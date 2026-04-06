El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) regresa con su edición número 27, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Este año el evento será del 15 al 26 de abril en distintas localizaciones: el Centro Cultural 25 de mayo, el Cine Arte Cacodelphia, el Cine Gaumont, el Cine Teatro Alvear, el Cinépolis Plaza Houssay, el Cinépolis Recoleta, el Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”, el Teatro San Martín (Sala Lugones), la Usina del Arte. Los fanáticos del cine esperan un amplio catálogo que ya se puede encontrar online.

Cuándo es el Bafici 2026

El festival Bafici 2026 es desde el 15 hasta el 26 de abril. En estas fechas habrán distintas actividades, que van entre proyecciones hasta mesas de discusión.

Cuándo es el Bafici de este año Prensa GCBA

Dónde es el Bafici 2026: todas las salas

Este festival de cine tendrá varias sedes. Estas son:

<b>Espacio</b> <b>Dirección</b> Centro Cultural 25 de mayo Av. Triunvirato 4444 Cine Arte Cacodelphia Av. Roque Sáenz Peña 1150 Cine Gaumont Av. Rivadavia 1635 Cine Teatro Alvear Av. Corrientes 1659 Cinépolis Plaza Houssay Av. Córdoba 2135 Cinépolis Recoleta Vicente López 2050 Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken” Agustin R. Caffarena 51 Teatro San Martín (Sala Lugones) Av. Corrientes 1530 Usina del Arte Agustín R. Caffarena 1

Cómo comprar entradas para la edición 27 del BAFICI

Para acceder a la programación del festival, se deben seguir las siguientes instrucciones y considerar las modalidades de venta y acceso vigentes.

El acceso a los tickets puede gestionarse a través de dos vías:

De forma digital: de manera directa en el sitio web oficial bafici.org.

de manera directa en el sitio web oficial bafici.org. De forma presencial: en el Teatro San Martín, en el horario de 10 a 21:30 o en las sedes oficiales (Cine Teatro Alvear, CC 25 de Mayo, Cinépolis Plaza Houssay, Cinépolis Recoleta, CineArte Cacodelphia y Cine Gaumont), desde 30 minutos antes del inicio de la primera función de cada jornada.

Los valores de las localidades se encuentran sujetos a las siguientes categorías:

Entrada general: $5000.

$5000. Tarifa diferencial: estudiantes y jubilados acceden a un valor de $3500.

estudiantes y jubilados acceden a un valor de $3500. Abono BAFICI: se ofrece un paquete de 10 entradas por un valor total de $30.000.

se ofrece un paquete de 10 entradas por un valor total de $30.000. Beneficio Banco Ciudad: se dispone de una promoción de 2x1 abonando con tarjetas de crédito o débito de dicha entidad en todos los canales de venta (sujeto a disponibilidad de sala).

Con reserva: las entradas para funciones gratuitas se habilitan 48 horas antes de cada evento a partir de las 10, tanto en la web como en boleterías físicas.

las entradas para funciones gratuitas se habilitan de cada evento a partir de las 10, tanto en la web como en boleterías físicas. Sin reserva: el ingreso se realiza por estricto orden de llegada y queda limitado a la capacidad de cada sala. No se requiere acreditación previa.

Qué salas usará el Bafici

Al momento de planificar la asistencia, se sugiere tener en cuenta las siguientes normas: