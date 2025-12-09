Martín Fierro de Cine y Series 2025: la ceremonia, en vivo

Con La Usina del Arte como escenario y una sala plagada de celebridades, arrancó luego de la clásica alfombra roja y varios minutos después de lo anunciado la ceremonia de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. En un año donde la producción nacional estuvo ausente en los medios locales pero brilló en el cine y en las plataformas de streaming, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) decidió reconocer a lo más destacado de la industria audiovisual de nuestro país y la labor artística de actores, guionistas y directores.

La ceremonia arrancó con la aparición sobre el escenario de Teté Coustarot y Luciano Cáceres. A diferencia del resto de las ediciones, esta vez los invitados no se sentaron en mesas ni hubo una fastuosa cena, sino que ocuparon -como sucede en los premios Oscar, por ejemplo- las butacas de la sala y se convirtieron en plenos espectadores. El primero en hablar fue el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jorge Macri, quien celebró la ceremonia y aseguró que la Ciudad busca apoyar con herramientas la industria local. También reveló que en una coproducción pública -y, por lo tanto, una inversión estatal- y privada dos obras de teatro serán llevadas al cine. También adelantó que llegará a la ciudad este verano el Festival Lumière. “La cultura del arte, del cine y este ecosistema es una inversión, no un gasto. Y vamos a seguir fomentándola y difundiéndola”, cerró.

Antes del comienzo de la entrega de premios, Luis Ventura compartió unas palabras con los presentes. El primer galardón que se entregó fue a la mejor dirección de fotografía, y el premio quedó en manos de Gastón Girod por su trabajo en El Eternauta. “Quería agradecer a Bruno Stagnaro por bancarme desde el comienzo”, agradeció, y compartió el premio con todo el equipo técnico y los protagonistas. La siguiente categoría fue dirección de arte, y por la estatuilla subieron al escenario Germán Naglieri y Julia Freid por El Jockey. La dupla le agradeció al director, Luis Ortega, quien les permitió “soñar” y mostrar mundos distintos.

La categoría Diseño de vestuario en cine y/o serie le dio el segundo Martín Fierro de la noche a El Eternauta por el trabajo de Patricia Conta. Emocionada, compartió el trabajo con su equipo, “gente apasionada y talentosa”. “Fueron mi héroe colectivo”, sumó. “Aguante la educación pública y aguante nuestra industria”, cerró. De inmediato, aparecieron Mica Riera y Toto Kirzner en el escenario para presentar al ganador a la revelación, y la ganadora fue Camila Plaate por su papel en Belén. Primero, la actriz pidió un aplauso para Dolores Fonzi, la directora, y agradeció al elenco. “Quiero dedicarle el premio a todas las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, que la tienen muy difícil”, expresó. También le agradeció a Belén, “por su gran coraje”, a su provincia, Tucumán, a su familia y al cine argentino. “No nos van a sacar, vamos a seguir luchando siempre”, completó.

Bruno Stagnaro y Ariel Staltari le dieron el tercer premio a El Eternauta en el rubro guion. Stagnaro resaltó que fue un proceso larguísimo, de muchos años. “Por eso es un placer enorme”, sumó.

Andrea Pietra y Esteban Lamothe tomaron la palabra para presentar el homenaje a Nueve Reinas, el film de Fabián Bielinsky protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls que describió una época dura de la argentina -la década de los 90- y que se convirtió en un clásico argentino. Este año se cumplieron 25 años de su estreno, y Apra decidió celebrarlo con un Martín Fierro de Plata. Fueron Pauls junto a Leticia Bredice quienes recibieron el premio. “Después de 25 años fue muy fuerte verla porque pasaron 25 años y tengo menopausia”, bromeó la actriz. Pauls, por su parte, lamentó la muerte de Bielinsky y le dedicó el premio a su familia.

Laura Paredes y Dolores Fonzi se quedaron con el Martín Fierro por el guion de Belén y el film sumó un nuevo premio. Las escritoras no estuvieron presentes en la ceremonia. Después de ese galardón, Natalia Oreiro enfundada en un vestido rojo shocking presentó la categoría música original y anunció a los ganadores: Maria Becerra y Xross por En el barro. “Gracias Underground, Netflix y Sebastián Ortega por haber confiado en nosotros”, arrancó la cantante, y resaltó el trabajo de Xross. “Gracias a Aptra y a los músicos de la cumbia argentina”, dijo el productor por su parte.

El Eternauta sumó un nuevo galardón con la estatuilla a la mejor edición por la labor de Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow. En el escenario, resaltaron el gran trabajo de posproducción que llevó el proyecto. También mencionó a los compañeros de sonido y efectos especiales, dos rubros que no fueron incluidos en la celebración.

El ganador a mejor actor de reparto fue Ariel Staltari y el actor, guionista y docente subió de nuevo al escenario, pero esta vez por Verano Trippin. “Tomá pa’ vos”, exclamó, feliz. “Lo comparto con todo el elenco, hubo mucha gente que laburó para hacer esta hermosa película, sobre todo con lo que significa hacer cine en este país”, sostuvo. Luego de agradecer a su familia, a sus amigos, a sus alumnos y al público, se despidió con una célebre frase de Roberto Giordano: “¡Qué noche, Teté!”.

Embarazadísima, Justicia Bustos subió al escenario a recibir el premio a mejor actriz de reparto por su trabajo en Culpa cero. La intérprete agradeció a las directoras, a su representante, a su familia, a su Córdoba natal, a sus amigas y a su amor. Una vez que se perdió tras las cortinas, apareció en escena Rodolfo Ranni y se llevó una merecida una ovación. Con un emotivo texto, presentó el homenaje a Marta González. Tras un video en el que se repasó su extensa carrera frente a las cámaras y sobre las tablas. Entre aplausos y muy conmovida, la actriz subió al escenario. “El premio más grande que tengo es este cariño que siento de mis compañeros. No hay mejor premio que ese. Cuando hablan mal del ambiente me pongo muy mal porque el ambiente es mi familia”, sostuvo. Entre lágrimas, mostró a su hija y a su nieto -quienes la acompañaron en todo momento- y levantó la estatuilla en un gesto triunfal.

Tras el primer corte de la velada, apareció vía mensaje por video Guillermo Francella, el primer ganador de Martín Fierro de Oro de Cine y Series de la historia. El actor saludó a los presentes y se excusó por el faltazo -se encuentra en España promocionando Playa de lobos-. De inmediato, presentaron el premio a mejor actriz de reparto en serie, y quien celebró junto a sus compañeros fue Lorena Vega por Envidiosa, En el barro y El fin del amor 2. La actriz destacó poder estar allí por esas tres producciones, se lo dedicó a su mamá, a su hijo, a su amor y compartió unas palabras de Tenconi Blanco sobre la importancia de la ficción.

El uruguayo Cesar Troncoso ganó el Martín Fierro como mejor actor de reparto en serie por su papel en El Eternauta. “Hice bien en bañarme”, destacó, y prefirió guardarse el discurso que ensayó con su mujer. “Quiero dedicarle el premio a mi mujer, a mi hija y agradecer a toda la gente que hizo la serie, a Netflix, a Bruno, a Ariel y a todo el equipo que está con ellos que escribieron un Alfredo Favalli maravilloso”. También mencionó a sus compañeros y eligió una de las frases más famosas de la serie: “Nadie se salva solo”.

Leonardo Sbaraglia y Cecilia Dopazo presentaron a los ternados a mejor director de cine, uno de los premios más importantes de la noche. “El ganador es Benjamín Ávila por La mujer de la fila”, anunció el actor. Después de saludar a Natalia Oreiro, la protagonista, y a Andrea Casamento, la verdadera mujer de la fila, Ávila les agradeció por el premio. También se lo dedicó al resto de las familiares de presos que participaron del film y lo dejaron contar su historia. “Por último, quiero decir que el cine argentino es lo que somos, es lo que defendemos y vamos a defender siempre No es simplemente cultura, no es simplemente espectáculo. Es lo que somos”, exclamó.