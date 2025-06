Kiss Of The Spider Woman: el impactante trailer de la película protagonizada por Jennifer Lopez y Diego Luna

Primero fue Sonia Braga en Hollywood; luego, Chita Rivera en Broadway y Valeria Lynch en Buenos Aires. Ahora, es el turno de Jennifer Lopez. La diva del Bronx se puso en la piel de Aurora, la “mujer araña” creada por el argentino Manuel Puig en Kiss Of The Spider Woman, una de las apuestas cinematográficas musicales más importantes de 2025. Y este jueves se conoció el primer trailer en el que se la ve brillar como si fuera una estrella de la época de oro.

Kiss Of The Spider Woman es una adaptación del musical de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, basado en el libro El beso de la mujer araña, de Puig. Está dirigida por de Bill Condon, y protagonizada por Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz y la argentina Josefina Scaglione.

En la película, Lopez interpreta a Ingrid Luna, una fabulosa diva de la pantalla cuyo papel más famoso es el de la mujer araña , capaz de matar a sus amantes con un beso. A diferencia de lo que ocurre en el musical, en el que la trama transcurre en un país indefinido de América Latina, el film retoma la idea original de Puig y ubica la acción en una cárcel de Buenos Aires, en 1983, bajo un régimen dictatorial.

La historia transcurre en un calabozo en el que Luis (Tonatiuh) cumple una condena por el simple hecho de ser homosexual. A esa misma celda es trasladado Valentín, un preso político de izquierda. Inesperadamente, surge entre ellos un vínculo gracias a la magia de la música y el cine, y a la continua evocación de aquel personaje cinematográfico que da nombre al film .

Tonatiuh y Luna, en una escena del film Captura de pantalla

En el trailer, se puede escuchar a Lopez cantando uno de los temas más famosos del musical, “Where You Are”. En total, la película cuenta con 13 números, interpretados por Lopez, Tonatiuh, Scaglione y Luna.

Su director, Condon, el responsable de otros musicales llevados a la pantalla grande, como Dreamgirls y La bella y la bestia, y también de la saga Crepúsculo, entre varios títulos.

La argentina Josefina Scaglione con Jennifer Lopez, en el festival de Sundance

Scaglione, el único crédito local del fastuoso proyecto, producido por Lopez, Ben Affleck y Matt Damon, le contó hace un tiempo a LA NACION cómo fue la experiencia de filmar junto al resto del elenco. “En enero me escribe mi manager para los Estados Unidos, Danielle Thomas, y me propone audicionar para el rol de Marta (la mujer de Valentín, el revolucionario preso que interpreta Luna). Me piden un self tape o autocasting, en el cual tenía que cantar la canción que, luego, interpretaría a dúo con Aurora (Lopez): “I Do Miracles”. El self tape lo filmé como pude, por esas cosas de la maternidad, con mi pequeño hijo al lado, dándole play a la pista sobre la que debía cantar. Lo hice en mi casa, en el medio de un día familiarmente complicado. Fue algo muy estresante, es que en los autocasting pasás de ser una actriz a cámara, iluminadora y ¡hasta editora! Luego lo envié sin grandes expectativas. Sabía que había dado lo mejor de mí dentro de las condiciones apuntadas, pero también que podría haber hecho un mejor video. Así que lo solté“, relató primero.

Scaglione, en el set del musical Gentileza Josefina Scaglione

Su talento pudo más, y al poco tiempo se enteró de que había conseguido el papel. “ La mayor parte del film se rodó en New Jersey, pero justo mis escenas se filmaron en Uruguay . Es que una parte de la historia trascurre en Buenos Aires, por eso querían filmar aquí o en un lugar parecido. Acá no se pudo hacer lamentablemente porque, según después me contaron, a la producción le pasaban todas las semanas un presupuesto distinto y así nunca podían proyectar los costos. Entonces optaron por ir a Montevideo y filmar los exteriores en Ciudad Vieja (simulando San Telmo). Y también en Montevideo se armó el set de la cárcel, donde transcurren mis escenas. En definitiva, en Uruguay se filmaron todas las escenas correspondientes al plano realista de la historia, y en los Estados Unidos, las que tienen que ver con el plano onírico (donde transcurren los números musicales de Aurora)”, explicó la actriz.

Kiss Of The Spider Woman se estrenará en los Estados Unidos el 10 de octubre de este año.