El festival de cine celebrará su edición 27 con una extensa programación para todos los interesados; cómo sacar entradas
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El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) regresa con su edición número 27, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Este año el evento será del 15 al 26 de abril en distintas localizaciones: el Centro Cultural 25 de mayo, el Cine Arte Cacodelphia, el Cine Gaumont, el Cine Teatro Alvear, el Cinépolis Plaza Houssay, el Cinépolis Recoleta, el Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”, el Teatro San Martín (Sala Lugones), la Usina del Arte. Los fanáticos del cine esperan un amplio catálogo que ya se puede encontrar online.
Cuándo es el Bafici 2026
El festival Bafici 2026 es desde el 15 hasta el 26 de abril. En estas fechas habrán distintas actividades, que van entre proyecciones hasta mesas de discusión.
Dónde es el Bafici 2026: todas las salas
Este festival de cine tendrá varias sedes. Estas son:
|<b>Espacio</b>
|<b>Dirección</b>
Centro Cultural 25 de mayo
Av. Triunvirato 4444
Cine Arte Cacodelphia
Av. Roque Sáenz Peña 1150
Cine Gaumont
Av. Rivadavia 1635
Cine Teatro Alvear
Av. Corrientes 1659
Cinépolis Plaza Houssay
Av. Córdoba 2135
Cinépolis Recoleta
Vicente López 2050
Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”
Agustin R. Caffarena 51
Teatro San Martín (Sala Lugones)
Av. Corrientes 1530
Usina del Arte
Agustín R. Caffarena 1
Cómo comprar entradas para la edición 27 del BAFICI
Para acceder a la programación del festival, se deben seguir las siguientes instrucciones y considerar las modalidades de venta y acceso vigentes.
El acceso a los tickets puede gestionarse a través de dos vías:
- De forma digital: de manera directa en el sitio web oficial bafici.org.
- De forma presencial: en el Teatro San Martín, en el horario de 10 a 21:30 o en las sedes oficiales (Cine Teatro Alvear, CC 25 de Mayo, Cinépolis Plaza Houssay, Cinépolis Recoleta, CineArte Cacodelphia y Cine Gaumont), desde 30 minutos antes del inicio de la primera función de cada jornada.
Los valores de las localidades se encuentran sujetos a las siguientes categorías:
- Entrada general: $5000.
- Tarifa diferencial: estudiantes y jubilados acceden a un valor de $3500.
- Abono BAFICI: se ofrece un paquete de 10 entradas por un valor total de $30.000.
- Beneficio Banco Ciudad: se dispone de una promoción de 2x1 abonando con tarjetas de crédito o débito de dicha entidad en todos los canales de venta (sujeto a disponibilidad de sala).
- Con reserva: las entradas para funciones gratuitas se habilitan 48 horas antes de cada evento a partir de las 10, tanto en la web como en boleterías físicas.
- Sin reserva: el ingreso se realiza por estricto orden de llegada y queda limitado a la capacidad de cada sala. No se requiere acreditación previa.
Al momento de planificar la asistencia, se sugiere tener en cuenta las siguientes normas:
- Puntualidad: no se permite el ingreso a la sala una vez iniciada la proyección. En dicho caso, la entrada pierde su validez de forma inmediata.
- Restricciones de edad: la programación general está dirigida a mayores de 18 años, con excepción de la sección Baficito, calificada como Apta para Todo Público (ATP).
- Idioma: todas las producciones extranjeras cuentan con subtitulado al español.
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