En medio del escándalo que protagoniza desde hace varios años con Wanda Nara, su exesposa y madre de sus dos hijas menores, Mauro Icardi logró un triunfo judicial. Es que la Justicia le otorgó una medida perimetral que solicitó en contra de Martín Migueles [actual novio de la mediática], con quien protagonizó un tenso cruce a principios de este mes en su casa de Nordelta.

Wanda Nara y Mauro Icardi una vez más enfrentados (Foto: Instagram @wanda_nara/@mauroicardi)

La noticia fue confirmada este viernes en Intrusos (América TV), donde explicaron que la resolución salió luego de que la Justicia rechazara en una primera instancia el pedido por lo ocurrido el 6 de noviembre, algo que, según se señala en el informe, “para la Justicia era como una medida apresurada”. Sin embargo, “ante la apelación de Francisco Neto, el abogado penalista de Mauro Icardi, salió este impedimento, esta prohibición de contacto”.

En el texto del fallo se detalla que a Migueles se le impone “la prohibición de acercamiento a menos de 100 m del señor Mauro Manuel Icardi” y también “a menos de 300 m del domicilio de Mauro Icardi, en el barrio de La Isla... en la localidad de Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, como también de cualquier lugar donde aquel pudiera hallarse o mudarse en su lugar de residencia”. La medida rige por 45 días y, tal como aclararon en el ciclo, “no nombra a las hijas, que él pedía para él y para sus hijas”, ya que “para las niñas todavía no está resuelto”.

La decisión se dio luego del tenso intercambio que tuvieron a principios de este mes, el mismo que el exdelantero del Galatasaray grabó con su celular. En el video se escucha a Icardi decirle con calma a Migueles sobre su hija: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con una orden del juez. Con la orden del juez, se la entrego”.

El polémico video en el que Martín Migueles invitó a Mauro Icardi a pelear

Sin embargo, Migueles le lanza una amenaza: “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”.