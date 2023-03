Drew Barrymore sufrió su primer sofoco en cámara y buscó la complicidad de Jennifer Aniston: “¡Tengo tanto calor!”

escuchar

Drew Barrymore no tiene problemas a la hora de hablar en su show televisivo sobre situaciones y problemas cotidianos. No solo llevó al estudio a algunas de sus exparejas, sino que hizo importantes revelaciones sobre su vida y sobre su sexualidad. Esta semana, con Jennifer Aniston y Adam Sandler como invitados, tuvo su primer sofoco y no dudó en compartirlo con sus colegas y con su público.

Mientras entrevistaba a los protagonistas de Misterio a la vista, la actriz y conductora de The Drew Barryore Show comenzó a sudar y por más que intentó continuar, llegó un momento en el que no pudo soportar el calor que estaba sintiendo. “¡Tengo tanto calor! Creo que estoy teniendo mis primeros sofocos de la perimenopausia”, expresó mientras se quitaba con rapidez su chaqueta y se abanicaba. Y agregó, ante la mirada atónita de Sandler y Aniston: “Es la primera vez que me pasa. ¡Guau!”.

Su colega y amiga se involucró en la conversación y exclamó: “¡Oh! ¡Me siento tan honrada!”. Y entonces, Barrymore le preguntó, mientras tomaba la mano de Aniston y la llevaba a su cuerpo: “Lo siento mucho... ¿Sientes esto?”. Bromeando, la protagonista de Friends le dijo que era “calor interno”. “O tal vez es que estoy muy emocionada. Bueno, estoy muy contenta de haber documentado este momento”, remató Drew.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre la menopausia. La semana pasada, en una charla con la periodista y escritora Gayle King, Barrymore se refirió a sus experiencias personales con la perimenopausia, el momento en el que el cuerpo femenino empieza a hacer su transición natural hacia la menopausia, que marca el final de los años reproductivos de la mujer.

“Me di cuenta de que estaba en la perimenopausia cuando comencé a tener mi período cada dos semanas”, explicó Barrymore en el programa Facing Fertility, de CBS Mornings. Y reveló: “Un médico también me acaba de decir que esto podría durar, en el peor de los casos, 10 años. La verdad es que mi reacción fue: ¡Nunca lograré sobrevivir 10 años así!” .

Su entrevistadora, entonces, le contó que, en su caso, duró una década. “Es cierto, puede durar 10 años. Quiero decir, la perimenopausia no dura 10 años, pero dicen que para cuando tienes 50, definitivamente algo está pasando”. Y le agradeció haber mencionado el tema en su programa: “Me alegro de que incluso estemos teniendo esta conversación porque había oído hablar de la menopausia, pero nunca había oído hablar de la frase perimenopausia hasta que fui a los médicos”.

La presencia de su amiga Aniston quizá haya servido para que la conductora se abriera ante cámaras sobre lo que le estaba pasando, pero lo cierto es que Sandler es, también, uno de sus grandes amigos. Después de haber protagonizado tres películas, los actores volvieron a reencontrarse a finales de 2022 en un evento de Netflix.

La actriz, de 48 años, y el comediante, de 56, participaron de la proyección de Garra en Nueva York. Allí ambos conversaron un largo rato frente a las personas invitadas y recordaron sus trabajos en conjunto en El cantante de bodas (1998), Como si fuera la primera vez (2004) y Luna de miel en familia (2014).

Unos días antes de aquel encuentro, ella habló sobre su amigo y reveló que Sandler es fan de su programa de entrevistas, The Drew Barrymore Show. También confesó que ella es particularmente fanática de uno de los largometrajes que realizaron juntos, el cual se encuentra entre sus trabajos preferidos: “Me encanta Como si fuera la primera vez, es una de mis películas favoritas. Es muy buena”, admitió la actriz.

