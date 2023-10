escuchar

Luego de dar a conocer hace unos meses que enfrenta un severo cáncer en la sangre, el actor y figura de la aclamada película Jurassic Park Sam Neill sostuvo que no le tiene miedo a la muerte: “Todos los días me levanto agradecido”.

Así lo comentó en una entrevista con el medio Australian Broadcasting Corporation, recogida por The Hollywood Reporter en donde explicó que pese a los tratamientos y medicamentos que toma a diario, no ha logrado mitigar los efectos del cáncer de sangre. “Estoy preparado para eso [la muerte]. Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control”, reflexionó.

El actor que interpreta a John Carpenter en Diario de un hombre invisible explicó además que desde que fue diagnosticado hace más de un año su vida cambió para siempre. “Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por gran parte de ella”.

Neill dice que algo que lamenta mucho es la pérdida de cabello BBC Mundo

En ese sentido, el hombre neozelandés, pero nacido en Reino Unido de 76 años, reconoció que le molesta y que le parece “un horror” la idea de dejar la actuación. “Estoy en un mundo muy incierto en este momento”, señaló al respecto de sus futuras apariciones en películas de Hollywood.

En la entrevista, el actor reconoció que su foco hoy está puesto en sus nietos y en sus viñedos, además de finalizar las filmaciones de Apples Never Fall, junto a Annette Bening, y de escribir sus memorias: “Did I Ever Tell You This?”.

Luego de ser diagnosticado el año pasado, Neill se sometió a sesiones de quimioterapia que luego de tres meses dejaron de surtir efecto. Tras ello, comenzó a tomar un medicamento que si bien redujo la enfermedad, le ha dejando daños secundarios.

Cáncer de sangre en etapa tres

En marzo de este año, Sam Neill sorprendió al revelar en una entrevista con el medio inglés The Guardian como parte del lanzamiento de su libro “¿Alguna vez te dije esto?”, que tiene cáncer de sangre en etapa tres, una enfermedad por la que recibe tratamiento desde principios del año pasado.

Neill contó detalles que expuso en su obra. Recordó que experimentó glándulas inflamadas por primera vez en marzo del 2022, durante una publicidad de Jurassic World Dominio, película que protagonizó junto a Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y Jeff Goldblum. Después de realizarse estudios, se le diagnosticó linfoma de células T angioblastómico.

El actor comparte videos en sus redes sociales donde canta, toca el ukelele y lee cuentos infantiles Twitter

Así, se internó en un establecimiento hospitalario y comenzó a recibir quimioterapia. Con el paso del tiempo, sin embargo el tratamiento perdió efecto. En consecuencia, optó por el uso de un medicamento alternativo, que no especificó. Fue dicho fármaco el que le permite estar actualmente en remisión.

El actor se sinceró en la entrevista y dijo: “Me molestaría un poco de todas maneras fallecer así”. Luego, agregó que la escritura fue un “salvavidas”. “Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero me di cuenta de que me daba una razón para vivir”, sostuvo.

El cáncer no es el único tema que toca en su libro. Cuenta también divertidas historias de sus primeros años en Irlanda, cómo se adecuó a vivir en Nueva Zelanda, excéntricos episodios que vivenció junto a su familia y amigos, y anécdotas que acumuló mientras rodaba en diversos sets de filmación.

Con información de Télam

LA NACION

Temas Sam Neill