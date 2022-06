Lightyear: Chris Evans, Taika Waititi y los motivos por los que el nuevo film de Pixar es un impensado retrato de los tiempos que corren

Como si fuera una serie de muñecas matrioskas, o una puesta en abismo, Lightyear es una película que existe dentro del universo de otra película: Toy Story. Es la historia que inspiró, dentro de la diégesis en la que viven Buzz, Woody, y compañía, a alguna empresa para fabricar al astronauta/muñeco favorito de Andy. Lo que en Toy Story era apenas algo accesorio para la historia principal, apenas una excusa para presentar al antagonista de Woody, en 2022 se convirtió en un largometraje que cuenta cómo era la ficción en la que se inspiraba Buzz Lightyear, el juguete. Con la nueva película de Pixar los espectadores tienen la oportunidad de conocer cómo es “la película favorita de Andy, su propia Star Wars, la historia que definió a su generación”, como define Angus McLane, director del film que llega a los cines este jueves .

No es que Lightyear haya sido concebida por el equipo creativo original detrás de la primera película de los juguetes: casi ninguno de sus directores o guionistas está involucrado en esta nueva aventura. John Lasseter, director de Toy Story, renunció a la empresa en 2019 cuando aparecieron denuncias de acoso en su contra. Joss Whedon, uno de los guionistas (y director de Los Vengadores), también recibió denuncias por maltrato laboral durante el rodaje de Liga de la Justicia. Tampoco estuvieron involucrados los guionistas Andrew Stanton o Joe Ranft. Del equipo creativo original solo permanece Pete Docter, ahora como productor ejecutivo de Lightyear.

En la película de 1995, que catapultó al estudio de animación al centro de la atención de Hollywood (y del mundo), Buzz Lightyear era un juguete más moderno y sofisticado que el cowboy Woody. La diferencia era que Buzz estaba convencido de que era un agente espacial en una misión interplanetaria, mientras que sus pares eran conscientes del rol que ocupaban. En un plano simbólico, la competencia entre los muñecos por la atención de un niño también reflejaba la tensión entre los dos géneros más antiguos en la historia del cine: el western y la ciencia ficción. Pero, más allá de los guiños para los seguidores de Toy Story, Lightyear cuenta una historia diferente .

Quien le da voz a Buzz es Chris Evans, el Capitán América en las películas de Marvel, que reemplaza a Tim Allen, el actor original detrás del personaje animado durante cuatro películas y varios cortometrajes. Si bien esta es una nueva producción del estudio que creó las primeras dos películas de la saga de los juguetes que hablan, Buscando a Nemo o Ratatouille, tampoco Pixar es lo mismo: la compañía fue adquirida por Disney en el año 2006, cuando la industria de los parques de diversiones estaba en proceso de expansión comprando otros estudios cinematográficos. Esta película marca el regreso de Pixar a las salas de cine, después de que Disney decidiera estrenar Soul, Luca y Red, directo a su servicio de streaming .

La idea para hacer Lightyear surgió en una reunión de inversores en Disney, en el año 2014. El elegido para dirigirla fue Angus McLane, codirector de Buscando a Dory, un animador que empezó a trabajar para Pixar en 1997 (un año después de haber sido rechazado por la misma empresa por no reunir las calificaciones necesarias para el puesto al que aplicaba), en Toy Story 2. No esconde que su pasión trabajar en Pixar y poder hacer una película de aventuras que refleje la crisis que siempre tiene Buzz para reconocer la realidad de su entorno.

Así como el estudio cambió, también lo hizo el mundo a su alrededor, y Lightyear canaliza la obsesión por el paso del tiempo como uno de los temas centrales que construyen el relato . Buzz Lightyear, el intrépido aventurero especial que no tiene paciencia con los novatos, se encuentra varado junto con su tripulación en un planeta muy alejado de la Tierra. La misión para Buzz es encontrar el camino a casa pero, como si fuera Interestelar de Christopher Nolan, el mayor enemigo es el reloj. La pregunta que subyace en la aventura es si es deseable restablecer el orden que alguna vez reinó, con el consecuente precio a pagar que significa embarcarse en cada intento por enmendar los errores que dejaron a todos como náufragos en un planeta más hostil.

Si para crear a Woody Toy Story tenía como referencia a cualquier cowboy clásico del cine y la televisión como inspiración, las referencias para Buzz Lightyear nunca fueron tan claras en cuanto a actores, porque el cine de ciencia ficción no tuvo íconos como Clint Eastwood o John Wayne. Chris Evans le respondió a LA NACION que su única referencia para componer al personaje fue Tim Allen, aunque nunca conoció en persona al actor que le dio la voz. Como Lightyear es una película de aventuras y ciencia ficción dentro del universo ficticio de Toy Story, la pregunta es si alguna otra película le sirvió al actor de Entre navajas y secretos para moldear la personalidad del nuevo Buzz.

Lightyear llega a los cines este jueves Pixar

“Además de Toy Story, mis otras referencias fueron el resto de las películas de Pixar”, aclaró Evans. Aunque WALL-E es la única historia de ciencia ficción hecha por Pixar, previa a Lightyear, el estudio sí tuvo varios títulos de aventuras o acción: Up, Los increíbles y Valiente, son algunos de los ejemplos. “ Me inspiré en las otras películas solo en términos para hacer un proyecto como este, porque si escuchás las películas de Pixar, sin ver la pantalla, escuchás que están llenas de vida y son auténticas. Después de mis primeras sesiones de grabación para Lightyear me di cuenta que se me escuchaba un poco apagado. Me di cuenta que se te permite condimentar un poco más, darle más color a la voz, nunca es demasiado ”, apuntó el actor.

Pero Chris Evans no es la única voz nueva en este universo cinemático de Toy Story. Taika Waititi, el actor y director neozelandés, es Mo Morrison, uno de los nuevos compañeros de Buzz. Aunque en 2020 ganó un Oscar como guionista por Jojo Rabbit, Waititi reconoce en el miedo y la falta de experiencia de su personaje animado, que ante las situaciones más adversas lo primero en lo que piensa es en rendirse, una versión suya más joven a la que —aclara— no tiene intenciones de volver. “Creo que siempre habrá algo tuyo en los personajes, aunque sea la voz, pero soy creyente en el guion, y la improvisación solo surge cuando hay un problema en él, así que me apegué a lo que ya estaba escrito”, respondió el creador de Casa vampiro cuando se le preguntó si pudo agregar algún aporte propio para el desarrollo de su personaje. Waititi acaba de finalizar la postproducción de Thor: Amor y trueno, película que él mismo dirige: “Si les gusta el cine de animación les va a encantar la nueva película de Thor, tiene mucha animación”.

Chris Evans y Taika Waititi en la primer londinense de Lightyear Dave J Hogan - Getty Images Europe

El cine, que funciona como espejo del mundo, también cambió. En marzo, los empleados de Pixar denunciaron que Disney censuraba de sus películas cualquier demostración de afecto entre parejas homosexuales. La denuncia llegó luego de que el CEO de Disney, Bob Chapek, dijera que la política más inclusiva que la empresa podía hacer era “crear un mundo más inclusivo a partir del contenido que se produce”. Los comentarios de Chapek fueron en respuesta al debate por una ley que intentaba prohibir la enseñanza de orientación sexual e identidad de género en las escuelas de Florida, impulsada por políticos que recibían donaciones por parte de Disney. “Incluso si crear contenido LGBTQ+ fuera la respuesta contra una legislación discriminadora, la corporación Disney no nos deja hacerlo”, respondía la carta abierta de Pixar en redes sociales. Lightyear es la primera película del estudio que tiene una pareja de lesbianas que se dan un beso en pantalla. La decisión de restaurar esa escena, que hace que varios países árabes prohíban el estreno de la película en cines , llegó después de la polémica en Florida .

Izzy Hawthorne (Keke Palmer) y Buzz Lightyear (Chris Evans), en una escena del film Pixar

Sobre la pregunta acerca de las generaciones distintas que vieron Toy Story en el cine, y ahora pueden ver Lightyear, Chris Evans respondió: “Esta película va a resonar con el corazón de la audiencia porque estamos regresando a algo familiar, aunque se trate de una generación distinta de la que disfrutó Toy Story. Pixar fue innovador no solo por el estilo de animación en computadora, también por sus personajes y formas de narrar historias”.