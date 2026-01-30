El desgarrador mensaje con el que Macaulay Culkin despidió a Catherine O’Hara
El actor que dio vida a Kevin en Mi Pobre Angelito publicó una sentida carta para homenajear a la actriz; “Pensé que teníamos tiempo”, dijo
- 2 minutos de lectura'
La muerte de Catherine O’Hara este viernes 30 de enero trajo múltiples repercusiones en el mundo de Hollywood, sobre todo en quienes trabajaron con ella. Macaulay Culkin es uno de ellos. El actor fue quien interpretó a Kevin, el hijo de Kate McCallister, el personaje que interpretó la actriz canadiense en Mi pobre angelito, la entrañable película navideña que permanece intacta en el recuerdo de millones de personas.
Mediante su cuenta de Instagram, el actor estadounidense de 45 años publicó dos imágenes junto a Catherine. La primera se trató de una escena que compartieron en la cinta de la década de los 90. Mientras que la otra casi similar, pero lejos de los sets, muestra cuando se reencontraron en público durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Con 33 años de diferencia entre una fotografía y otra, Culkin escribió: “Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”.
Noticia en desarrollo...
