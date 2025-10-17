Kate Winslet. Luces y sombras de la estrella que eligió brillar sin filtros y superó las críticas de Hollywood

Además de su enorme talento a la hora de interpretar cada uno de sus papeles, Kate Winslet es una mujer auténtica. Su voz firme a favor de la naturalidad, la diversidad de los cuerpos y la verdad en la industria del cine es la gran virtud en la que radica gran parte de su atractivo. Nació el 5 de octubre de 1975 en Reading, a unos 40 kilómetros de Oxford y a una hora de Londres, y cabe destacar que la familia Winslet tiene una fuerte tradición en el mundo de la actuación: los padres de Kate, Roger John y Sally Ann, eran actores de teatro; su hermana Anna es directora de una pequeña compañía de producción teatral, y Beth tuvo varios papeles en producciones de televisión, películas y cortometrajes. A lo largo de su carrera, Kate se consolidó como una de las actrices más prestigiosas de Hollywood. Saltó a la fama internacional con Titanic en 1997, junto a Leonardo DiCaprio, aunque dos años antes ya se había destacado en Sensatez y sentimientos. Ganó el Oscar a Mejor Actriz por El lector y se consagró con múltiples premios prestigiosos, como los Golden Globes, los BAFTA y los Emmy, estos últimos por sus papeles en las exitosas series Mildred Pierce y Mare of Easttown.

Feliz, con su primera estatuilla dorada por la película El lector Getty Images

En el estreno de Sensatez y sentimientos, en 1996, el film por el que fue nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto Getty Images

Kate en su juventud. Nació en una familia de artistas. Es hija de actores y sus hermanas trabajan en teatro y televisión AP

Una foto de 1992, cuando tenía 17 años Getty Images

Pero mucho antes de todos esos éxitos Kate descubrió que la fama podía ser tan encantadora como despiadada. Tras Titanic, la superproducción dirigida por James Cameron en la que interpretó a Rose, experimentó el lado más cruel de la popularidad. Su cuerpo, considerado “poco normativo” en los años noventa, fue foco de críticas por parte de la prensa, que apuntaron a un supuesto exceso de peso. “Es espantoso. ¿Qué clase de persona hay que ser para hacerle algo así a una joven actriz que apenas podía entenderlo?”, recordó hace unos meses Kate entre lágrimas durante una entrevista en televisión. Aquello la marcó tan profundamente que se convirtió en una defensora de la imagen real. Por ejemplo, cuando fue embajadora de Lancôme, en 2015, impuso una cláusula para que sus fotos no fueran retocadas. La propia marca confirmó que la actriz exigió aparecer “al natural”. Su intención era clara: enviar un mensaje a los más jóvenes para evitar la falsa idea de perfección que generan las imágenes alteradas digitalmente. Durante el rodaje de Mare of Easttown también se negó tajantemente a que editaran su cuerpo. Según contó ella a The New York Times, rechazó que suavizaran un “rollito de su panza” en una escena íntima. Y cuando vio los carteles promocionales, pidió que devolvieran sus líneas de expresión: “Sé cuántas arrugas tengo al lado del ojo, deben ponerlas de vuelta”. Prefería aparecer mayor que aparecer irreal.

Junto a Leonardo DiCaprio en Titanic, el film que la catapultó a la fama Getty Images

Leonardo DiCaprio y Kate arriban a los premios Golden Globes en 1998. Ambos acababan de estrenar Titanic. Desde ese momento, los actores mantienen una estrecha amistad. Getty Images

SUS GRANDES AMORES

A sus 15 años y durante el rodaje de Dark Season conoció al actor y escritor Stephen Tredre, doce años mayor que ella. Salieron durante cuatro años, hasta que él murió de cáncer. De hecho, Kate no estuvo en el preestreno de Titanic en Los Ángeles para poder asistir a su funeral. En 1998 se casó con el asistente de director Jim Threapleton, con quien en 2000 tuvo su primera hija, Mia Honey, quien sigue los pasos de su madre en la actuación y ya participó de varias producciones usando su apellido paterno para evitar comparaciones. Algo que llena de orgullo a Winslet. Un año después de la llegada de Mia, la pareja se divorció y en 2003 Kate se casó con Sam Mendes, a quien había conocido cuando él le propuso actuar en una obra de teatro en Donmar Warehouse, donde era director artístico. Fue una boda íntima, en presencia de tres amigos, en la isla caribeña de Anguila. Poco después la actriz dio a luz a su segundo hijo, Joe Alfie, ese mismo año. La familia dividía su tiempo entre Nueva York y su casa en la campiña inglesa en los Cotswolds. Tras siete años de matrimonio, la pareja anunció su divorcio amistoso en febrero de 2010, pero la estrella no estuvo soltera por mucho tiempo: en 2011 conoció a quien sería su tercer marido, durante unas vacaciones en la finca de Richard Branson, el multimillonario británico fundador de Virgin Group. Edward Abel Smith, sobrino de Branson, conquistó a Kate. “Sabía que iba a pasar mi vida con este hombre... Estaba a punto de recibir un Emmy y yo estaba tan envuelta en el torbellino de haberlo conocido que ni siquiera podía concentrarme. Y recuerdo haber pronunciado un discurso absolutamente espantoso porque no estaba en el planeta Tierra. Me había enamorado perdidamente de esta persona que acababa de conocer”, confesó la actriz. Fruto de ese amor nació su tercer hijo, Bear, en 2013.

En 1998 se casó con el asistente de director Jim Threapleton, con quien se convirtió en mamá de Mia Honey, su primogénita, en el año 2000 Getty Images

Kate con su pequeña hija Mia en brazos, en octubre de 2000 Getty Images

Abril de 2010 en Nueva York. La actriz junto a Mendes y sus hijos Mia (fruto de su primer matrimonio) y Joe Alfie, el hijo que tuvo con el director Getty Images

Con el director Sam Mendes se conocieron cuando él le propuso actuar en una obra de teatro, donde era director artístico. Se casaron en 2003 en una ceremonia íntima en la isla caribeña de Anguila Getty Images

Este año Kate cumplió 50 y cuando le consultaron cómo planeaba festejarlos, reveló que será de una forma particular: haciendo este año cincuenta cosas memorables, una por cada año, porque está más enfocada en vivir experiencias únicas que en organizar fiestas ostentosas.

En una première en Londres, embarazada de su tercer hijo Getty Images

Junto a su hijo menor Bear en Marrakech y un guía turístico

Kate, su hija Mia y Edward Abel en los premios BAFTA, en 2023 Getty Images

Con su actual marido, Edward Abel Smith (también conocido como Ned Rocknroll). El empresario tiene 47 años y es el sobrino del multimillonario Richard Branson Getty Images

En 2024 en el estreno de la película Lee Miller: retratos de guerra en Londres, con un vestido negro con detalles de pedrería de Jenny Packham Getty Images