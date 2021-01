Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en Don´t Look Up, uno de los estrenos más esperados del año Crédito: captura teaser netflix

Antes de la pandemia, era evidente que los viejos modos de producción y distribución de la industria audiovisual estaban en proceso de cambio. Un sacudón en el viejo paradigma, incentivado en gran medida por los servicios de streaming. Y hoy, emergencia sanitaria global mediante, ese punto de quiebre se mostró de la manera más evidente. Es que mientras los estudios de cine de Hollywood evalúan nuevos retrasos en los estrenos de sus films más esperados como Sin tiempo para morir y Viuda negra- que podría estrenarse directamente en Disney+-, Netflix anunció con bombos, platillos, una mujer maravilla, un Deadpool y una Roca su programación de películas para todo 2021. Una lista que incluye films de todos los géneros, de diversos países y nombres estelares como Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, protagonistas de Red Note, Leonardo Di Caprio y Halle Berry, entre muchos otros.

Mientras la mayoría de las salas de cine del mundo permanecen cerradas o con su aforo drásticamente reducido, la plataforma de streaming se adelantó a sus competidores y lejos de las idas y vueltas de los estrenos en salas, presentó un panorama de lanzamientos semanales confirmados durante todo el año.

Así, en la extensa lista incluye 70 películas a las que en el futuro se sumarán nuevos proyectos como la película dirigida por Joe y Anthony Russo (Avengers: Endgame) que protagonizarán Ryan Gosling y Chris Evans, y que ya se promociona como el film de mayor presupuesto de Netflix y el posible principio de una saga de espías al estilo de James Bond.

El ejercito de los muertos Crédito: netflix

Entre los films que se estrenarán en el transcurso del año en Netflix se destacan la comedia en pleno rodaje Don't Look Up que encabezan Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothee Chalamet, Cate Blanchett, Chris Evans, Meryl Streep y Jonah Hill, con la dirección de Adam McKay (El vicepresidente: Más allá del poder); The Harder They Fall, un western con Idris Elba y Regina King producido y musicalizado por Jay-Z; El ejército de los muertos, de Zack Snyder; Malcolm y Marie, el film que Zendaya y John David Washington filmaron durante la cuarentena que llega el 5 de febrero, y Bruised, el debut como directora de Halle Berry.

Además de que este año se completarán las populares series cinematográficas juveniles El stand de los besos y A todos los chicos de los que me enamoré, en la catarata de estrenos también figuran films con aspiraciones artísticas realizados fuera de Hollywood como La mano de Dios, el esperado nuevo film de Paolo Sorrentino, Distancia de rescate, película basada en la novela de la argentina Samanta Schweblin y protagonizada por Dolores Fonzi, y The Power of the Dog de Jane Campion, entre otros.

