El desgarrador mensaje con el que Macaulay Culkin despidió a Catherine O’Hara

La muerte de Catherine O’Hara este viernes 30 de enero trajo múltiples repercusiones en el mundo de Hollywood, sobre todo en quienes trabajaron con ella. Macaulay Culkin es uno de ellos. El actor fue quien interpretó a Kevin, el hijo de Kate McCallister, el personaje que interpretó la actriz canadiense en Mi pobre angelito, la entrañable película navideña que permanece intacta en el recuerdo de millones de personas.

Catherine O'Hara tenía 71 años (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) Scott A Garfitt - Invision

Mediante su cuenta de Instagram, el actor estadounidense de 45 años publicó dos imágenes junto a Catherine. La primera se trató de una escena que compartieron en la cinta de la década de los 90. Mientras que la otra casi similar, pero lejos de los sets, muestra cuando se reencontraron en público durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En Mi pobre angelito, la actriz que interpretaba a la madre de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) era mucho más joven de lo que sus fans creían (Foto: Redes Sociales)

Con 33 años de diferencia entre una fotografía y otra, Culkin escribió: “Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”.

El recuerdo que compartió Culkin y que emocionó a todos (Foto: Captura Instagram/@culkinmania)

Noticia en desarrollo...