Premios Oscar 2022: cuándo se conocen las nominaciones y cómo será el anuncio

El primer ejemplo genuino de diversidad que la Academia de Hollywood tiene para mostrar es el geográfico. Tras cerrarse este jueves 3 el plazo para votar a los nominados para el Oscar 2022 se anunció oficialmente que este año fue superado el récord histórico de votantes y que los sufragios fueron emitidos desde 82 países distintos.

Así lo confirmó Dawn Hudson, CEO de la Academia, sin especificar el número exacto de miembros de la entidad que emitieron el voto este año. Están habilitados para hacerlo 9487 personas, un número sin precedentes en toda la historia de la entidad y en los 94 años del Oscar . La Academia de Hollywood cuenta actualmente con un total de 10.487 integrantes, entre los cuales aparecen excluidos del sufragio quienes tienen carácter émerito.

Más allá de la falta de precisiones en el número final, lo cierto es que este año los elegidos del Oscar contarán con un respaldo en cantidad de votos jamás alcanzado hasta ahora. El tiempo para votar a los nominados se cerró este jueves 3 de febrero , la suerte está echada y los candidatos al premio serán revelados en la mañana del próximo martes 8 por la actriz Tracee Ellis Ross (Black-ish) y el veterano actor, cantante y autor Leslie Jordan (Will & Grace) en la madrugada de Hollywood.

Tracee Ellis Ross, la hija de Diana Ross, anunciará el próximo martes los nominados al Oscar GROSBY GROUP

El anuncio se hará, al igual que en los últimos años, en dos partes y podrá seguirse en directo desde los sitios oficiales de la Academia (oscar.com y oscars.org) y sus cuentas de YouTube, Twitter y Facebook. A las 10.18 hora argentina (las 5.18 de la madrugada en Los Ángeles) se conocerán los nombres de los nominados en las siguientes categorías: actor y actriz de reparto, guion original y adaptado, cortometraje, cortometraje animado, vestuario, música original y sonido.

A las 10.31, hora argentina, se espera el anuncio de los candidatos para las restantes categorías: película, director, actor protagónico, actriz protagónica, fotografía, cortometraje documental, largometraje documental, edición, dirección de arte, película internacional, película animada, canción original, maquillaje y peinado, efectos visuales.

La carrera hacia el Oscar sigue marcada este año por la visible ausencia de favoritos en la mayoría de las categorías principales. Todo indica que la incertidumbre continuará hasta el final del recorrido, que tendrá su instancia más decisiva entre el 17 y el 22 de marzo, plazo establecido para que los miembros de la Academia voten por los ganadores. Las nominaciones al Bafta (equivalente británico del Oscar) conocidas este jueves no hicieron más que sostener todas las incógnitas .

El veredicto de los casi 7000 integrantes de la Academia Británica, sin embargo, podría anticipar y corroborar algunas tendencias firmes. La mayor cantidad de nominaciones (11 en total) correspondieron a Duna, que consolida sus aspiraciones para el Oscar en los rubros técnicos. Le siguieron El poder del perro (ocho), Belfast (seis), Licorice Pizza y Amor sin barreras (cinco cada una).

Todas ellas seguramente tendrán un lugar el próximo martes entre las 10 nominadas al Oscar como mejor película. El Bafta no tiene las mismas características, porque sigue con el criterio tradicional de nominar solo a cinco títulos como aspirantes al premio de mejor película. Este año quedaron allí Belfast, Duna, Licorice Pizza, El poder del perro y No mires arriba.

Duna, firme candidata a sumar nominaciones al Oscar sobre todo en los rubros técnicos

La otra película que sumó cinco nominaciones en total para el Bafta es Sin tiempo para morir, la más reciente aventura cinematográfica de James Bond, cuyo significado (es la número 25 de la historia de 007, que cumple 60 años en 2022, y además es la despedida de Daniel Craig como Bond) es muy alto en términos simbólicos para los británicos. La mayoría de los pronósticos del Oscar no la incluye entre los aspirantes más firmes a ocupar un lugar como nominada a mejor película, pero varios expertos no descartan que por primera vez una película de 007 reciba ese reconocimiento.

El Bafta suele anticipar algunos de los comportamientos de los votantes del Oscar. Por eso, los observadores se detuvieron en el detalle de que por segunda vez Kristen Stewart quedó afuera de los candidatos a un premio importante. Después de haber sido marginada en las candidaturas del Sindicato de Actores, Stewart tampoco aparece entre los nominados para el Bafta 2022 a mejor actriz por su aplaudida personificación de Lady Di en Spencer, que llegará a los cines de la Argentina el jueves 17 de febrero.

Lo ocurrido esta categoría puede anticipar sorpresas para las nominaciones al Oscar. Aparecen nominadas al Bafta actrices inesperadas como Alana Haim (Licorice Pizza), Emilia Jones (CODA: señales del corazón) y la noruega Renate Reinsve (The Worst Person in the World). Por el lado de los actores protagónicos la cosa está más clara, con Will Smith (Rey Richard: una familia ganadora) ratificando en el Bafta su condición de enorme favorito al Oscar.

Por lo que sugiere el reparto de nominaciones al Bafta habrá también que prestar atención a algunos otros nombres con vistas al anuncio del próximo martes: Ruth Negga (Claroscuro) como actriz de reparto; Mike Faist (Amor sin barreras) como actor de reparto, y el japonés Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car) como director.