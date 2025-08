La pistola desnuda: una reina ficticia, un villano hipnotizador y un detective incompetente para una exitosa parodia

Una reina ficticia, un villano hipnotizador y un detective incompetente fueron los ingredientes perfectos para crear la parodia policial más exitosa de la historia.

Cuando en diciembre de 1988 llegó a los cines The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (conocida en español como La pistola desnuda), pocos imaginaban que se convertiría en un clásico de la comedia. Con un presupuesto de 12 millones de dólares, la película terminó recaudando 78 millones de dólares en los Estados Unidos, según The Numbers, creó una franquicia que marcó la década de los 90 y redefinió el género de la parodia cinematográfica.

La trama, deliberadamente simple, sigue al torpe teniente Frank Drebin (Leslie Nielsen), quien debe frustrar un complot para asesinar a la reina Isabel II durante su visita a Los Ángeles. El villano es Vincent Ludwig (Ricardo Montalbán), un magnate naviero que planea usar un dispositivo hipnótico para convertir a un jugador de béisbol en un asesino involuntario durante un partido en vivo.

La película mantiene un 88% de aprobación crítica en Rotten Tomatoes, con un consenso que destaca sus “gags bobos y divertidísimos”. Como explicó el director David Zucker en una entrevista con The Hollywood Reporter: “La película está construida alrededor de los gags, no de la trama. Sabíamos que la historia era simple, pero la gente venía a reírse”.

Herederos

La pistola desnuda nació como una sátira de las películas y series policiales que dominaban la pantalla en los años 80. El trío creativo conocido como ZAZ -David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker-, que había revolucionado la comedia con ¿Y dónde está el piloto? en 1980 y Top Secret! en 1984, encontró en el género policial el blanco perfecto para su humor absurdo.

La película surgió de la serie televisiva Police Squad!, protagonizada por Nielsen, que ABC canceló después de solo seis episodios en 1982. Esta serie ya funcionaba como una parodia mordaz de los dramas policiales serios que proliferaban en la televisión de la época.

Lloyd Bridges and Robert Stack in ¿Y dónde está el piloto? (1980), un film que fue pionero en revolucionar la comedia con gags absurdos

El equipo ZAZ, a su vez, se inspiró en la serie de televisión en blanco y negro de los años 50 M Squad, protagonizada por Lee Marvin, aunque su verdadero objetivo era satirizar todo el género policial: desde los detectives duros y estoicos hasta los procedimientos forenses exagerados, pasando por las persecuciones automovilísticas y los villanos megalómanos que caracterizaban tanto el cine como la televisión policial de los 80.

“ABC no pudo cancelarla lo suficientemente rápido”, recordó Zucker en declaraciones a The Hollywood Reporter. La razón oficial de la cancelación fue reveladora: los espectadores “tenían que prestar atención para entender los chistes”. La cadena temía que el público no captara las referencias y parodias específicas del género policial que eran el corazón del humor de la serie.

La película amplificó esta sátira, convirtiendo cada convención del género policial en material cómico. Los cineastas eligieron el título The Naked Gun porque “prometía mucho más de lo que podía ofrecer”, según David Zucker. Paramount Pictures había informado que Police Squad no era un título adecuado porque era demasiado similar a Police Academy, lo cual irónicamente conectaba la película con otra exitosa sátira del género.

La genialidad de La pistola desnuda reside en cómo toma todos los elementos serios del género policial -el detective infalible, los casos complejos, la tensión dramática, los romances secundarios- y los convierte en situaciones completamente absurdas, manteniendo la estructura narrativa original. Es una deconstrucción completa del género, que funciona tanto para quienes conocen las referencias como para el público general.

Un mosaico de referencias

Una de las características más recordadas de La pistola desnuda son sus citas y referencias a la historia cinematográfica, parodiando y homenajeando a la vez, las películas citadas. Desde el primer film hasta la tercera entrega, la serie desarrolló un sofisticado lenguaje de referencias que abarcó desde clásicos de Hollywood hasta éxitos contemporáneos.

La película original estableció el tono, con la recreación, en un tono absurdo, de la escena romántica del piano en Casablanca (1943). Siguieron con la recreación de la famosa escena de alfarería en Ghost (1990) para The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991). La parodia adquiere un nivel adicional de sofisticación al considerar que Ghost fue dirigida por Jerry Zucker, cocreador de Police Squad y coguionista de la primera película de La pistola desnuda, convirtiendo la secuencia en una especie de autoparodia.

La pistola desnuda funcionaba en múltiples niveles: para quienes conocían las referencias originales, ofrecía el placer del reconocimiento; para quien no, actuaba como comedia física y verbal pura

En The Naked Gun 33⅓: The Final Insult (1994), hubo referencias a Escape from Alcatraz, Thelma and Louise, The Crying Game e incluso Beavis and Butt-Head. Pero la secuencia que definió la película fue su apertura: una recreación completa de la famosa escena de la estación de tren de Los intocables (1987), de Brian De Palma, que es a su vez un homenaje a la toma de las escaleras del clásico El acorazado Potemkin (1925) de Sergei Eisenstein. Esta secuencia estaba originalmente pensada para la primera película de la serie, pero fue descartada por problemas de presupuesto.

Lo bueno es que cada película funcionaba en múltiples niveles: para quienes conocían las referencias originales, ofrecía el placer del reconocimiento; para quien no, actuaba como comedia física y verbal pura.

El casting perfecto

Nielsen fue elegido por la misma razón que otros actores conocidos por papeles serios: provocaba que la parodia seca sea aún más divertida. Antes de convertirse en el rey de la comedia, Nielsen había construido una carrera sólida en papeles dramáticos, incluyendo clásicos como Planeta prohibido (1956) y La aventura del Poseidón (1972).

Antes de convertirse en un rey de la comedia, Leslie Nielsen (centro) era conocido por sus papeles dramáticos

“No hubo improvisación en el set”, reveló Zucker después. “Leslie sabía dónde estaba el chiste y nunca intentó exagerar o guiñar el ojo. Confiaba plenamente en el guion”.

Para el papel de Jane Spencer, inicialmente se consideró a Bo Derek, pero fue Priscilla Presley quien finalmente consiguió el rol. “Era como cualquier chica que conocí en mi preparatoria”, recordó Zucker a The Hollywood Reporter. “Le dije que no tenía que preocuparse por ser graciosa, solo debía dejar que los diálogos hicieran el trabajo”.

Originalmente se consideró a Bo Derek, quien por entonces atraía todas las miradas como "La Chica 10", pero finalmente fue Priscilla Presley quien integró el elenco de La pistola desnuda Archivo

George Kennedy fue elegido después de hacer lobby durante meses para obtener el papel, ya que estaba molesto con los Zucker por haberlo dejado pasar para ¿Dónde está el piloto? El estudio insistió en incluir a un ganador del Oscar para dar visibilidad a la película.

Curiosidades y anécdotas

La filmación, que se extendió desde febrero hasta mayo de 1988, estuvo llena de desafíos y momentos memorables. La secuencia del estadio de béisbol se filmó en el Dodger Stadium, de Los Ángeles, aunque la película se presenta como un partido de los Angels. Los Dodgers permitieron usar su estadio, pero se negaron a que se mencionara en la película debido a objeciones sobre una escena de pelea.

Leslie Nielsen como el teniente Frank Drebin, un clásico eterno del humor Entertainment Pictures

En un cameo aparece John Houseman, ganador del Oscar por The Paper Chase, como instructor de manejo en una escena memorable. Houseman había colaborado con Orson Welles en la transmisión radial de La guerra de los mundos y en Ciudadano Kane, según IMDb.

El director David Zucker también tiene un cameo en los créditos iniciales, como un hombre que arregla un cuadro en la pared de su casa cuando el auto de la escuadra policial entra al pasillo.

Críticas y recepción

Para su estreno, el recordado crítico Roger Ebert le otorgó tres estrellas y media sobre cuatro y declaró que era “tan divertida como cualquier comedia estrenada ese año”. En Metacritic, la película obtuvo una puntuación de 76 sobre 100, basada en 13 expertos, con “críticas generalmente favorables”.

La película fue seleccionada por The New York Times como una de las 1000 mejores jamás hechas. En su primer fin de semana, ocupó el primer lugar en taquilla en los Estados Unidos y Canadá, con una recaudación de 9.3 millones de dólares.

El éxito de la película original generó inmediatamente planes para secuelas. La franquicia completa de tres películas recaudó más de 216 millones de dólares en todo el mundo, según The Numbers. Las secuelas The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991) y The Naked Gun 33⅓: The Final Insult (1994) mantuvieron el mismo elenco principal y estilo de humor.

The Naked Gun 2½ recaudó 86.9 millones de dólares a nivel mundial, aunque recibió menos elogios críticos que la original. En 2009 se reveló que una cuarta película protagonizada por Leslie Nielsen estaba en desarrollo como secuela directa para televisión, titulada The Naked Gun 4: Rhythm of Evil, pero fue cancelada por razones financieras.

El impacto cultural duradero

Varios años después del estreno de la película, cuando la reina Isabel II asistió a un partido entre los Oakland y los Baltimore Orioles, en Baltimore, algunos canales de noticias mostraron, en broma, el metraje de esta película con la imitadora de la reina lanzando la primera pelota.

Después de la muerte de Leslie Nielsen (der.), en 2010, ESPN publicó un obituario falso para “Enrico Pallazzo”, el cantante de ópera al que Frank Drebin, el personaje de Nielsen, secuestra y suplanta en un partido de béisbol Photo 12

Leslie Nielsen conoció a la verdadera reina Isabel II en 2005. Después de la muerte del actor, en 2010, ESPN publicó un obituario para “Enrico Pallazzo”, el cantante de ópera al que Frank Drebin, el personaje de Nielsen, secuestra y suplanta. “Un verdadero hombre del Renacimiento, Enrico Pallazzo arbitró el juego después de interpretar el himno nacional...”, decía el falso obituario, en alusión a la disparatada escena en el estadio.

Una nueva generación

Este año llegó a los cines una nueva entrega, dirigida por Akiva Schaffer y protagonizada por Liam Neeson como Frank Drebin Jr. El elenco incluye a Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand y Danny Huston.

Liam Neeson en ¿Y dónde está el policía?, una nueva versión de La pistola desnuda Paramount Pictures - Paramount Pictures

Sin embargo, los creadores originales no participaron en este proyecto. “Debería estar escribiéndolo”, declaró Zucker a The Hollywood Reporter. “Nos han excluido por completo”.

Como reflexiona Zucker: “Me alegra que haya durado tanto. Sigue siendo divertida, así que estoy muy orgulloso”. En una época en la que las comedias luchan por encontrar su lugar en un Hollywood dominado por superhéroes y franquicias de gran presupuesto, La pistola desnuda permanece como una película en la que el absurdo bien ejecutado, los gags visuales y la actuación inexpresiva perfecta pueden crear arte duradero, que conecta con nuevas generaciones de espectadores.