Marvel: nuevo capítulo para la polémica alrededor del despido de Marvel de la productora argentina Victoria Alonso

escuchar

En Hollywood, el glamour de las estrellas y los reflectores que surcan el cielo en las noches de estrenos son apenas la cara visible de una industria que en el detrás de escena está bien lejos de las sonrisas y los ensayados discursos para las alfombras rojas. En el corazón de ese negocio que mueve fortunas el sorpresivo despido de Victoria Alonso, la productora argentina que hasta hace un par de semanas era una de las máximas responsables de la realización de las películas de Marvel, decisión que reveló el costado más oscuro de una industria que siempre prefiere guardar sus secretos bajo siete llaves.

Dolores Fonzi, Santiago Mitre, Victoria Alonso y Axel Kuschevatzky en la entrega de los premios de los críticos que se entregaron en enero en Hollywood Kevin Winter - Getty Images North America

De hecho, nadie conoce a ciencia cierta las razones detrás de la decisión de los estudios Disney -propietaria de Marvel- de echar a Alonso, aunque las especulaciones sobre su abrupto despido no dejan de ganar impulso. Y si la semana pasada el aparente motivo, decían los medios cercanos a la industria, tenía que ver con la participación de Alonso en la producción de Argentina, 1985 y como ese film (original de Amazon Studios) violaba su acuerdo de exclusividad con Disney, ahora se sumó otra posibilidad.

Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man en Quantumania Marvel Studios

Según publicó The Hollywood Reporter, la desvinculación de la productora derivó de la negativa de Alonso de aprobar cortes en la edición de algunas escenas de Ant Man and the Wasp: Quantumania que borraban referencias a la bandera de la comunidad LGBTQ y la palabra “orgullo” para así asegurar su distribución en Kuwait. En la nota de la publicación, fuentes cercanas al estudio cuentan que en enero último, durante la última etapa de posproducción, los ejecutivos de Marvel habían solicitado que se ocultara un plano de la película en el que se veía a Scott Lang (Paul Rudd), caminando por las calles de San Francisco, en cuyo trayecto pasaba por delante de una vidriera decorada con los colores del arcoiris y así evitarse problemas con la legislación de ese país árabe. Aparentemente, la solicitud llegó al escritorio de Alonso, quien es gay y cuenta con una larga trayectoria en la defensa de los derechos del colectivo. La ejecutiva a cargo de la posproducción del estudio ya se había enfrentado a Bob Chapek, por entonces CEO de la compañía, cuando este último se resistió a condenar los cambios en la legislación del estado de Florida, bautizada “no digas gay”.

Según se relata en el artículo, Alonso se negó a autorizar los cambios en el corte final de la película y prohibió que sus equipos los realizaran, por lo que Marvel tuvo que recurrir a un estudio independiente para entregar la versión censurada para Kuwait, en la que también se eliminaron todas las referencias al consumo de alcohol y un plano de la película en el que se veía la cola del villano M.O.D.O.K.

Alonso en la alfombra roja de la presentación de Argentina, 1985 junto a Chino y Ricardo Darín en el Festival de Venecia en septiembre último Prensa Festival de Venecia

Lo cierto es que la más reciente hipótesis sobre el despido de Alonso se alinea con las declaraciones de su abogada el viernes último, cuando empezó a circular el rumor de que su salida se debía a su rol en Argentina, 1985. Mientras muchos mencionaban la presencia de Alonso en la alfombra beige de la ceremonia de los Oscar acompañando a Santiago Mitre como la última gota que rebasó el vaso de Disney -Pantera Negra: Wakanda por siempre, de Marvel, también estuvo nominada y la ejecutiva prefirió acompañar a sus compatriotas-, la abogada tildó esas especulaciones de “ridículas” y en cambio apuntó hacia otro lado: “Victoria, una latina gay que tuvo el coraje de criticar a Disney, fue silenciada. Luego la despidieron cuando se negó a hacer algo que sintió que era reprobable”.

En tiempos más felices, Alonso junto a Robert Downey Junior en el rodaje de Iron Man gentileza

Así, el escenario de esta disputa en el corazón de Hollywood, que involucra también a la producción de la película argentina nominada a los premios de la Academia, se complica con cada capítulo. En un artículo de hoy publicado por Variety se alude también a la estricta política de Disney en relación con que sus empleados trabajen para otras compañías. Fuentes del estudio aseguraron que el despido se debió, sin dudas, al hecho de que Alonso estuviera tan involucrada con Argentina, 1985, sin haber notificado de ese hecho al comité que audita las actividades de sus ejecutivos. Otros, en cambio, subrayan que el apoyo público de Alonso a la causa LGBTQ y su lucha por volver más diversos a los contenidos de Marvel podrían haber sido los factores decisivos en su salida de la compañía tras 17 años.

Según Variety, luego de su descuerdo con Chapek en 2022, la ejecutiva no volvió a participar de las promociones de los estrenos de Marvel, una rareza ya que Alonso solía ser una de las más entrevistadas en ocasión de los lanzamientos del estudio. Su ausencia, argumentan varios de los consultados en la nota, parecería tener origen en su apasionado trabajo para ampliar la representación y darle lugar a la diversidad en Hollywood. Por ahora, Alonso no habló públicamente sobre lo sucedido. Quedan pocas dudas de que este es apenas el primer capítulo de una batalla que, a diferencia de las que produce para la pantalla, Marvel preferiría que nunca hubiese llegado al centro de la escena.