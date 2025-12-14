Sabrina Rojas estuvo presente en el acto de fin de año de su hijo y le tiró un “palito” a Luciano Castro

Sabrina Rojas publicó en las historias de Instagram diferentes imágenes y videos que resumieron el acto de fin de año del club de fútbol donde juega su hijo Fausto, fruto de su relación con Luciano Castro. Fiel a su estilo, la conductora de Pasó en América (América TV) aprovechó la ocasión y le envió una indirecta al padre del preadolescente.

En un entorno dominado por matrimonios, Rojas insistió en su rol de madre soltera y para ello dejó en claro su presencia en cada hecho importante para sus hijos, a la vez que recordó la ausencia de Castro en un evento distinguible para Fausto.

La dedicatoria de Sabrina Rojas a su hijo Fausto por sus logros como arquero (Fuente: Instagram/@rojassasi)

“Cuenta regresiva para la Bicho Fest (Fiesta de fin de año de fútbol de Fausto)”, escribió Rojas, a la vez que mostró un escenario con luces y a las familias reunidas debajo. Luego agregó una segunda historia en la que enseñó a diferentes parejas y manifestó: “Padres compiten por el primer puesto de baile. Yo sin pareja quedo fuera de la competencia”. Esto último se interpretó como un mensaje sutil contra su ex.

Luego grabó a Fausto mientras recibía un trofeo por su desempeño en el club. “Mi niño apasionado. Mi arquero favorito”, festejó Rojas y musicalizó el momento con una canción referencial al fútbol. Por último, añadió dos fotos, una junto a él, donde dijo: “Qué linda vida tenemos, hijo” y en la siguiente agradeció a los responsables del club: “Qué lindo que es el fútbol, cuántas cosas te enseña. Qué grandes los profes que los forman. Sobre todo en la parte humana”.

Sabrina Rojas celebró el cierre del ciclo lectivo de su hijo Fausto

Además del evento emotivo, horas antes Sabrina Rojas estuvo presente en el último acto escolar. “Cuenta regresiva para el fin del cole”, indicó la actriz. Allí expuso cómo los alumnos y compañeros de su hijo contaron hasta “0” para despedir otro ciclo lectivo y dar comienzo a las vacaciones. En las siguientes historias de Instagram, mostró la jornada que compartió Fausto junto a sus amigos en una quinta. “Bye, bye 5°. Hello 6°”.

Fausto Castro festejó el pase a sexto grado con sus amigos y Sabrina Rojas estuvo presente (Fuente: Instagram/@rojassasi)

De este modo, Rojas insistió en la participación activa dentro de los actos y hechos significativos para Fausto Castro. Por su parte, su expareja no emitió palabra alguna ni realizó un posteo referencial a los logros del pequeño.

Sabrina Rojas estuvo presente en la fiesta de fin de curso de su hijo Fausto

La estrategia de Luciano Castro para evitar a Sabrina Rojas

El 8 de diciembre se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 y como es habitual en las anteriores ediciones (a excepción de los Martín Fierro de Televisión), la transmisión fue hecha por América TV, canal donde Sabrina Rojas se desempeña como conductora. Durante la alfombra roja, la actriz ofició de entrevistadora de las estrellas que arribaban al evento, pero con quien no se cruzó fue con Luciano Castro y Griselda Siciliani, que evitaron la pasarela.

Cuando la pareja llegó al evento con sus respectivas hijas, Margarita Suar y Esperanza Castro, esperaron a que terminara la emisión de Rojas para así dirigirse al interior del salón. Pese a que se retrasaron, comprendieron que era la mejor manera para no causar incomodidad ante la cámara, pero este hecho no pasó desapercibido y se viralizó en las redes sociales donde los usuarios se percataron de la estrategia de los actores.

Cabe recordar que tras la separación, el vínculo entre Rojas y Castro no quedó en los mejores términos y, en distintas oportunidades, la conductora de Pasó en América hizo públicas algunas de sus opiniones sobre las relaciones afectivas que el padre de sus hijos mantuvo después, lo que generó más de una vez comentarios y repercusiones picantes.