Hace más de tres décadas cuando se acerca diciembre y los relatos navideños se adueñan de las pantallas, comienza, según contó en varias oportunidades Macauley Culkin, la temporada alta de reconocimiento callejero para el actor de 46 años que desde 1990 es Kevin McCallister, el Pobre angelito de la taquillera película familiar. Un fenómeno popular global que 36 años después de su estreno sigue estando presente en la lista de películas imprescindibles de varias generaciones. Un hecho que los estudios Disney-dueños de los derechos de la historia desde que adquirieron Fox, productores iniciales del film- y el propio Culkin ahora parecen estar dispuestos a poner a prueba. Hace pocos días, se conoció la noticia, aún no confirmada por los principales protagonistas, de que el actor está trabajando junto a Seth Rogen y Evan Goldberg para desarrollar una secuela enfocada en Kevin ya adulto, padre y en medio de un conflicto que lo aleja de su familia para navidad.

Según el sitio especializado Puck, las conversaciones entre el estudio y Culkin comenzaron en julio de este año y avanzaron hasta el punto de reclutar como guionistas y productores a Rogen y Goldberg, responsables de películas como Supercool, Pineapple Express, Buenos vecinos y la premiada serie de Apple TV El estudio, entre otros exitosos proyectos de comedia.

Según la revista Variety, después de años de renegar e intentar separarse de su personaje más famoso, en los últimos tiempos Culkin cambió de idea sobre revisitar el papel que le cambió la vida a los diez años. Claro que aunque aceptó interpretarlo para una serie de publicidades navideñas para McDonald’s lanzadas hace pocos días y hasta participó de proyecciones del film junto a sus fanáticos, nadie estaba convencido de que fuera posible que considerara volver a ser Kevin para el cine. Incluso desconfiaban aquellos fans que participaron de su gira “Una noche nostálgica con Macaulay Culkin”, dónde el actor repitió que estaría dispuesto a hacerlo solo si se trataba del proyecto correcto.

Macauley Culkin volverá a ser Kevin McCallister en una continuación de Mi pobre angelito

De hecho, en esos encuentros con su público Culkin reveló la idea que tenía para una potencial secuela: Kevin es un adulto que está criando solo a su hijo-como viudo o padre divorciado-, e intentando equilibrar sus responsabilidades profesionales y familiares cuando el chico decide dejarlo fuera de su casa y crea trampas para evitar que pueda volver a entrar. Así, el concepto pondría a Kevin en el lugar de los ladrones que interpretaron Joe Pesci y Daniel Stern en la película original. Aunque no se sabe todavía si la potencial continuación se elaborará sobre esa idea sí está confirmado que Culkin formará parte del equipo de guionistas del nuevo film.

Macaulay Culkin, en una escena de Mi pobre angelito Archivo

“Hay algo que el personaje nunca perderá por más adulto que sea: su rechazo por la autoridad, la rebeldía que conectó con tantos chicos durante tantos años. Y con los grandes también porque no importa qué edad tengas, todos siempre tenemos un jefe”, le explicó el actor al sitio Collider hace pocas semanas cuando lo consultaron por su nueva campaña con McDonald’s. En esa charla, Culkin describió a Mi pobre angelito como “un gran arenero en el que jugar, especialmente ahora que sus espectadores originales crecieron y le transmitieron el amor por la película a toda una nueva generación”.

La famosa escena de Mi pobre angelito 2 en la que Kevin se cruza con Donald Trump, en el vestibulo del hotel Plaza, propiedad del ahora presidente de los Estados Unidos Home Alone 2

Aunque esta es la primera vez desde 1992, cuando se estrenó la secuela Mi pobre angelito 2 en la que Kevin volvía a separarse accidentalmente de su familia durante las fiestas aunque esa vez en Nueva York, que su protagonista está dispuesto a volver a interpretarlo, durante años la historia continuó sin él con resultados bastante mediocres. En 1997 se lanzó un tercer film, un relanzamiento del original protagonizado por Alex D. Linz que tampoco contaba con la dirección de Chris Columbus, responsable de las dos primeras películas, pero sí tenía un guion escrito por John Hughes, el creador de la trama original. Desde entonces hubo otras dos películas de Mi pobre angelito hechas para la televisión y una tercera, Mi pobre y dulce angelito, estrenada en 2021 en Disney+.

Triste ausencia

Catherine O'Hara, la actriz que interpretaba a la madre de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) en la saga original, falleció este año a los 71 años (Foto: Redes Sociales)

Como suele suceder cuando hay rumores del regreso de un personaje tan querido y popular como Kevin McCallister, no todo el mundo festeja la buena nueva. En el caso de Mi pobre angelito, el mayor reparo lo planteó Columbus incluso antes de las últimas novedades. En una entrevista con el programa Entertainment Tonight en 2025 el director de las primeras dos entregas de la saga navideña dijo que sería mejor que no se intentara “recapturar la magia del éxito de 35 años atrás”. Y más recientemente Columbus, que no está involucrado en el relanzamiento, dio una explicación más amplia respecto a su desacuerdo con un posible regreso debido a una ausencia imposible de superar. “El corazón de la película eran Catherine O´Hara y Macaulay, si alguien alguna vez quiso hacer una secuela con posibilidad de triunfar necesitaba tenerlos a ellos y desafortunadamente eso ya no puede pasar”, le dijo el director a Variety hace pocos días, haciendo referencia a la muerte ocurrida este año de la actriz que interpretaba a la mamá del angelito. “Siempre dije que Catherine era el 50 por ciento de la película. Sin Macauley y sin ella no hay historia porque son el centro emocional del film”, insistió el director que, consultado por la prensa de Hollywood tras conocerse la novedad del proyecto a fines de la semana pasada, prefirió no hacer declaraciones.