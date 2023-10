escuchar

Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, dialogó con Intrusos (América) tras estar varios días en silencio y contó cómo vienen sus proyectos personales lejos de la actriz, con quien guarda los mejores de los recuerdos y no descarta volver a trabajar algún día. También, como era de esperar, le preguntaron por política: puntalmente, por quién votaría.

Empresario y productor, Norberto, con un semblante distinto al que se le observó en otras ocasiones, donde se vio visiblemente afectado por la separación tras 22 años de amor, explicó cómo es su presente y qué proyectos encarará en el verano, ya que mantiene, según su testimonio, varias propuestas en pie para recalar en Villa Carlos Paz y Mar del Plata, dos destinos con una gran afluencia de turistas.

“En este momento estoy con reuniones comerciales y muchos proyectos, no me puedo quejar del vuelco que dio mi vida, están saliendo cosas importantes. La semana que viene viajo a Villa Carlos Paz y quizás a Mar del Plata”, explicó Marcos, quien aseguró que le buscó el lado positivo a esta ruptura para continuar en el ruedo de los espectáculos masivos.

Ante la consulta de su presente y cómo quedó la relación con Fátima, el protagonista de esta historia comentó: “Voy saliendo adelante, estas cosas ayudan a eso. En cuanto a Fátima no vamos a ir a juicio, nos vamos a poner de acuerdo porque la relación es buena. Sigue mi admiración sobre ella como artista y es algo fácil de resolver porque es 50 y 50. Uno dice una cosa y otro dice otra, si nos hablábamos entre nosotros nos poníamos de acuerdo, pero cómo es una instancia judicial, los abogados y los formalismos complican las cosas”.

A la hora de puntualizar en la relación con la artista y en un posible cruce en Mar del Plata, donde ambos tiene programados eventos, Norberto siguió: “Seguramente vayamos a coincidir, me gustaría verla, es una artista a la que admiro”.

Fátima Florez y Norberto Marcos

Por último, en su rol como ciudadano, el empresario dejó en claro que no tiene decidido su voto para los comicios del próximo 22 de octubre a sabiendas de que Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, mantiene una relación formal con Fátima. “No sé a quién voy a votar, no me convence nadie”, enfatizó.

Tras esta nueva aparición en público, Norberto Marcos mostró una actitud más renovada, diferente al antiguo contacto que mantuvo con la prensa en septiembre, cuando el móvil periodístico del programa A la tarde (América) lo entrevistó antes de subirse al subte. “Estoy superando la situación, la vida continúa. Fátima es una persona grande, sabe lo que hace. Todo lo que hizo en su vida fue a conciencia”, fue una de las tantas declaraciones que realizó esta persona, la cual afronta un proceso judicial con la imitadora para la división de bienes. “El amor se terminó, ¿qué le voy a hacer? No hay nada más que hablar”, culminó, tajante.