La jugada de Griselda Siciliani y Luciano Castro para evitar a Sabrina Rojas en los Martín Fierro de Cine y Series
La pareja ingresó al evento minutos después de la alfombra roja para no coincidir con la actriz; todos los detalles
- 2 minutos de lectura'
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) llevó adelante el lunes 8 de diciembre los Martín Fierro de Cine y Series 2025, una noche con 20 ternas que reunió a numerosas figuras para celebrar el trabajo realizado en las ficciones del último año. En medio del clima festivo, hubo un gesto que no pasó inadvertido: Griselda Siciliani y Luciano Castro eligieron no pasar por la alfombra roja conducida por Sabrina Rojas.
Cabe destacar que Luciano Castro y Sabrina Rojas compartieron más de diez años de relación y durante ese tiempo tuvieron dos hijos, Esperanza y Fausto. Tras la separación, el vínculo entre ellos no quedó en los mejores términos y, en distintas oportunidades, Rojas hizo públicas algunas de sus opiniones sobre las relaciones afectivas que Castro mantuvo después, lo que generó más de una vez comentarios y repercusiones en el mundo del espectáculo.
Ahora bien, el episodio tuvo lugar este lunes por la noche, cuando la pareja llegó al evento acompañada por sus hijas: Margarita, hija de Griselda Siciliani, y Esperanza, hija de Luciano Castro. Ambas caminaron junto a ellos mientras ingresaban unos minutos después de que finalizara el segmento televisado de la previa. Como era de esperarse, su llegada tardía no pasó inadvertida y despertó todo tipo de rumores.
Según explicó Laura Ubfal mediante sus redes sociales, Griselda Siciliani y Luciano Castro habrían optado por esperar hasta que terminara la transmisión de la alfombra roja para evitar un cruce con Sabrina Rojas, quien estaba al frente de esa primera parte de la gala. Ese detalle despertó comentarios inmediatos, ya que la dinámica entre los tres suele generar interés público.
Sin lugar a dudas, la elección resultó llamativa en una ceremonia donde la mayoría de las figuras buscó detenerse a hablar con la prensa. En contraste, Griselda Siciliani y Luciano Castro avanzaron con paso rápido junto a sus hijas, sin hacer pausas ni responder preguntas. Así, ingresaron directamente al interior del evento y mantuvieron un perfil reservado, algo que reforzó la idea de que preferían atravesar la gala sin quedar envueltos en miradas ni comentarios.
