Kate Winslet reveló detalles ocultos de Titanic y sorprendió a todos: “James Cameron me va a llamar”

Hay escenas de ciertas películas que quedan en el recuerdo de los espectadores sin importar el paso del tiempo; y eso ocurre con el momento en el que Jack muere congelado por las frías temperaturas del Atlántico mientras Rose intenta sobrevivir sobre una de las puertas que formaban parte del Titanic, el trasatlántico que se hundió tras chocar contra un iceberg. Sin embargo, el detrás de aquella imagen dejó sorprendidos a los fanáticos, quienes nunca se imaginaron cómo se llevó a cabo el rodaje.

Jack (Leonardo DiCaprio) tenía sus rodillas sobre el fondo de un tanque

En una antigua entrevista para el pódcast Happy Sad Confused, Kate Winslet, la protagonista de la película que reflejó el accidente ocurrido en 1912, reveló que en realidad la puerta sobre la que flota Rose se encontraba en “un tanque bastante incómodo, porque, aunque vaya a reventar la magia, tengo que decir que el agua estaba a la altura de la cintura“. ”Me temo que Leo, en esa escena, está arrodillado en el fondo del tanque“, añadió.

Kate Winslet reveló detalles desconocidos de Titanic (Foto: Captura YouTube Happy Sad Confused)

En ese sentido, comentó que el tanque le permitió tomar frecuentes descansos para ir al baño. “Les preguntaba a menudo: ‘¿Puedo ir a orinar?’”, recordó. “Y entonces me levantaba, me bajaba de la puerta, caminaba hasta el borde del tanque que estaba a unos seis metros de distancia y, literalmente, solo tenía que alzar mi pierna y salir del tanque e ir a orinar. Y luego volvía y me arrastraba hasta la puerta otra vez. Lo sé, es terrible admitir estas cosas”, indicó.

“Lo sorprendente de los bordes del tanque es que eran como los de una piscina infinita, por lo que había agua corriendo constantemente y se escuchaba todo el rato el ruido del agua cayendo”, dijo. Asimismo, la actriz británica explicó que tuvo que repetir sus líneas en un estudio de grabación para que la secuencia de la filmación tuviera sus voces: “Eso significa, déjenme decirles a todos, que los últimos 22 minutos de esa película están completamente en bucle. Todo... completamente en bucle. Les prometo, se podía escuchar el ruido del agua todo el tiempo”.

La película con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio costó más que el barco original LA NACION

A raíz de su sinceridad, bromeó con la presunta llamada de Cameron, quien podría llamarle la atención. ”No debería decir ninguna de estas cosas... James Cameron me llamará y me preguntará: ‘¿Por qué les cuentas todo eso?’“, completó entre risas.

Otras curiosidades de Titanic que quizás no sabías

Winslet sufrió una neumonía, tras el rodaje

Varias de las jornadas del rodaje fueron en gigantescos tanques cuya agua no podía ser aclimatada de manera correcta por su volumen. Si bien numerosos extras utilizaron trajes de neoprene debajo de su vestuario, para Winslet era imposible y así pasó horas a baja temperatura. El resultado fue una neumonía que la dejó varios días en cama.

Kate Winslet habló sobre la escena más desgarradora de Titanic y dio detalles desconocidos

Leonardo DiCaprio no fue el único que quiso ser Jack

El film significó el trampolín a la fama global para DiCaprio, que se volvió un ícono de la década del 90 y uno de sus mayores galanes. Pero, años atrás, Kate Winslet reveló que Matthew McConaughey también audicionó para el papel y se sabe que los estudios querían que el protagonista fuera Tom Cruise.

Gracias a Titanic, Leonardo DiCaprio se convirtió en el galán del momento y durante más de un año debió salir a la calle con bufanda, sombreros y anteojos de sol para evitar ser reconocido.

Gwyneth Paltrow casi es Rose

Hoy es imposible pensar en la película sin la perfecta actuación de Winslet -quien terminó nominada al Oscar, premio que recién ganaría más de una década después- pero eso fue posible porque Cameron se impuso frente a varios ejecutivos que querían a la mucho más popular Gwyneth Paltrow.