Streaming: la versión live action de Mulán cosecha tantos halagos como críticas

Pasó un año desde que se estrenó el primer trailer de la versión con actores y escenarios reales de la reversión live action de Mulán (1998). Después de varios retrasos en su estreno, como consecuencia del cierre forzoso de miles de salas de cine de todo el mundo por la pandemia de coronavirus, Disney descolocó al sector al anunciar su estrategia al realizar estrenos en su flamante plataforma de streaming.

En uno de los momentos más críticos en la historia de la exhibición de películas, con un futuro incierto para la industria, la película se verá en gran parte del mundo directamente en Disney+. De hecho, el film protagonizado por Liu Yifei ya se encuentra disponible desde hoy, por un costo adicional, en la plataforma que hará pie en América Latina en noviembre de este año.

Los resultados de este experimento podrían definir el futuro de la exhibición del cine familiar y de pochoclos. Sin embargo, es difícil medir si el impacto de la pantalla gigante y la sala oscura podrá suplantarse por el sillón, la televisión y la casa. Más allá de que cada día los televisores tengan mejor calidad y más tamaño, hay algo de la magia del cine que no es fácil de suplantar. Es por eso que esta prueba será determinante para pensar en cómo seguirá la industria de cara a las consecuencias postpandemia.

La nueva versión de Mulán, dirigida por la neozelandesa Niki Caro (Whale Rider, película que narraba la historia de una niña maorí dispuesta a desafiar las leyes de los suyos para ser ella una líder), hace una relectura del clásico de Disney que no le ha cerrado a todos.

Con colores, tejidos, pájaros y mensajes de empoderamiento femenino, Caro convierte la historia de esta guerrera que desafía las tradiciones de su pueblo y a su familia, en una fantasía oriental donde la sororidad cobra otra dimensión, según El País. Una de las escenas mejor terminadas del film, suma el medio, es el encuentro entre la bruja mala (Gong Li) y Mulán (Liu Yifei). Además destacan el humor, su tendencia a resaltar los lazos familiares y al vínculo padre-hija.

Sin embargo, no todas son buenas críticas para este film. Inkoo Kang, de The Hollywood Reporter, destaca su estética, captada en su mayoría en China y Nueva Zelanda, donde se grabó, y es durísimo con el resto del film. "Es una película creativamente aprensiva, con una serie de trillados guiños de Disney y una enervante falta de resonancia emocional. No es de extrañar que confíe tanto en la película animada de 1998 para sus pistas musicales: la nostalgia de los fragmentos instrumentales son la única razón para sentir algo", reza su reseña. Algo con lo que coincide Manohla Dargis, quien escribe en The New York Times que la película "aborda el género con más audacia que la guerra"."La directora Caro tiende a exagerar y a distraerse; ella agita una conversación con tomas en picada desde diferentes ángulos. Si ella navega satisfactoriamente por el género es otra pregunta, una que será mejor respondida por las niñas y mujeres que anhelan más personajes que se parezcan a ellas y les hablen".

Otros críticos se han mostrado más amables con el film, como Beth Webb, de Empire."Mulán no es solo la mejor película de live action de Disney al día de hoy sino que también es un espectáculo deslumbrante y conmovedor", opina la especialista.

Mulán aún no tiene fecha de estreno en América Latina, ni tampoco está claro si para poder verla habrá que pagar un plus por sobre el abono que tendrá la plataforma de streaming o si tendrá un "tradicional" paso por los cines.