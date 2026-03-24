Cuándo se estrena Spider-Man: Un nuevo día

Sony Pictures publicó el primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day, la esperada cuarta entrega de la saga que protagoniza Tom Holland. Con un tono notablemente más sombrío y reflexivo, el largometraje ya tiene fecha de estreno: el 31 de julio de 2026.

La producción, dirigida por Destin Daniel Cretton, retomó el hilo narrativo de Spider-Man: No Way Home (2021). Tras el hechizo que borró su identidad de la memoria del mundo, Peter Parker se enfrenta a no tener una personalidad famosa. “Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, reflexiona el protagonista en una voz en off que marca el pulso emocional de la película que se viene.

Tráiler de Spiderman: Brand New Day

Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day

Según anunciaron, la película llegará a los cines de todo el mundo el 31 de julio de este año.

La secuela de la histórica saga traerá consigo un cambio en la narrativa, que promete más personajes y un cambio profundo en el aspecto psicológico del Hombre Araña. En particular, se trata de un Peter Parker que se vuelve anónimo y debe reencontrarse con algunos viejos colegas para retomar sus deberes contra los malvados y para poder controlar sus poderes otra vez.

El regreso de rostros conocidos y debuts esperados

Uno de los puntos más altos del tráiler es la confirmación de Mark Ruffalo en su papel de Bruce Banner/Hulk. Su intervención no es casual: el avance muestra a Peter Parker lidiando con reacciones físicas alarmantes y desmayos que culminan en la formación de un enigmático capullo, sugiriendo una transformación biológica más profunda que la picadura de araña original.

Mark Ruffalo vuevle a formar parte de la saga (Captura: Sony)

Junto a la ciencia de Banner, el filme introducirá a Jon Bernthal como Frank Castle, mejor conocido como The Punisher. Su debut en este universo promete un cambio de tono necesario, aportando la cuota de realismo y dureza que caracteriza al vigilante.

Además de Holland y Ruffalo, la película cuenta con el regreso de Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned), sumando al reparto nombres de peso como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

El guion, a cargo de la dupla Chris McKenna y Erik Sommers, explora la soledad absoluta del héroe. Las imágenes muestran a Peter observando desde la distancia el vínculo actual entre MJ y Ned, quienes lo han olvidado por completo, además de secuencias de gran carga dramática en la tumba de la tía May.