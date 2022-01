Jason Momoa, entre su separación, la casa rodante y el villano más deseado

Por si le faltaban músculos a las exitosas películas de Rápidos y furiosos, sobre todo tras la comentada salida de Dwayne “La Roca” Johnson, ahora llegará otro grandote a la saga.

En efecto, el recientemente soltero Jason Momoa será parte de la franquicia protagonizada y producida por Vin Diesel en su décima entrega. Así lo confirmaron desde la propia producción de la saga a través de su cuenta de Twitter oficial. “La familia de Fast sigue creciendo. Bienvenido, Jason Momoa”, expresaron en un escueto tuit. Sin embargo la vida amorosa del actor no goza de buena salud: mientras florece el trabajo, él duerme en una motorhome tras separarse de Lisa Bonett tras 17 años en pareja.

Rápidos y furiosos 10

Con la producción de Diesel y la dirección de Justin Lin, se estima que el nuevo film de la franquicia se estrenará a mediados de 2023. Al parecer, Momoa será el nuevo antagonista de Vin Diesel. Antes, estuvieron en ese lugar: Dwayne Johnson, Luke Evans, Jason Statham , Charlize Theron y John Cena.

Vin Diesel, el mandamás de la exitosa franquicia Rápidos y furiosos

En Rápidos y Furiosos 9 el encargado de poner las cosas difíciles fue Cena, quien le dio vida al hermano de Dominic Toretto (Diesel). Cabe recordar que Diesel antes de enfocarse en Jason tenía otro plan: tentar a Dwayne “La Roca” Johnson para volver a ocupar su lugar en la historia. El actor que ha mantenido durante años el mote del mejor pago de la industria fue parte de cuatro entregas de la franquicia (de la 5 a la 8) e incluso llegó a protagonizar su propio spin-off, Hobbs & Shaw.

Tras la ausencia de Johnson en la novena película, Diesel decidió dejar atrás sus encontronazos con él para pedirle que retome su papel de Hobbs en la saga. La Roca y el protagonista de la franquicia tuvieron una fuerte pelea en 2016.

“Hobbs no puede ser interpretado por ningún otro. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas tu destino”, expresó Diesel en una publicación de Instagram que buscaba conmover a quien considera “su hermano menor”. Con una foto en la que se ve a los dos enfrentados, el actor escribió: “Mi pequeño hermano Dwayne... el momento ha llegado. El mundo espera el final de Rápidos 10. Como vos sabés, mis hijos hablan de vos como el tío Dwayne en mi casa. No hay una fiesta en la que vos y ellos no intercambien mensajes con buenos deseos... pero el momento ha llegado. El legado espera, te dije años atrás que iba a cumplir mi promesa a Paul (Walker). ¡Juré que alcanzaríamos y lograríamos el mejor Rápidos en su final, que es la 10! Lo digo por amor, pero debés presentarte, no dejés inactiva la franquicia, tenés un papel muy importante que jugar”, sumó Vin.

Dwayne "The Rock" y Vin Diesel nunca lograron recomponer su antigua relación de amistad

Algo que su colega no aprobó. “Le dije directamente que no volvería a la franquicia. Fui firme, aunque cordial, y dije que siempre apoyaría al reparto y siempre desearía que la franquicia fuese exitosa, pero que no había posibilidad de que volviese”, contestó La Roca tras asegurar que la publicación de Instagram había sido una suerte de manipulación.

El elenco de la décima entrega tendrá entre sus filas a: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Sung Kang y Vin Diesel. Y, además, a: Jason Statham, John Cena, Charlize Theron y Helen Mirren.

Momoa, de Game of Thrones al más allá

A poco del estreno de Dune, trascendió la noticia de la separación del actor de su mujer y madre de sus dos hijos, Lisa Bonett. Entre las razones que circularon sobre el fin de la relación se encontraba justamente la del ascenso del actor, quien llevaba años intentando hacer una carrera en Hollywood. Y vaya si lo ha logrado: pasó de ser Khal Drogo, en Game of Thrones, a convertirse en Aquaman. Mientras que el primer film mostró una nueva cara del superhéroe marino, ahora está por llegar a la pantalla grande Aquaman 2, donde obviamente Momoa repite su icónico papel entre escamas verdes, pelo largo y tridente.

Y si bien ahora llega la noticia de su ingreso a la franquicia Rápido y furioso, no todo es alegría para él. Como si fuera uno de los personajes nómadas que ha interpretado a lo largo de su carrera, el actor decidió instalarse en una lujosa casa rodante, que está estacionada en el jardín de la casa de un amigo en Los Ángeles. Aquaman, de 42 años, parece cómodo en su nueva vivienda que, según medios estadounidenses, cuesta 750.000 dólares.

Jason Momoa suma una nuevo tanque a su filmografía, Rápidos y furiosos instagram.com/prideofgypsies

Momoa encontró así la manera de estar cerca de su ex casa de Topanga Hills, donde ahora viven Bonet, de 53 años, y los dos hijos de la pareja: Lola Iolani, de 14 años, y Nakoa-Wolf, de 13. En las imágenes que trascendieron se lo puede ver al hawaiano con barba de varios días, pelo desordenado, jeans gastados y una remera rota y manchada (de lo que parece ser pintura).

La motorhome es propiedad del actor desde hace algunos años, de hecho la personalizó a su gusto. Los medios norteamericanos afirman que desde 2018 ha utilizado ocasionalmente ese espacio para dormir. “Se queda allí con bastante frecuencia y para algunas películas ha optado por dormir allí en lugar de un hotel para poder estar cerca de la playa”, dijo una fuente a The Sun.

Argumentando que los actores “se han alejado por estar enfocados en cosas distintas”, una fuente explicó a revista People que la distancia entre la pareja habría crecido por la notoriedad que ha recibido la carrera de Momoa en los últimos años. El actor, que comenzó su furiosa escalada hacia la fama después de su aparición en la exitosa serie de HBO, ha enfocado su vida, casi completamente, a la actuación. Así, ha encarnado roles como el de Duncan Idaho en Duna o Arthur Curry / Aquaman en el film del Universo extendido de DC, dirigido por James Wan.

Según declaró la fuente cercana a la actriz, “hace algunos años, Jason (Momoa) estaba sufriendo por no encontrar trabajo. Hoy en día, su carrera está floreciendo y quiere trabajar tanto como pueda”. Por su parte, Bonet “no tiene ningún interés en acompañarlo a todas las locaciones”, puesto que la actriz, de 54 años, “disfruta mucho su vida en Los Ángeles”.

Mientras el actor iba de set en set, la distancia empezó a repercutir en su matrimonio. “Ha sido difícil para ellos estar alejados. Para algunos la distancia es buena, pero para Lisa (Bonet) y Jason (Momoa), estar separados ha sido un desastre”, continuó la fuente allegada a la actriz.”.