostro que se pone traje y corbata todos los días, Jerry Maguire ”, explicaba el cineasta.

A partir de allí comenzó un proceso de investigación que incluyó hablar con empresarios, visitar grandes oficinas y conversar con trabajadores. En el medio de esto, un amigo le mostró una foto de un manager deportivo y su cliente, imagen que lo impactó de forma inusual y lo llevó a investigar el mundo del management y los deportes. De a poco, el director comenzó a viajar con atletas de todas las disciplinas y a conversar con personas del ambiente, sobre todo representantes, en cuyos relatos encontró la personalidad de Jerry Maguire.

“ La historia que surgió fue la de un hombre atrapado en un mundo cínico que, a los 35 años, tras escribir un manifiesto idealista para su empresa, pierde su poder y se ve obligado a buscar el éxito real . A lo largo de la historia, Jerry escucha la voz del agente deportivo original, su mentor, un personaje ficticio llamado Dicky Fox”, recordaba Crowe.

Crowe comenzó el proceso de selección de Maguire. “Me gustó el guion”, le dijo Tom Cruise en una conversación telefónica. “Me identifiqué con el personaje y lloré cuando lo leí” , le reveló el actor, que por aquel entonces estaba instalado en Europa. Hizo falta un casting y dos meses de negociaciones para que el actor finalmente aceptara ser parte de la película. “Este es un proyecto muy especial, siempre lo sentí, y voy a hacerlo”, dijo la estrella al confirmar su participación.

Dos actores desesperados

Con Cruise dentro del proyecto, comenzó la búsqueda de la protagonista femenina. En el proceso de encontrar a la actriz ideal para este personaje, lo único que Crowe tenía en mente era que quería una cara fresca, alguien que todavía no fuese conocida por el público. Según reveló años más tarde, el rol de Dorothy Boyd fue el más difícil de elegir y el último en definirse. Renée Zellweger tuvo que pasar por un largo proceso de casting, primero realizó sus audiciones a solas y luego tuvo que realizar tres pruebas junto a Cruise .

Renée Zellweger junto al pequeño Jonathan Lipnicki Archivo

El día en el que la actriz recibió el llamado que le anunciaba que había sido elegida para el papel, había empezado mal para ella. Zellweger estaba en Park City participando del Sundance Film Festival cuando, al ir al cajero automático para retirar dinero, se llevó la sorpresa de que su cuenta estaba vacía; hacía mucho que no trabajaba y su situación económica estaba empeorando. “¿Querés el trabajo”, le preguntó Crowe y ella aceptó sin saber que desde ese momento su futuro cambiaría para siempre.

Además de la Zellweger, Cuba Gooding Jr también estaba a punto de recibir un llamado que modificaría su vida. “ El personaje de Rod Tidwell fue escrito para alguien mucho más alto que Gooding, que es más alto que la media de los hombres. Hice una audición a actores altos de todo tipo, incluso a atletas. Varios de ellos incluso leyeron el guion con Cruise, y aunque había muchos candidatos, Gooding seguía siendo el favorito ”, recordó Crowe. “Una noche llamé a Gooding a su casa y le pedí que hiciera una prueba con Cruse al día siguiente. La mujer de Gooding, Sarah, fue a buscarlo a la habitación de al lado. Oí gritos y chillidos (...). Llevaba semanas esperando esta llamada, haciendo ejercicio, añadiendo tono muscular, esperando su oportunidad para el papel. (...) Su voz resonaba en las paredes de su casa. Le hablé de la lectura con Cruise y de cómo necesitaba que llevara todo su fuego a la audición. ‘¡No te preocupes por mí!’ gritó Gooding”. Unos días después, el director confirmaba que el actor era el indicado.

Un actor obsesivo

Cruise se mostró muy enfocado en desarrollar el personaje Archivo

Con el elenco elegido y el guion listo, comenzó el proceso de darle vida a lo que se convertiría en un clásico de los 90. Es allí, en el set, donde todo se convierte en realidad y en donde la magia del equipo le da significado a la historia. Cruise estaba determinado a darle vida a un personaje distinto, y para eso, colgó en su trailer fotos de cada uno de los papeles que había realizado hasta el momento con el fin de no parecerse a ninguno. El actor también analizaba constantemente detalles y comportamientos de su criatura, entrevistando a todos los agentes que podía antes del momento de la acción.

“’¿Quieres que hagamos otra toma?’, me preguntaba. ‘¿Tienes otra para dar?’, le respondía y él me aseguraba que tenía cientos de tomas dentro suyo para darme”, recordaba Crowe sobre los meses de rodaje. Algunas escenas estaban milimétricamente planeadas, otras, eran espontáneas. Por ejemplo, la escena en la que Jerry Maguire y Ray Boyd (Jonathan Lipnicki) hablan por primera vez en el living de la casa fue completamente improvisada. Crowe quería crear un “sentimiento” genuino entre los dos y lo hizo al no tener diálogos escritos .

Zellweger, que disfrutaba de su primer trabajo comercial, también lo daba todo en escena. “A veces era doloroso verla abrirse el pecho una y otra vez para exponer a la cámara su corazón que latía salvajemente. Creo que la envejecí en el proceso, pero es su realismo lo que completa al escurridizo Jerry Maguire”, reconocía el director, que encontró en la actriz una gran compañera de experiencias, ya que este era el primer gran proyecto de ambos. “ Algunas noches, después de que Cruise saliera corriendo a reunirse con su mujer y sus hijos y de que los enormes camiones de equipamiento se retiraran, me sentaba en las escaleras con Zellweger y reflexionaba sobre cómo habíamos llegado a esta situación. A menudo hablábamos de Cruise, de la profundidad de su dedicación y de lo que significaba para cada uno de nosotros ”, contaba Crowe.

Zellweger y la película que la catapultó a la fama Archivo

De Zellweger salió una de las frases que se convirtieron en clásicas luego del estreno del largometraje. “Me tuviste en el primer hola” fue una de las líneas que más impactó de la película, a pesar de que la actriz al principio pensó que era un cliché. “Muéstrame el dinero”, es otra de las frases que se encuentran actualmente en el ranking de las 100 más icónicas de la historia del cine.