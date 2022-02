Lluvia de estrenos: Netflix anticipó 39 de sus grandes apuestas en cine para este año

Netflix adelantó su ambicioso plan de estrenos de cine para 2022 con un tráiler que en algo más de tres minutos condensa los títulos de 39 películas . Y al parecer ese no será el número final de lanzamientos que el gigante del streaming tiene previsto sumar a su plataforma durante este año.

La presentación, que ya puede verse en YouTube y otros espacios de redes sociales, comienza con imágenes de El proyecto Adam, uno de los estrenos más inminentes, y culmina con el primer (y fugaz) anticipo de la secuela de Entre navajas y secretos (Knives Out 2), con una panorámica de una ciudad sobre el Mediterráneo, el desfile sobre la pasarela de un barco de varios personajes y un primer plano de Daniel Craig, ya liberado de James Bond, dispuesto a esclarecer como detective otro complicado caso policial, como ocurrió en el film original de 2019.

En ningún caso el tráiler indica cuáles serán las fechas precisas de estreno de cada una de las películas mencionadas, con la excepción de El proyecto Adam, una comedia de acción, aventuras y ciencia ficción en la que Ryan Reynolds viaja en el tiempo y trata de “salvar el futuro” en compañía de su versión más joven y de su ya fallecido padre (Mark Ruffalo), anunciada para el 11 de marzo.

Para unir todas estas novedades en un solo mensaje, la plataforma eligió la original manera de hacer que los protagonistas de algunos de estos títulos (Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Jamie Foxx, Mark Wahlberg, Queen Latifah, Kerry Washington, Halle Berry, Charlize Theron) hablen a cámara sobre lo que puede esperarse de estos lanzamientos mientras actúan en ellos. Un recurso visual que asocia realidad con ficción.

Las imágenes de cada película no duran más que unos segundos, pero algunas de ellas ya acumulan considerable expectativa desde hace tiempo. Entre ellas, El hombre gris, una aventura de espionaje internacional dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo (Avengers: Endgame, Misión de rescate), con Ryan Gosling (al que vemos en medio de una espectacular persecución en el techo de un tranvía en alguna capital europea), Chris Evans y Ana de Armas.

Henry Cavill vuelve a ponerse en la piel de Sherlock Holmes instagram

Otra persecución, pero en auto y con ribetes fantásticos, tiene como protagonista en Day Shift a Jamie Foxx, un empleado de limpieza cuya principal ocupación es cazar vampiros. El toque fantástico de los próximos estrenos de Netflix aparece también en Slumberland, de Francis Lawrence (Los juegos del hambre), con el viaje de una niña a través de un mundo de sueños acompañado por un extraño fugitivo (Jason Momoa).

Y también en The School of Good and Evil, de Paul Feig (Damas en guerra), con Charlize Theron y Kerry Washington dentro de una institución en la que los alumnos son educados para transformarse en héroes y villanos de cuentos de hadas.

También habrá mucho de fantasía en las películas animadas que Netflix anuncia para este año. Apenas un par de imágenes (segundos, nada más) del largamente esperado Pinocho de Guillermo del Toro, encabezaron este anticipo que incluye también Wendell & Wild, la nueva película del gran Henry Selick (Coraline, El extraño mundo de Jack) en su clásico mundo de terror y animación cuadro a cuadro, y The Sea Beast, de Chris Williams (Grandes héroes), relato de amistad entre una chica y un monstruo salido de las profundidades marinas.

Ryan Gosling durante el rodaje de El hombre gris en Praga Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Entre los títulos anunciados por Netflix se destacan The Mother, con Jennifer Lopez como una asesina a sueldo que escapa del anonimato para proteger a su hija; The Mothership, con Halle Berry otra vez al frente de una aventura de ciencia ficción con connotaciones familiares, y Spiderhead, de Joseph Kosinski (Tron), thriller futurista en el que el duro Chris Hemsworth se somete a un experimento médico para acortar su permanencia en la cárcel y empieza a vivir nuevas emociones. También se anuncia Enola Holmes 2, con el regreso de Millie Bobby Brown al mundo fantástico que vive en la Inglaterra de fines del siglo XIX como la hermana joven y rebelde de Sherlock Holmes (Henry Cavill).

También hay comedias como Time Me, de John Hamburg, con Mark Wahlberg y Kevin Hart; el regreso de Adam Sandler como un basquetbolista caído en desgracia que sueña con volver a la NBA en Hustle, y la reaparición de Lindsay Lohan como protagonista de una comedia romántica ambientada en Navidad.