Recomendados: series y películas basadas en escándalos y denuncias sexuales

Durante los últimos años, el cine y la televisión representaron diferentes historias basadas en denuncias de abuso, acoso, e incluso vínculos sexuales que habitaban en la clandestinidad. Y el buen recibimiento que tuvo Pam & Tommy, puso en evidencia el interés del público por descubrir las tramas ocultas detrás de escándalos sexuales de distinta índole. Por ese motivo, a continuación un repaso por varios títulos que vale la pena descubrir, o volver a ver.

Impeachment: American Crime Story

La tercera temporada de la serie antológica producida por Ryan Murphy, se dedicó a retratar el caso Monica Lewinsky. Tomando como base el libro de investigación Una vasta conspiración: la verdadera historia del escándalo sexual que casi derrocó a un presidente, la trama explora el affaire entre Lewinsky y Bill Clinton, y las grandes consecuencias que derivaron de ese episodio, cuando todo salió a la luz. A lo largo de los diez capítulos que la integran, la temporada cuenta lo mucho que esa relación afectó no solo a Clinton y a su matrimonio, sino también a su poder en la Casa Blanca. El escándalo alrededor de Clinton y Lewinsky derivó en el que fue el primer juicio político a un presidente de Estados Unidos en casi un siglo, y que significó una investigación que se prolongó a lo largo de trece meses.

Con el fin de obtener la mayor veracidad posible, Murphy convocó a la propia Lewinsky, para que forme parte de la producción. Mediante un comunicado, la exbecaria explicó por qué decidió aceptar esa propuesta: “Estaba indecisa y, sinceramente, un poco asustada de firmar. Pero después de una larga reunión con Ryan, llegué a comprender aún más claramente cuán comprometido está en dar voz a los marginados en todo su brillante trabajo. Tengo el privilegio de trabajar con él y con las otras personas talentosas del equipo, y tengo el privilegio de tener esta oportunidad”. El elenco de Impeachment lo integran Beanie Feldstein como Monica Lewinski, Edie Falco como Hillary Clinton y Clive Owen como Bill Clinton.

Impeachment: American Crime Story está disponible en Netflix.

A Very English Scandal

Hugh Grant cosechó grandes críticas por su interpretación como Jeremy Thorpe, un político liberal que durante la Inglaterra de los años sesenta, mantuvo oculto su vínculo amoroso con un hombre llamado Norman Josiffe (Ben Whishaw). En el marco de una ascendente carrera en el Parlamento, y en un período en el que la homosexualidad estaba penada en ese país, Thorpe procuraba mantener ese affaire bajo la alfombra, escondiéndose en un matrimonio y una vida familiar presuntamente feliz. Pero Josiffe decide patear el tablero, llamar a la esposa del político y revelarle toda la verdad oculta. A partir de ese momento, el amorío entre ambos cobra relevancia pública, hasta que a finales de los setenta, Thorpe toma una decisión impensada: elaborar un plan para matar a su antiguo amante. Ese intento de homicidio se convierte en el titular de todos los diarios ingleses, y el líder del Partido liberal ve cómo su trayectoria se pulveriza en cuestión de días.

A Very English Scandal es una de las grandes miniseries recientes de la BBC, y bajo la dirección de Stephen Frears, el relato encuentra el tono indicado (que oscila entre el drama, con ciertos toques de comedia negra), para desarrollar el escándalo sexual más relevante de la historia política inglesa de las últimas décadas.

A Very English Scandal está disponible en Pluto TV.

Paterno

El verdadero caso de Joe Paterno, generó un intenso debate con respecto a qué sucede cuando un hombre que goza de una excelente imagen pública, recibe el apoyo la sociedad, aún en el marco de una grave denuncia. Paterno (interpretado en el film por Al Pacino) era el entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Pensilvania. No solo era el director técnico colegial con más campeonatos obtenidos en ese país, sino que también se trataba de un hombre muy querido y admirado por los vecinos, por sus jugadores y por los familiares de todos los jóvenes que entrenaban bajo su dirección.

Pero en 2011, esa intachable trayectoria se ve comprometida cuando Jerry Sandusky, uno de sus asistentes, recibe numerosas denuncias por pedofilia. Sandusky trabajaba desde hacía años con el entrenador, y luego de una investigación, la justicia concluyó que Paterno estaba al tanto de esos actos de abuso contra menores. Y aunque la ley encontró pruebas que demostraban que el veterano entrenador había encubierto lo que sucedía, una gran cantidad de personas nunca dejó de reunirse alrededor de su hogar, para manifestarle un apoyo incondicional.

Paterno está disponible en HBO Max.

En primera plana

Seguramente lo que más estremece de En primera plana es descubrir cómo una investigación concentrada en Boston terminó por denunciar un sistema que se replicaba en todo el mundo. El film retrata el minucioso trabajo de un grupo de periodistas, cuyo objetivo inicial consistía en comprobar la veracidad de unas denuncias por abuso de menores, presuntamente perpetrados por curas católicos. Poco a poco, los protagonistas encuentran pruebas concluyentes sobre la culpabilidad de los religiosos, sin pensar que eso terminaría por exponer un perverso sistema con el que la Iglesia católica, encubría sistemáticamente cualquier tipo de episodio de esa índole, ocurriera en el país que ocurriera.

En primera plana es una película contundente, un vehículo de denuncia feroz que no descuida el pulso del relato, ni el nervio que supone profundizar en una investigación que les significó a esos periodistas el repudio de un sector de la sociedad.

En primer plana está disponible en Apple TV+.

Leaving Neverland

Pocas producciones instalaron una discusión tan polarizada, como la que dejó Leaving Neverland. En esta miniserie documental de dos episodios, Wade Robson y James Safechuck, relatan en detalle cómo fueron presuntamente abusados por Michael Jackson, cuando eran apenas unos niños. A lo largo de sus casi cuatro horas de duración, ellos revelan qué sucedía dentro de Neverland, el fastuoso rancho del cantante, y cómo él manipulaba al entorno de esos menores para ganar la confianza de todos. Y mientras una parte de la opinión pública decidió revaluar la obra de Jackson a la vista de esas denuncias, y algunas radios retiraron del aire sus canciones, un grupo opuesto cuestionó los testimonios de Safechuck y Robson, destacando inconsistencias en sus relatos, y hasta produciendo un documental que reivindicaba la figura del músico (titulado Michael Jackson: Chase the Truth, y disponible en Apple TV+).

A partir de Leaving Neverland, Michael Jackson fue palabra prohibida para algunos, mientras que para otros el llamado Rey del Pop se convirtió en una bandera que defender a muerte. Y si bien cada espectador asumirá la posición que considere, el documental no deja de ser una pieza demoledora que no deja indiferente a nadie.

Leaving Neverland está disponible en HBO Max.

Lo que se viene: Anatomy of a scandal

Michelle Dockery en Anatomy of a Scandal

El productor David E. Kelley (responsable de Big Little Lies), coordinó esta serie de seis episodios que cuenta distintos escándalos que involucraron a la clase alta de Inglaterra, desde poderosos hombres de negocios hasta prestigiosos políticos. Aunque la serie parte de historias de ficción, la autora del libro en el que se basa esta producción, la periodista Sarah Vaughan, confesó en una oportunidad: “Yo pude ver cómo nacían y crecían distintos escándalos sexuales que involucraban a los políticos. Yo estaba presente cuando el News of the World denunció al Ministro de interior, David Blunckett, de tener una aventura con una editora de The Spectator. Hasta vi a Boris Johnson negar alegremente su affaire con Petronella Wyatt, para luego admitir que había mentido”.

De ese modo, si bien Anatomy of a Scandal no usará nombres reales ni oficializará el material en el que se basa, sus historias estarán íntimamente ligadas a varios hechos reales. Esta ficción es una de las mayores apuesta de Netflix del 2022, contará con el protagónico de Sienna Miller y Michelle Dockery, y llegará a la plataforma streaming el próximo 15 de abril.