La nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat apunta a los grandes festivales internacionales

Gastón Duprat y Mariano Cohn son los nombres argentinos que seguramente más sonarán durante la temporada alta de festivales internacionales de cine que se pone en marcha en septiembre.

La primera novedad en este sentido llegó este martes desde Canadá. El Festival de Cine de Toronto (TIFF 21) confirmó que Competencia oficial, la película que Cohn y Duprat filmaron el año pasado en España, formará parte del programa de galas y presentaciones especiales de la muestra, la más importante del año en América del Norte y considerada además como primer anticipo del largo camino hacia el Oscar y los principales premios de la industria.

Protagonizada por Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez, Competencia oficial también tiene posibilidades de proyectarse en Venecia, el decano de los grandes festivales internacionales de cine. En el anuncio de Toronto, que comienza el 9 de septiembre, la película aparece anunciada en condición de “premiere norteamericana”, por lo que se estima que su estreno mundial podría producirse previamente en otra muestra importante. Esa incógnita se develará a comienzos de la semana que viene.

La posible presencia en Venecia de la nueva película de los realizadores de Mi obra maestra y El ciudadano ilustre fue adelantada en los últimos días por el propio Banderas en una entrevista con la revista española Fotogramas. “Sé que Venecia la quiere en competición. Es difícil describirla porque es muy original: tiene grandes dosis de comedia, y muy mala leche: cuenta verdades como puños sobre la condición humana, sobre las zancadillas, sobre la ascensión por todos los medios por encima del otro”, dijo el actor.

Banderas definió allí Competencia oficial como “una película de pocos personajes y una forma de entender la cinematografía de modo absolutamente diferente por las tres partes: Oscar Martínez, Penélope y yo”. La historia, según se anticipa, comienza cuando un acaudalado empresario quiere producir una película que consiga trascendencia y deje una huella en la historia del cine. Así, contrata a una cineasta famosa (Cruz) y dos actores (Banderas y Martínez) tan prestigiosos como narcisistas. Ambos no tardarán en enfrentarse, sobre todo a partir de las exigencias impuestas durante el rodaje por una realizadora bastante excéntrica.

Mariano Cohn y Gaston Duprat Diego Spivacow/AFV - AFP

“Es muy divertido ver cómo se enfrentan diferentes formas de entender el mundo. Y nos damos cuenta a través de la película de nuestras ridiculeces. Tanto Gastón Duprat como Mariano Cohn, los directores, siempre tratan un tema, la estupidez humana, algo que abunda. Y se ríen mucho de ella”, completó Banderas. Al igual que en El ciudadano ilustre, Mi obra maestra y El hombre de al lado, los dos realizadores escribieron el guión junto a Andrés Duprat.

El rodaje comenzó en febrero de 2020 y debió interrumpirse pocas semanas después por la pandemia. Se reanudó en septiembre y pudo concluirse a mediados de octubre de ese año. La película ya tiene distribución confirmada en los cines de la Argentina y el resto de América latina, pero hasta ahora no se definió la fecha de estreno.

Además de Competencia oficial, El Festival de Toronto anunció que proyectará, en carácter de estreno mundial o norteamericano, las nuevas películas de Kenneth Branagh (Belfast), Edgar Wright (Last Night in Soho), Barry Levinson (The Survivor), Terence Davies (Benediction), Antoine Fuqua (The Guilty), Jacques Audiard (Paris, 13th District) y Nanni Moretti (Tre Piani), entre otros. La apertura será con el estreno mundial de Dear Evan Hansen, de Stephen Chbosky, adaptación del exitoso musical de Broadway con Ben Platt, Amy Adams y Julianne Moore. Y la película de cierre, One Second, del chino Zhang Yimou.