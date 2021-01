La confusión de Kate Winslet: no sabe qué secuelas de Avatar filmó en 2018

Con varias secuelas de Avatar en proceso, Kate Winslet perdió el rastro de cuál de ellas estaba filmando Fuente: Archivo - Crédito: shutterstock

La máquina Avatar sigue en marcha. James Cameron continúa al frente de la filmación de la segunda y tercera parte del largometraje original de 2009, y ambos títulos se encuentran en simultáneo en producción. Y una de las estrellas que se sumará a la saga, Kate Winslet, confesó que durante el rodaje no podía distinguir para cuál de las películas eran las escenas que estaba realizando.

En una entrevista para el podcast WTF with Marc Maron, Winslet divirtió con su sorpresiva confesión: "Me perdí con respecto a cuántas películas estábamos haciendo al mismo tiempo. Al menos puedo asegurar que hice dos juntas, ambas con Cameron. Todas mis grabaciones fueron en 2018. Fue una experiencia extraordinaria. Me metía en un hangar gigantesco en el que todo era posible. ¿Tenés ganas de volar? ¿Tenés ganas de batirte en un duelo de lanzas bajo el agua? Podíamos hacer todo. Para mí fue maravilloso formar parte de una máquina tan aceitada, en la que trabajaban tantos artistas y técnicos talentosos".

Para el rodaje de Avatar 2 y 3, Winslet protagonizó numerosas escenas bajo el agua, y en sus redes sociales compartió algunas de esas imágenes. Según confesó, para realizar esas tomas debió entrenar su respiración hasta lograr aguantar el aire por varios minutos.

Al convertirse en una de las películas más taquilleras en la historia de cine, Avatar no tardó en recibir el visto bueno para la realización de nuevas entregas. James Cameron, famoso por su meticulosidad a la hora de trabajar, desarrolló un ambicioso plan de rodaje que demoró varios años, pero que en 2018 comenzó formalmente.

Para las nuevas entregas de la saga, Cameron convocó a Kate Winslet, con quien ya había trabajado en el film Titanic. De esa manera, a más de veinte años de esa colaboración inicial, el director y la actriz se reunían nuevamente para concretar uno de los proyectos más colosales del Hollywood actual. Junto a Winslet, también estarán Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana y Sam Worthington entre otros.

Avatar 2 tiene su estreno pautado para diciembre de 2022, y la intención luego es no solo lanzar una tercera parte, sino también una cuarta y quinta entrega de la saga.

