La emoción de Michael Caine al recibir el premio a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary

Con el multitudinario público esperando bajo una tenue lluvia la llegada de sus artistas, todas las referencias a la pandemia parecieran haber desaparecido del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, que cumplió la inauguración de su 55º edición en la tarde del viernes. Michael Caine, de 88 años, fue el gran protagonista de la primera jornada, al recibir un premio a la trayectoria.

No se pudo ver un barbijo, medidas de distanciamiento o alguna señal que indique la permanencia del virus a diferencia de otros encuentros similares que tuvieron lugar hasta el momento alrededor del mundo. Y es que el festival implementó un rígido protocolo para todo aquel que arribara a la icónica ciudad de las termas, por lo cual todo espectador o invitado debió cumplimentar su hisopado al llegar a la ciudad. El resultado negativo, el carnet de vacunación o un PCR negativo permiten obtener una pulserita que habilita para participar de las actividades y la entrada a las salas, que igualmente observan el uso del barbijo.

Con ese protocolo, el festival de Karlovy Vary se vistió de gala una vez más para homenajear en su noche de apertura a Caine, que recibió de manos del presidente del Festival Jiří Bartoška el Globo de Cristal a la trayectoria. El también célebre actor checo llegó a la alfombra roja acompañado por la música de La pantera rosa de Henri Mancini, y despertó la primera ovación del público, la misma que recibió Marek Eben, el tradicional conductor de la ceremonia. Por la alfombra también desfilaron créditos locales como la top model, y nacida en Karlovy Vary, Hana Soukupová con un lujoso vestido de Victoria Beckham; y el realizador David Ondříček junto a los actores Martha Issová, Václav Neužil, James Frecheville, Robert Mikluš del elenco de Zátopek, película de apertura de esta edición y biopic sobre Emil Zátopek, el corredor checo tetracampeón olímpico.

Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary Gabriel Kuchta - Getty Images Europe

No sin esfuerzo, y con bastón, bajó del auto Caine para saludar al público e ingresar lentamente al hotel Thermal, donde tuvo lugar la ceremonia de apertura. “Es sorprendente, porque es recibir un premio a una vida”, declaró el actor británico de 88 años a la televisión checa, momentos antes de recibir el Globo de Cristal. En el acto emitido por televisión local, el tradicional video compilatorio exhibió los grandes trabajos de Sir Michael Caine, desde Alfie, La batalla de Inglaterra, El hombre que sería Rey o Hannah y sus hermanas, por la que ganó su primer Oscar, hasta Batman, El gran truco o Tenet, confirmando su vigencia de más de medio siglo en el mundo del cine.

Michael Caine en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary MICHAL CIZEK - AFP

Caine amplió en escena los sentimientos expresados previamente ante la prensa cuando recibió de manos de Bartoška el galardón: “Es el premio más difícil que he conocido”, dijo en broma el actor para agregar: “Tuve mucha suerte y siempre estuve muy feliz de hacer lo que hago. Lo que has hecho por mí es asombroso, porque me has dado un premio por lo que he amado toda mi vida”, dijo el actor que regresa a la República Checa luego de haber rodado Jan Žižka, que llegará a los cines en 2022.

Por su parte el presidente del Festival en su bienvenida expresó: “Moscú no nos detuvo, el Golden Golem no nos detuvo, no nos detendrá el Covid”. La referencia al Golden Golem señala una división del festival que existió a mediados de los noventa, cuando se pretendió trasladar el encuentro a la ciudad de Praga, la de Moscú a la directa dominación soviética hasta 1989, y la del Covid a la que tantos los checos como el mundo desea dejar atrás.

En continuado y aire libre tuvo lugar la representación de Jesucristo Superstar con la Orquesta Sinfónica de Karlovy Vary, bajo la batuta de Ota Balage. El festival culminará el sábado próximo con la entrega de premios a la Competencia Oficial y a la trayectoria del ganador del Oscar por Kolja, Jan Svěrák, y a dos estrellas de Hollywood con caminos diferentes: Ethan Hawke y Johnny Deep, cuya presencia en suelo europeo suscita diferentes protestas de organizaciones feministas dadas las acusaciones de violencia de género que pesan sobre el actor.