El actor Macaulay Culkin suele no tener filtro cuando se explaya sobre los pormenores de Hollywood, y desliza siempre algunas "perlitas" de la relación de amor/odio que mantiene con esa industria. En una reciente entrevista con la revista Esquire, el protagonista de Mi pobre angelito reveló que fue al casting de la película nominada al Oscar de Quentin Tarantino, Había una vez...en Hollywood, y que falló en la audición.

"No importa cuánto actúe como un viejo cascarrabias, todavía es divertido de vez en cuando salir a jugar", comenzó diciendo sobre qué lo motivó a hacer su primer casting en ocho años.

"Fue un desastre. Yo mismo no me hubiera contratado. Soy terrible en las audiciones", se sinceró, pero rescató la experiencia, describiéndole como "positiva" por haber vuelto al ruedo de los castings. De todas maneras, se guardó el nombre del papel por el que audicionó y si Tarantino estaba presente.

Había una vez...en Hollywood fue nominada a 10 premios de la Academia y se llevó dos estatuillas: mejor actor de reparto para Brad Pitt, y mejor diseño de producción.

En otra oportunidad, Culkin había dado cuenta en el podcast de Joe Rogan, Experience, de una decisión profesional que afectó su carrera: en 2007 fue convocado por CBS para protagonizar The Big Bang Theory. Según la versión de Culkin, le propusieron formar parte de la serie en nada menos que tres oportunidades, pero rechazó la oferta sistemáticamente.

"Dije que no porque la premisa era 'bueno, se trata de dos chicos nerds que son astrofísicos y de una chica linda que vive con ellos'. Así hablaron de la propuesta, por lo que dije 'gracias, estoy bien'. Luego volvieron a proponérmelo y dije 'no, no, no, me siento halagado, pero no', y después pasó de nuevo, e incluso mi manager me pellizcaba el brazo", reveló el actor, quien no se sintió muy impresionado por la historia de la sitcom que se convertiría en un éxito descomunal, y que tiene un spin off, Young Sheldon.

Su relación con Michael Jackson

En la misma entrevista con Esquire, Culkin, de 39 años, habló sobre su vínculo con el Rey del Pop, que estuvo por años bajo la lupa tras las denuncias de pedofilia que pesaron contra el cantante. "Mirá, voy a contar la verdad: a mí nunca me hizo nada y yo tampoco lo vi hacer nada con nadie", aseguró el actor. "A esta altura, no tengo ningún tipo de razón para guardarme las cosas, el hombre ya falleció", contó.

"Creo que en caso de que algo hubiese pasado, ahora sería un buen momento para contarlo, no tendría ningún problema en hacerlo. Pero no. Nunca vi nada, y nunca me hizo nada", manifestó sin vueltas, y añadió que es muy amigo de su ahijada, Paris Jackson, hija de Michael.